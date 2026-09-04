Sorin Grindeanu: Românii se uită de două ori înainte să pună ceva în coș. Avem nevoie urgentă de un Guvern cu puteri depline

Sorin Grindeanu, liderul PSD

Sorin Grindeanu, președintele Partidului Social Democrat, precizează că economia nu așteaptă partidele să-și termine calculele și e nevoie de un Guvern cu puteri depline, care să vină cu soluții pentru români.

Într-o postare publicată vineri pe pagina sa de Facebook, Sorin Grindeanu, președintele Partidului Social Democrat, transmite că „România are nevoie de un Guvern cu puteri depline“, cu atât mai mult cu cât datele INS arată că vânzările au crescut în primele șapte luni din 2026 cu aproape 6%.

„Comparativ cu 2025, românii au cumpărat tot mai puțin, au tăiat și din lista de alimente! Se uită de două ori înainte să pună ceva în coș. Iar familiile renunță la tot mai multe lucruri pe care, până ieri, și le permiteau.

Despre acestă criză economico-socială ar trebui să discutăm astăzi. Nu despre câte voturi îi lipsesc unuia sau altuia, ci despre cât timp mai poate pierde România.

Au trecut deja patru luni de interimat, calcule politice și discuții în care fiecare partid explică de ce soluția celuilalt nu poate funcționa.

Economia nu așteaptă ca partidele să-și termine calculele. Fiecare zi, fără un Guven cu puteri depline, înseamnă mai multă presiune pe oameni, pe firme și pe o economie care are nevoie urgentă de direcție și de soluții, nu doar tăieri“, scris Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu: Societatea, măcinată de lipsa unei perspective clare

Liderul social-democrat precizează că PSD este pregătit să construiască o majoritate și, de-a lungul timpului, „a demonstrat că știe să guverneze“.

„De aceea, PSD nu stă pe margine și rămâne maturul din încăpere.

În timp ce PNL și USR încearcă să demonstreze că PSD nu are cele 233 de voturi, România are o problemă mult mai mare: lipsa unei perspective clare care macină toată societatea.

PSD și-a asumat o soluție, și-a prezentat prioritățile și este pregătit să construiască majoritatea necesară pentru a guverna.

Până la un dialog politic matur cu celelalte partide politice, ne vom concentra pe consultarea partenerilor sociali pentru coagularea celor mai eficiente măsuri pentru ieșirea din criză“, concluzionează Sorin Grindeanu.

România, în criză politică de patru luni

România se află în criză politică de patru luni, iar Nicușor Dan ar putea desemna un premier în perioada următoare. Potrivit unor surse Realitatea Plus, președintele ar urma să aibă întâlniri cu liderii partidelor, inclusiv cu AUR, săptămâna viitoare.

Cele două desemnări anterioare ale președintelui României, Eugen Tomac și Adrian Veștea, nu au reușit să strângă o majoritate în Parlament.

În același timp, fostul președinte al PNL, Crin Antonescu, i-a recomandat în urmă cu două zile șefului statului să-l desemneze pe Alexandru Nazare. În caz că acesta pică în Parlament, singura soluție rămasă va fi reprezentată de alegerile anticipate, a transmis Antonescu.