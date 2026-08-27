Alexandru Rafila anunță un sistem de monitorizare în timp real a stocurilor și consumului de medicamente: Va fi testat din septembrie

Lista extinsă a medicamentelor compensate și gratuite Sursa foto: https://www.freepik.com/, @The Yuri Arcurs Collection

Alexandru Rafila, fost ministru al Sănătăţii, a explicat că lipsa medicamentelor oncologice are cauze multiple, printre care problemele de finanțare, aprovizionare și interesul comercial redus pentru anumite produse. Acesta a anunțat că din septembrie va fi testat un sistem informatic care va monitoriza în timp real stocurile și consumul de medicamente.

"Înainte de orice explicație tehnică, trebuie să ne oprim o clipă și să ne gândim la oamenii din spatele acestor cifre și mecanisme instituționale. Vorbim despre pacienți oncologici, oameni care duc deja o luptă grea cu boala, și despre familiile lor, care trăiesc zi de zi cu teama că tratamentul s-ar putea întrerupe din motive care nu au nicio legătură cu starea lor de sănătate. Este o suferință greu de imaginat pentru cineva care nu a trecut prin ea: să mergi la spital pentru un tratament vital și să afli că medicamentul de care ai nevoie, poate, nu este disponibil.

Înainte de a căuta vinovați sau de a arunca responsabilitatea de la o instituție la alta, datoria noastră, a tuturor celor implicați în sistemul de sănătate, este să empatizăm cu această suferință și să înțelegem că fiecare zi de întârziere, fiecare blocaj birocratic sau financiar are un impact direct asupra vieții unor oameni reali. Nu sunt doar statistici sau probleme de finanțare sunt vieți omenești, sunt familii care așteaptă cu speranță și, de multe ori, cu disperare.

Discontinuitățile sau lipsa medicamentelor sunt probleme serioase, iar cauzele sunt multiple, de la asigurarea finanțării la probleme de producție și loturi neconforme, dificultăți de aprovizionare sau lipsa interesului comercial. Fără a incerca să minimalizez în vreun fel gravitatea situației, trebuie spus că nu este o problemă exclusiv românească, ea există la nivel european. Alianța pentru Medicamente Critice este un mecanism care încerca să rezolve coordonat problemele", a scris Alexandru Rafila pe pagina de Facebook.

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Sistemul de monitorizare a medicamentelor va fi testat din septembrie

Alexandru Rafila a anunțat că din septembrie va fi testat un sistem informatic care va monitoriza în timp real stocurile și consumul de medicamente, pentru a preveni problemele de aprovizionare. Acesta a explicat că lipsa medicamentelor oncologice poate fi cauzată de probleme de finanțare, interes comercial redus sau întârzieri la decontare.

"Sistemul informatic care monitorizează în timp real și discontinuitățile în furnizarea de medicamente va fi în curând operațional. Este rezultatul unui proiect finanțat prin PNRR, început în timpul mandatului meu de ministru și finalizat în această lună. Începând cu luna septembrie, acesta va intra într-o perioadă de testare, urmând ca, după realizarea modificărilor legislative necesare, să devină pe deplin funcțional. Sistemul va conecta spitalele, farmaciile, autoritățile de sănătate, Ministerul Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate și Agenția Națională a Medicamentului. Astfel, stocurile și consumurile existente vor putea fi urmărite în timp real, creând predictibilitatea necesara pentru luarea măsurilor care sa evite discontinuitățile în aprovizionare.

În cazul programului de oncologie, CNAS trebuie sa asigure finanțarea necesară spitalelor pentru achiziționarea medicamentelor și pentru alte proceduri de diagnostic si tratament. Problemele de finanțare pot afecta inclusiv capacitatea furnizorilor de a livra medicamente, în special în cazul produselor foarte scumpe. Există și o altă situație: unele medicamente sunt relativ ieftine și sunt utilizate de un număr redus de pacienți. În astfel de cazuri, distribuitorii pot avea un interes comercial redus să le aducă pe piața.

În aceste situații limită intervine adesea UNIFARM care este o companie a Ministerului Sănătății.

Responsabilitatea este împărțită între mai multe instituții, dar managerii spitalelor care trateaza pacienti oncologici au un rol esențial în asigurarea medicamentelor necesare, revenindu-le sarcina să organizeze la timp achizițiile necesare. Termenul de decontare al medicamentelor în cadrul programelor naționale de sănătate este de 60 de zile, între momentul în care compania furnizează medicamentul și momentul decontării. Dacă termenul este depășit, furnizorii pot ajunge în situația de a nu mai furniza produsul, iar consecințele sunt resimțite, în primul rând, de pacienți", a scris Alexandru Rafila pe pagina de Facebook.

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"Problema disponibilității medicamentelor nu poate fi rezolvată de o singură instituție"

Alexandru Rafila a cerut suplimentarea rapidă a finanțării programului de oncologie pentru 2026, care acoperă doar primele nouă luni, și a explicat că accesul la medicamente compensate trebuie susținut de finanțarea necesară.

"Finanțarea programului de oncologie pentru 2026 acoperă doar primele 9 luni, iar găsirea unei soluții RAPIDE de către Casa Națională de Asigurări de sănătate și guvern pentru suplimentarea finanțării este obligatorie.

În timpul mandatului meu de ministru al Sănătății, am introdus pe lista de medicamente compensate și gratuite peste 100 molecule inovative pentru diverse patologii, inclusiv pentru cancer, iar ulterior a mai fost introdus un număr semnificativ de medicamente inovative de către următorul deținător al portofoliului, domnul Rogobete. Însă includerea unui medicament pe lista de compensate și gratuite trebuie să fie însoțită și de finanțarea aferentă. Nu ajunge o hotărâre de guvern în care spui că de luna viitoare medicamentul este compensat. Compensarea trebuie să aibă și finanțare dedicată căreia care să permită, într-adevăr, accesul pacientilor.

Vreau să precizez care este rolul Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale pentru că a fost menționată în acest context. ANMDM este o instituție de reglementare, care acordă autorizații de punere pe piață pentru medicamente, urmărește respectarea conditiilor de siguranță a medicamentelor comercializate, inclusiv monitorizarea discontinuităților împreună cu Ministerul Sănătății. Este condusă de un președinte, farmacist, conferențiar universitar care ocupat postul printr-un concurs organizat în anul 2022.

Problema disponibilității medicamentelor nu poate fi rezolvată de o singură instituție. Este nevoie de finanțare predictibilă, comunicare între spitale și instituțiile implicate, contracte funcționale cu furnizorii și monitorizarea în timp real a stocurilor. Fără o rectificare bugetară și o soluție politică pentru finanțarea programelor naționale de sănătate, problemele din sistemul sanitar riscă să se accentueze", a scris Alexandru Rafila pe pagina de Facebook.

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