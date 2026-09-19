Nelu Popa, primarul Reșiței, este acuzat de procurori că ar fi mințit în timpul audierilor pentru a scăpda de răspunderea penală. A fugit de testul poligraf

Primarul din Reșița, Ioan Popa. Foto: Facebook Ioan Popa

Procurorii îl acuză pe primarul Reșiței, Nelu Popa, că și-ar fi schimbat declarațiile în ancheta privind incidentul violent din 2023.

Procurorii susțin că primarul municipiului Reșița, Nelu Popa, ar fi mințit în declarațiile date în dosarul privind incidentul violent din septembrie 2023, în care este acuzat că l-ar fi lovit și amenințat pe Ionuț Popovici.

Dosarul a ajuns în instanță, după ce Parchetul de pe lângă Judecătoria Reșița a dispus trimiterea în judecată a edilului și vicepreședintelui PNL pentru două infracțiuni: loviri sau alte violențe și amenințare.

Potrivit procurorilor, probele administrate în cauză indică faptul că incidentul a fost mai grav decât a susținut Nelu Popa în declarațiile sale.

"Din ansamblul mijloacelor de probă administrate în prezenta cauză penală a rezultat, dincolo de orice dubiu rezonabil, faptul că inculpatul Popa l-a amenințat cu acte de violență cauzatoare de moarte și l-a lovit pe numitul Popovici", a stabilit Parchetul de pe lângă Judecătoria Reșița.

Nelu Popa și-a schimbat declarația după un an

La prima întâlnire cu procurorul de caz, Nelu Popa a ales să nu dea declarații și a invocat dreptul la tăcere. Ulterior, când a fost audiat din nou, edilul a prezentat o altă versiune asupra conflictului.

Primarul a afirmat că Ionuț Popovici i-ar fi cerut, în trecut, ajutorul în mai multe probleme personale, însă susține că l-a refuzat. Popa a sugerat că fostul său adversar din cursa pentru Primăria Reșița ar fi prezentat denaturat ceea ce s-a întâmplat pe terasa din centrul orașului, în septembrie 2023.

Imediat după incident, edilul recunoscuse că, fiind iritat de Popovici, care filma schimbul tensionat de replici dintre cei doi, i-a dat peste telefon cu mâna și apoi a plecat. El a negat însă că l-ar fi agresat fizic.

În ceea ce privește mărturia Mihaelei Dănilă, fostă primăriță a comunei Lăpușnicu Mare și colegă de partid cu Popa, edilul a susținut că aceasta nu ar trebui considerată decisivă. Potrivit lui, între cei doi exista un conflict de natură civilă la momentul respectiv.

Un an mai târziu, în septembrie 2024, Nelu Popa a revenit asupra unei părți din declarația inițială. El a precizat că nu își menține în totalitate cele afirmate anterior.

Inițial, Popa spusese că este posibil ca excoriația observată pe fața lui Ionuț Popovici să fi apărut în urma căderii telefonului. La reaudiere, edilul a susținut însă că această variantă i-ar fi fost sugerată de polițistul care îi consemna declarația și că a acceptat-o deoarece considera că îl putea ajuta să explice leziunea reclamată de Popovici.

Popa a recunoscut în continuare că a lovit cu mâna telefonul pe care Popovici îl ținea în mâna dreaptă și îl îndrepta spre el pentru a înregistra discuția. A negat însă în continuare celelalte acte de violență reclamate de Popovici și susținute de o parte dintre martori.

A refuzat testarea cu aparatul poligraf

În dosar apare și refuzul primarului de a fi supus unei testări cu aparatul poligraf. Procurorul de caz a adus acest aspect în atenția instanței.

Nelu Popa a explicat că nu a acceptat testarea deoarece nu are încredere în acest tip de procedură.

În același timp, edilul a contestat declarația fostei primărițe Mihaela Dănilă, despre care a afirmat că ar fi mințit în fața anchetatorilor. El a invocat conflictul existent între ei doi pentru a pune sub semnul întrebării mărturia acesteia.

Procurorii au o altă interpretare asupra declarațiilor date de primarul Reșiței și consideră că poziția sa procesuală s-a modificat în timp.

"În ceea ce privește alegațiile inculpatului Popa cuprinse în declarațiile luate în prezenta cauză, se constată că acestea sunt nesincere, inconstante și în contradicție cu restul mijloacelor de probă administrate, inculpatul schimbându-și poziția procesuală. Dacă în declarația de suspect a afirmat faptul că l-a lovit cu mâna peste telefon, ocazie cu care e posibil să fi ricoșat în fața persoanei vătămate, ulterior a revenit asupra declarațiilor și a negat acest element de fapt, invocând, fără o bază factuală, că a afirmat în calitate de suspect aceste aspecte la sugestia organului de cercetare penală, în condițiile în care inculpatul este o persoană matură care are capacitatea de a conștientiza efectele juridice ale unei poziții pe care și-a însușit-o prin citire și semnare", a spus acesta.

Astfel, procurorii consideră că schimbările din declarațiile lui Nelu Popa nu sunt susținute de probele administrate în dosar și contrazic celelalte elemente ale anchetei, potrivit Express de Banat.

Cazul urmează să fie analizat de instanța de judecată. Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, Nelu Popa beneficiază de prezumția de nevinovăție.