Kelemen Hunor neagă că va susține orice premier desemnat de Nicușor Dan, într-un interviu pentru presa maghiară: "Povești"!

Kelemen Hunor, președintele UDMR. Sursa foto: Agerpres

Într-un interviu acordat presei maghiare, Kelemen Hunor a negat că va susține orice premier desemnat de președintele Nicușor Dan și a susținut că PNL, USR și UDMR au o propunere comună.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a negat, luni, 31 august, într-un interviu acordat presei maghiare, că va susține orice premier desemnat de președintele Nicușor Dan. El a spus pentru publicația Maszol că „până când președintele Nicușor Dan nu se va decide asupra noului candidat la funcția de prim-ministru, partidul nu va părăsi barca comună în care se află cu PNL și USR alături de Siegfried Mureșan”.

Ce declarase un parlamentar UDMR, cu doar o zi în urmă

Reacția lui Kelemen Hunor vine după ce duminică, 30 august, presa din România a scris că PSD ar avea acum și voturile UDMR, citând un parlamentar UDMR.

”Președintele trebuie să rezolve această criză politică, așadar așteptăm nominalizarea de la Cotroceni. Noi suntem de părere că țara are nevoie urgentă de un guvern cu puteri depline, prin urmare suntem dispuși să votăm și pentru un premier de dreapta, și pentru un premier de la PSD. Să vedem ce plan are Nicușor Dan” ar fi spus un parlamentar al UDMR pentru Adevărul, știre preluată și de alte site-uri apoi.

Condiția UDMR ar fi ca viitorul guvern să fie format din miniștri cu carnet de partid, nu din tehnocrați, chiar dacă nu se opune unui premier apolitic, spunea sursa citată. Acum, în interviul acordat presei maghiare, Kelemen Hunor neagă aceste scenarii și le califică drept „povești”.

Kelemen Hunor: PNL, USR și UDMR au un candidat comun - Siegfried Mureșan. Restul sunt doar speculații, povești

„Nu am spus așa ceva, nu am făcut nicio declarație. Poziția UDMR rămâne aceeași: așteptăm ca șeful statului să numească un nou candidat la funcția de prim-ministru. PNL, USR și UDMR au un candidat comun, Siegfried Mureșan. Și PSD are un candidat la funcția de șef de guvern, în persoana lui Sorin Grindeanu. Până când președintele nu va face această nominalizare, nu putem purta negocieri cu PSD și nu ne vom schimba poziția: în iunie am convenit cu PNL și USR asupra nominalizării lui Mureșan și ne menținem la această poziție. Restul sunt doar speculații, povești”, a declarat Kelemen Hunor.

VEZI ȘI: Update: Iulian Stanciu dezminte că s-ar afla pe lista scurtă de premieri a lui Nicușor Dan: Nu este de interes pentru mine

Kelemen Hunor: Nu ne interesează să aibă loc alegeri anticipate, dar nu putem părea complet idioți, neserioși, având un candidat al nostru

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a mai spus pentru sursa citată că România are nevoie cât mai curând de un guvern cu drepturi depline și a subliniat că partidul pe care îl conduce nu este interesat de alegeri anticipate.

„Nu se mai poate continua așa. Nu ne interesează să aibă loc alegeri anticipate, dar nu putem părea complet idioți, neserioși, având un candidat al nostru, în timp ce negociem susținerea unui alt candidat. Noi nu facem așa ceva. După ce președintele va propune un candidat, va apărea o nouă situație și vom vedea în ce direcție trebuie să mergem. Nu pot spune mai mult despre acest lucru, decât că tot ce a apărut în presă în legătură cu acest subiect este o prostie. Dacă analiștii politici scriu astfel de lucruri despre noi, care nu au niciun fundament real, atunci îmi pot imagina cât de credibile sunt evaluările lor anuale”, a mai spus Kelemen Hunor.

Critici la adresa lui Siegfried Mureșan: A dispărut. Toată vara nu am auzit de el

Deși spune despre europarlamentarul Siegfried Mureșan că este candidatul comun al PNL, USR și UDMR, Kelemen Hunor are și ceva să-i reproșeze - că a dispărut după ce a fost desemnat.

VEZI ȘI: Grindeanu: Domnul Siegfried Vasile Mureșan vorbește prostii mari

„Am discutat îndelung despre acest lucru și cu Bolojan săptămâna trecută. După desemnarea lui Mureșan, acesta a dat o lovitură președintelui, una PSD-ului, iar apoi a dispărut. Toată vara nu am mai auzit nimic de el, iar acest lucru este inacceptabil. În Parlament, PNL, USR și UDMR au mai multe mandate decât PSD-ul singur. În același timp, suntem departe de 233 (de voturi – n.red.), la fel cum și PSD-ul este departe de acest număr. Candidatul nostru la funcția de prim-ministru nu a încercat să mențină sau să consolideze acest avantaj al nostru pe parcursul verii”, a mai spus președintele UDMR pentru presa maghiară.

„Pe de altă parte, PSD a fost agitat toată vara. Au făcut declarații ici și colo, au negociat. M-au întrebat și pe mine, am vorbit cu Grindeanu. I-am mai spus: până când președintele nu va lua o decizie, nu voi ieși din barca comună în care stăm cu PNL și USR lângă Siegfried Mureșan”, a mai spus Kelemen Hunor.

Reamintim că luni, 31 august, PSD a avut un Consiliu Politic Național la Sinaia, în care a votat să își asume guvernarea. Social-democrații au anunțat că nu vor vota niciun guvern din care nu vor face parte. Sorin Grindeanu a declarat că nu va merge la consultările cu preşedintele Nicuşor Dan cu o majoritate clară, ci doar bazându-se pe numărul de parlamentari pe care PSD îi are. Reprezentanții partidului vor merge la negocierile de la Cotroceni cu două scenarii: un guvern minoritar format exclusiv din PSD sau un Executiv construit în jurul partidului.

VEZI ȘI: Grindeanu, întrebat de o negociere cu AUR: E o nesimțire ca acest circ să continue. Avem nevoie de un moment zero

Precizăm că președintele Nicușor Dan a anunțat că îi va chema de la 1 septembrie pe liderii partidelor la noi consultări. Unele surse susțin că președintele vrea să desemneze un premier în săptămâna următoare, ca-n săptămâna 7 - 11 septembrie să-l avem și votat - sau măcar până la sfârșitul lunii septembrie. Tot pe surse, se spune că varianta preferată de șeful statului ar fi un Guvern cu miniștri politici, dar cu premier independent.