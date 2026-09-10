PNL, ca în „Ursul păcălit de vulpe“. Cum s-a dezumflat gogoașa Bolojan după ce premierul demis s-a agățat de putere

Ilie Bolojan. Foto: Agerpres

Un nou sondaj realizat de INSCOP Research la începutul lunii septembrie arată o prăbușire a Partidului Național Liberal. În numai trei luni, PNL a pierdut cinci procente, enorm pentru un partid tradițional.

Ultimul sondaj publicat de INSCOP Research arată intenția de vot a cetățenilor pe principalele partide politice din România. În timp ce AUR, PSD și USR oscilează în jurul valorilor de la precedenta cercetare din luna mai, Partidul Național Liberal a înregistrat o prăbușire istorică.

Dacă în luna mai, 20,3% dintre respondenți și 21,9% dintre cei care au spus că merg sigur la vot precizau că vor vota cu PNL, în septembrie, doar 18,7% dintre respondenți și 16,4% dintre cei care spun că merg sigur la urne ar mai vota cu național-liberalii.

Cum 2026 nu este un an electoral, nu putem spune că exact asta s-ar întâmpla, însă procentele arată fără îndoială o tendință, aceea că Partidul Național Liberal, sub conducerea lui Ilie Bolojan, se duce în cap. Pe de altă parte, există și posibilitatea ca procentele din luna mai să fi fost umflate artificial în măsurătorile de atunci.

Scăderea accentuată a PNL poate fi pusă, de asemenea, și pe seama excluderii din partid a unor liberali vechi, cu rezultate bune în posturile pe care le-au deținut, precum Cătălin Predoiu ori Nicoleta Pauliuc. Excluderea a avut loc în a doua jumătate a lunii iunie, practic între cele două sondaje.

Nu în ultimul rând, agățarea de putere a premierului demis reflectă o disonanță între ceea ce își doresc românii și ceea ce au ca leadership, cu atât mai mult cu cât majoritatea cetățenilor au fost puternic loviți de măsurile de austeritate din ultimul an.

În ultimele săptămâni, mulți liberali s-au declarat favorabili alegerilor anticipate și chiar Ilie Bolojan dădea semnale încă din iulie în această direcție, însă liberalii s-ar putea să fie ca în povestea cu „Ursul păcălit de vulpe“, în care naivitatea și lăcomia și-au spus cuvântul și l-au lăsat pe urs fără coadă. Când te duci pe tobogan, numai de anticipate nu ar trebui să îți ardă.

Rezultatele sondajului INSCOP Research: septembrie 2026

Potrivit sondajului INSCOP Research dat publicității pe 10 septembrie, AUR se poziționează în jurul procentului de 40%, iar PSD se află pe locul al doilea, cu 18%.

PNL s-a prăbușit la 16%, iar USR a căzut și el la sub 10%.

Datele au fost culese în perioada 1-7 septembrie 2026 prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, aleator fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.95%, la un grad de încredere de 95%.