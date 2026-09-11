11 septembrie 2026, după 11 ani de la condamnare, Omar Hayssam este eliberat din închisoare, a decis Tribunalul Ilfov definitiv. ”Un cadou dat terorismului”

Foto: Agerpres/ arhivă

Omar Hayssam va fi eliberat de la Penitenciarul Jilava, după decizia definitivă a Tribunalului Ilfov.

Condamnat în 2015 la 24 de ani de închisoare, Omar Hayssam va fi eliberat din Penitenciarul Jilava, din decizia definitivă a Tribunalului Ilfov de astăzi, 11 septembrie, după 11 ani de închisoare.

Omar Hayssam fusese condamnat pentru terorism, numit ”teroristul numărul 1 al României”. El a cerut eliberarea condiționată, motivând grave probleme de sănătate, probleme pe care le invocă dintotdeauna. Inițial, Judecătoria Sectorului 4 i-a respins cererea de eliberare condiționată, dar Tribunalul Ilfov a desființat decizia și i-a admis cererea.

Condamnat pentru terorism, eliberat în 11 septembrie 2026, după 11 ani

”Desfiinţează sentinţa penală nr. 2298 din data de 17.07.2026, pronunțată de Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti în dosarul nr. 17737/4/2026 şi, în rejudecare, în baza art. 587 alin. (1) C. pr. pen. raportat la art. 59-60 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 alin. (1) C. pen. admite cererea de liberare condiţionată formulată de condamnatul Omar Hayssam. Dispune liberarea condiţionată a condamnatului Omar Hayssam din executarea pedepsei de 24 ani și 4 luni închisoare aplicată prin sentinţa nr. 1873/04.11.2015 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – secţia I penală, în baza căreia s-a emis M.E.P.I. nr. 5804/04.11.2015 şi punerea de îndată în libertate a acestuia, dacă nu este reţinut sau arestat în altă cauză. Atrage atenţia condamnatului asupra dispoziţiilor art. 61 C. pen. din 1969, privind efectele liberării condiţionate, pentru restul de pedeapsă rămas neexecutat. Măsura dispusă se comunică administraţiei locului de deţinere. În baza art. 275 alin. 3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia contestatorului şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 11.09.2026” arată decizia instanței.

”Este un cadou dat terorismului tocmai în 11 septembrie, ziua care ar trebui să ne aducă aminte că terorismul este un lucru rău” a spus David Maxim, expert în securitate, în intervenție telefonică la B1 TV. ”Este un mesaj foarte fals pe care sistemul de justiție îl transmite oamenilor. Terorismul ne privește pe toți” a punctat acesta, adăugând că nu e nevoie de premii pentru terorism. ”Orice problemă de sănătate se poate trata astăzi în sistemul penitenciar” a atras atenția David Maxim, considerând că nu dintre cazurile de terorism trebuie alese cele pentru care se dă clemență.

De ce a fost condamnat Omar Hayssam pentru terorism

În 28 martie 2005, Marie Jeanne Ion (32 de ani), redactor-șef adjunct la Prima TV, cameramanul Sorin Dumitru Miscoci (30 de ani), de la același post de televiziune, și Eduard Ovidiu Ohanesian (37 de ani), reporter la cotidianul România Liberă, au fost dați dispăruți în seara zilei de 28 martie 2005, la Bagdad, împreună cu însoțitorul lor, Mohammad Munaf, cetățean american de origine irakiană. Ei se aflau în capitala irakiană de aproximativ o săptămână pentru a realiza interviuri cu premierul irakian și cu noul președinte al Irakului.După dispariție, autoritățile române au constituit o celulă de criză pentru gestionarea cazului.

Omar Hayssam a fost reținut de autoritățile române, la începutul lunii aprilie 2005, dar într-un dosar economic, deși era indicat public în legătură cu răpirea jurnaliștilor. Ulterior, a fost pus sub acuzare și-n cazul răpirii, fiind acuzat de constituire și sprijinire a unei asocieri în scopul comiterii de acte de terorism, alături de Mohammad Munaf.

Fuga lui Omar Hayssam din România

În detenție, a fost operat la colon, în ianuarie 2006, iar apărarea i-a cerut eliberarea. În aprilie, Curtea de Apel i-a admis cererea, dar cu interdicția de a părăsi țara. Eliberarea nu înseamna că nu mai este judecat, el era în continuare judecat. În 28 iunie, a fost prezent la termen, dar nu a putut fi audiat, aparent din cauza sedativelor, ca în 29 spre 30 iunie să fugă din țară. A fost scos clandestin din România pe cale maritimă.

În 19 iulie, Curtea de Apel București a dispus rearestarea lui Omar Hayssam, fiind dat în urmărire națională și internațională.

În 13 iunie 2007 a fost prima oară condamnat pentru răpirea jurnaliștilor la 20 de ani de închisoare, decizie definitivă în februarie 2008. A fost adus în România în iulie 2013, când mai avea o condamnare de 16 ani în dosarul ”Volvo” și trei ani în dosarul ”Foresta Nehoiu”. În 2012, a primit și o pedeapsă de 2 ani, pentru trecerea frauduloasă a frontierei, contopită cu cea de 20 de ani.

Cum a ajuns la o condamnare de peste 24 de ani, în urma a cinci condamnări separate

În 2015, Tribunalul București l-a condamnat în primă instanță, în dosarul „Manhattan”, la 23 de ani și 4 luni de închisoare. Această pedeapsă rezulta prin contopirea condamnărilor pe care le avea deja, inclusiv cea de 20 de ani pentru răpirea jurnaliștilor. În 2016, pedeapsa a fost majorată cu 1 an.

Dosarul Manhattan viza infracțiuni economice. Pe scurt, el și ceilalți incupați ar fi construit un mecanism prin care au împrumutat sume mari de bani de la bănci în numele unor companii pe care le controlau, după care au mutat patrimoniile acestora către alte firme din grup.

Doar în dosarul Manhattan, fratele lui Omar Hayssam, Mohamad Omar, a primit 22 de ani de închisoare. Omar Hayssam, acuzat de răpirea jurnaliștilor (20 de ani), fuga din țară (2 ani), în dosarul Volvo (16 ani), dosarul Foresta Nehoiu (3 ani) plus acest dosar, a primit, contopit, 24 de ani și 4 luni de închisoare, fiind eliberat după 11 ani. Mohamad Omar mai avea o singură condamnare în dosarul Volvo, la 14 ani de închisoare.