Şanse mai mari de reuşită pentru cei care vor să se lase de fumat, dacă folosesc ţigări electronice cu nicotină, arată un studiu

țigări / Fotografie de la Ankit Rainloure: https://www.pexels.com/ro-ro/fotografie/mana-dependen-a-adic-ie-igara-15158117/

Studiile arată o metodă care creşte şansele de reuşită ale celor care vor să se lase de fumat.

Un studiu arată că cei care vor să renunţe la fumat au şanse mai mari de reuşită dacă folosesc ţigări electronice cu nicotină. Cei de la Cochrane, citaţi de BBC, au analizat 80 de studii, la care au participat aproape 30.000 de oameni, şi au descoperit că dispozitivele de vapat cu nicotină sunt mai eficiente decât mijloacele tradiţionale, cum ar fi plasturii, guma de mestecat sau programe de consiliere. Rata de succes a crescut cu aproximativ 60%, de la 6 din 100 persoane care reuşesc să se lase de fumat, la 1 din 10.

Dispozitivele de vapat cu nicotină sunt chiar mai eficiente decât dispozitivele fără nicotină, iar studiile arată, cel puţin momentan, că s-ar putea dovedi mai eficiente şi decât noul medicament anti-fumat, citisina, pe care Serviciul Naţional de Sănătate din Marea Britanie a început să îl distribuie.

Experţii arată, însă, că riscurile pe termen lung nu sunt încă clare, dar chiar şi aşa ei spun că vaparea este mai sigură decât fumatul.

În Marea Britanie, datele arată că în prezent există mai mulți utilizatori de vapes sau țigări electronice cu vârsta de peste 16 ani decât fumători de țigări clasice. În jur de 5,3 milioane de persoane (aproximativ 10% din populația adultă) declară că fumează, în timp ce aproximativ 5,4 milioane folosesc vapes zilnic sau ocazional.

"Țigările electronice neautorizate sunt potențial periculoase, având probleme care includ baterii instabile și substanțe chimice nocive. Oricine dorește să folosească țigările electronice pentru a renunța la fumat ar trebui să cumpere doar dispozitive care au fost testate și aprobate de organismul de reglementare din țara respectivă", a declarat Dr. Jamie Hartmann-Boyce, unul dintre autorii raportului.

NHS precizează că, deşi nu au fost găsite riscuri crescute de vătămări grave cauzate de utilizarea ţigărilor electronice pentru renunţarea la fumat, copiii şi nefumătorii nu ar trebui să vapeze. Medicii avertizează că vaparea ar putea dăuna sănătății copiilor și că ar trebui făcută „mai puțin atractivă” pentru aceștia.

Aproximativ două din trei persoane care fumează pe termen lung vor muri din cauza unei boli legate de consumul de tutun, potrivit organizației de caritate Action on Smoking and Health. Conform Organizației Mondiale a Sănătății, fumatul este principala cauză de boli și decese ce pot fi prevenite, provocând moartea a peste șapte milioane de oameni pe an. Renunțarea la fumat reduce riscul de a dezvolta afecțiuni grave, cum ar fi bolile de inimă, cancerul pulmonar și accidentul vascular cerebral. Aproape toate serviciile locale NHS pentru renunțarea la fumat oferă vapes sau alt tip de sprijin pentru a ajuta oamenii să renunțe la acest obicei.