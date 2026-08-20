Numărul real al cazurilor de Ebola ar putea fi de 3 ori mai mare: Are un ritm record de răspândire

OMS avertizează asupra unei epidemii fără precedent. Ebola are un ritm record de răspândire / FOTO: magnific.com @zorandim

Epidemia de Ebola ar putea fi mult mai extinsă decât indică datele oficiale.

Numărul cazurilor de Ebola provocate de epidemia din estul Republicii Democratice Congo (RDC) ar putea fi de până la trei ori mai mare decât cifra oficială de 5.208 infectări confirmate, a avertizat joi agenţia de sănătate publică a Uniunii Africane (UA), conform căreia sunt detectate numai 30% până la 40% din infecţiile reale, relatează agenţia EFE.

"Estimăm că sunt detectate numai între 30% şi 40% din cazurile reale. Modelele echipei de analiză din RDC, împreună cu Imperial College (de la Londra) estimează că dimensiunea reală a focarului ar putea fi de trei ori mai mare în ceea ce priveşte numărul cazurilor confirmate", a declarat şeful departamentului de pregătire şi răspuns pentru situaţii de urgenţe din cadrul Centrelor pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor din Africa (CDC Africa), Yap Boum.

RDC a crescut joi la 2.476 numărul deceselor cauzate de epidemia de Ebola

CDC Africa a semnalat că mai puţin de 10% din cazuri sunt legate de contacţi cunoscuţi şi mai puţin de 40% au o legătură epidemiologică clară cu un caz confirmat.

Detectarea redusă este cauzată în mare măsură de faptul că focarul este provocat de varianta Bundibugyo a virusului Ebola, ale cărei simptome sunt mai uşoare în comparaţie cu cele ale variantei Zair şi este lipsită de manifestări hemoragice severe foarte evidente, ceea ce distorsionează percepţia populaţiei asupra gravităţii bolii şi întârzie solicitarea de asistenţă medicală, explică Yap Boum.

Prin urmare, cel puţin 97% din decesele recente au survenit în comunitate sau în centre sanitare generale care nu dispun de protocoale adecvate de izolare şi de prevenire a infecţiilor.

Guvernul Republicii Democratice Congo (RDC) a crescut joi la 2.476 numărul deceselor cauzate de epidemia de Ebola declarată în estul ţării pe 15 mai, al doilea cel mai mortal bilanţ al victimelor din istoria epidemiilor provocate de acest virus.

Cea mai gravă epidemie de Ebola a avut loc în Africa de Vest între 2014 şi 2016, a provocat circa 28.000 de infecţii şi aproximativ 11.000 de decese, afectând în principal Guineea, Liberia şi Sierra Leone, conform Agerpres.

OMS avertizează asupra unei epidemii fără precedent. Ebola are un ritm record de răspândire

Potrivit celui mai recent raport al autorităților sanitare din Republica Democratică Congo, cazurile au fost confirmate în cinci provincii ale țării. Organizația Medici fără Frontiere susține că evoluția focarului este alarmantă.

„În mai puţin de cinci săptămâni, numărul cazurilor confirmate s-a triplat”, în timp ce „numărul deceselor a crescut de cel puţin cinci ori”, conform MSF.

Organizația a avertizat că epidemia se răspândește într-un ritm „fără precedent şi în zone noi” și a pledat pentru „o consolidare urgentă a răspunsului medical”.

„Epidemia a depăşit deja jumătate din numărul de cazuri înregistrate în timpul epidemiei de Ebola din 2018-2020 din RDC, care a durat aproape doi ani”, a adăugat organizaţia.

Responsabilul pentru operațiunile de urgență din cadrul OMS, Chikwe Ihekweazu, a atras atenția asupra dificultății identificării lanțurilor de transmitere.

El a precizat că 80% dintre cazurile noi nu figurau pe listele de contacte cunoscute și proveneau din „lanţuri de transmitere necunoscute”.

Acesta și-a exprimat îngrijorarea și în legătură cu numărul mare de persoane care au murit înainte de a ajunge într-o unitate medicală.

„Epidemia actuală este cea care a înregistrat cea mai rapidă evoluţie într-o singură lună dintre toate epidemiile de Ebola pe care le-am gestionat”, a avertizat el.

Primul studiu clinic pentru varianta Bundibugyo

În prezent, nu există un vaccin sau un tratament aprobat împotriva variantei Bundibugyo a virusului Ebola.

Organizația Mondială a Sănătății a anunțat începerea studiului clinic EBO PEP, care urmărește să evalueze eficiența tratamentului antiviral obeldesivir administrat persoanelor care au intrat în contact cu pacienți confirmați cu această variantă a virusului.

Medicamentul experimental este administrat oral și a fost dezvoltat de compania farmaceutică americană Gilead Sciences. În testele preclinice, acesta a demonstrat rezultate promițătoare împotriva virusurilor din familia filovirusurilor, responsabile de febrele hemoragice.

OMS a anunţat că RD Congo va primi 70.000 de doze de vaccin Ervebo împotriva Ebola

Ca răspuns la epidemia de Ebola din Republica Democrată Congo (RDC), Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a anunţat joi disponibilitatea a 70.000 de doze din vaccinul Ervebo, aprobat împotriva tulpinii Zadir a virusului, dar nu şi împotriva tulpinii Bundibugyo care circulă în prezent în ţară, transmite AFP.

"Această alocare include 20.000 de doze pentru un studiu clinic de fază 3 pentru a evalua impactul vaccinului asupra virusului Bundibugyo şi 50.000 de doze pentru lucrătorii din prima linie şi profesioniştii din domeniul sănătăţii" din RDC, a explicat Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) într-un comunicat.

Republica Democrată Congo (RDC) a declarat al 17-lea focar de Ebola pe 15 mai, cu câteva săptămâni întârziere, în regiunile nordice şi estice unde prezenţa statului este fragilă, infrastructura sanitară este inadecvată, iar răspunsul este copleşit de creşterea numărului de cazuri.

Epidemia a făcut deja 2.420 de victime din cele 5.105 cazuri confirmate, conform ultimelor date publicate de OMS, ceea ce face ca această epidemie de Ebola să fie cea mai mortală înregistrată vreodată în RDC, unde se răspândeşte într-un ritm fără precedent.

Săptămâna trecută RDC a solicitat eliberarea vaccinurilor Ervebo din stocul global al Grupului Internaţional de Coordonare (ICG) pentru Aprovizionarea cu Vaccinuri, ai cărui membri includ OMS, Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF), Federaţia Internaţională a Societăţilor de Cruce Roşie şi Semilună Roşie (IFRC) şi Medici Fără Frontiere (MSF), cu sprijin financiar din partea Alianţei pentru Vaccinuri (Gavi).

"Luni, ICG a informat guvernul RDC despre o eliberare iniţială imediată a 70.000 de doze", a declarat OMS în comunicatul său de presă.

Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a salutat această decizie privind reţeaua X, numind-o "un exemplu important de solidaritate internaţională în acţiune".

Experţii nu ştiu dacă Ervebo protejează împotriva tulpinii Bundibugyo

Experţii OMS încă nu ştiu dacă Ervebo protejează împotriva tulpinii Bundibugyo la om. Însă datele iniţiale din studiile de laborator şi pe animale sugerează că ar putea oferi o anumită protecţie.

Pe 7 august, OMS a recomandat evaluarea Ervebo, produs de compania farmaceutică americană Merck, într-un studiu clinic. Acest studiu "ar trebui să ofere date noi importante" şi "esenţiale" pentru a ghida deciziile privind utilizarea viitoare a vaccinului Ervebo, a indicat OMS joi.

"Este esenţial ca persoanele cărora li se oferă vaccinul, fie în cadrul studiului clinic, fie în afara acestuia, să fie informate despre riscurile, beneficiile potenţiale şi limitările" asociate cu utilizarea sa în timpul unui focar Bundibugyo "şi să îşi poată da consimţământul informat", a menţionat aceasta.

Două vaccinuri specifice împotriva tulpinii Bundibugyo sunt în studii clinice: unul este dezvoltat de compania americană Moderna, care utilizează tehnologia ARNm, iar celălalt de Universitatea Oxford (Regatul Unit).

În plus, un vaccin numit "rVSV Bundibugyo", prezentat de OMS ca fiind "cel mai promiţător", urmează să fie dezvoltat de Hilleman Laboratories, o organizaţie cu sediul în Singapore.

Marţi, şeful OMS a avertizat că epidemia este "departe de a fi ţinută sub control".

Ebola, care se transmite prin contactul cu fluide corporale şi provoacă febră hemoragică, a ucis peste 15.000 de oameni în Africa în ultimii 50 de ani, conform Agerpres.

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