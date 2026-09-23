De ce nu se imunizează românii? Dr. Daciana Toma: Le punem piedici, nu-i ajutăm să se vaccineze. Apoi spunem că suferă de teoria conspirației / video

De ce nu se imunizează românii? Dr. Daciana Toma: Le punem piedici, nu-i ajutăm să se vaccineze. Apoi spunem că suferă de teoria conspirației

E comod să dai vina pe frică sau pe teoriile de pe internet când scad cifrele din statistici. Numai că, în viața de zi cu zi, omul de rând dă cu nasul de uși închise, de cabinete care refuză vaccinarea și de hârtii fără sfârșit exact atunci când vrea să aibă grijă de sănătatea lui. Doctorița Daciana Toma, voce respectată a medicilor de familie, arată de ce sistemul medical își sabotează singur pacienții și cere reguli de la Casa de Asigurări.

În cadrul dezbaterii HEALTH FORUM: „Vaccinarea pe tot parcursul vieții, o viață fără boli prevenibile prin vaccinare”, organizată de DCMedia Group, dr. Daciana Toma, vicepreședinte al Asociației Societatea Națională de Medicina Familiei / Medicină Generală, a lăsat deoparte discursurile și a spus lucrurilor pe nume. Problema nu pleacă doar din capul pacientului. Problema este și de la o rețea de sănătate plină de proceduri greoaie.

„În primul rând, eu sunt nemulțumită, necăjită, că mereu punem totul pe spinarea populației și lucrurile nu stau așa. Până la urmă, dacă stăm să ne gândim, dacă am fi doar pacienți și nu am fi în grupul, hai să zicem, al decidenților, am vedea că, cumva, la fiecare colț, oamenii au o barieră să nu se poată vaccina. Că e la libera alegere a furnizorilor dacă fac sau nu fac acest lucru, dacă au sau nu au contract, dacă au sau nu au competență. Și uite așa ajungem în situația în care eu am vaccinat pacienți care nu erau pe lista mea, pentru că nu au putut să se vaccineze la medicii lor de familie”, spune dr. Daciana Toma.

Când un medic nu are actele necesare pentru imunizare, pacientul este trimis la plimbare de la o clinică la alta. Cei mai mulți își pierd răbdarea pe acest drum și nu se mai vaccinează.

Te duci la doctor să te aperi de cancer și pleci acasă fără vaccin

E revoltător să vezi cum discursurile oficiale vorbesc ore în șir despre prevenție și luptă crâncenă cu bolile grave, în timp ce o femeie care a făcut deja efortul să meargă la un control este lăsată fără apărare chiar în cabinetul specialistului. Când te duci la doctorul ginecolog, plină de speranță că poți face vaccinul împotriva cancerului de col uterin, te lovești de o lege care îi leagă mâinile medicului. În loc să primești ajutorul de care ai nevoie pe loc, ești trimisă pe drumuri sau lăsată să pleci acasă fără nicio protecție.

„Până la urmă, ne luptăm cu cancerul de col uterin, ne bucurăm când reușim să trimitem o pacientă la medicul ginecolog. Până la urmă, știm că, la nivel de țară, sunt foarte multe femei care merg în sistem nedecontat de CAS la medicul ginecolog și nu le poate vaccina. De asta spun că, atunci când ne uităm atent, de fapt parcă vrem să le punem piedici, nu să-i ajutăm să se vaccineze. Și pentru că nu reușim să rezolvăm aceste probleme, spunem că suferă de teoria conspirației”, susține dr. Daciana Toma.

Dr. Toma: „Într-o parte sunt conspiraționiști și în altă parte numai genii?”

O altă problemă ține de lipsa totală de transparență și de control. Datele statistice sunt prezentate la nivel global, pe județe sau la nivel național, dar nimeni nu coboară privirea spre responsabilitatea individuală a fiecărui cabinet în parte.

„Pe de altă parte, hai să ne gândim dincolo de asta. Așa cum s-au prezentat astăzi date referitoare la acoperirea vaccinală, probabil știm la nivel de țară, probabil știm la nivel de județ. Eu, nu știu, eu așa îmi amintesc că, și poate cei care au prins și practică în vremuri mai înaintate, dar eu îmi amintesc că, cumva, raportam. Fiecare dintre noi raporta procentul de acoperire vaccinală pe care îl avea pe pacienții din listă. Nimeni nu știe ce face doctorul Popescu sau doctorul Ionescu. Eu, în continuare, aștept un răspuns la întrebarea de ce anumite comunități au rată mare de vaccinare și alte comunități au zero. Adică, într-o parte sunt conspiraționiști și în altă parte sunt numai genii. Ceva nu funcționează.

Și de-abia când vom rezolva aceste probleme, din punctul meu de vedere, de-abia atunci o să vedem care este cu adevărat comportamentul populației”, spune dr. Daciana Toma.

Condiție obligatorie pentru cabinete

Pentru a scăpa de aceste scuze repetate la nesfârșit, vicepreședintele Societății Naționale de Medicina Familiei cere măsuri. Serviciul de imunizare nu mai poate rămâne o opțiune facultativă, bifată doar dacă există chef sau timp liber.

„Personal, consider că existența contractului de vaccinare ar trebui să fie condiție la încheierea contractului cu Casa de Asigurări. Bun, nu poate fi contract. Înțeleg că nu poate fi parte a contractului cu Casa de Asigurări, dar ar trebui să fie o condiție de bună practică”, conchide dr. Daciana Toma.

Fără un standard și fără eliminarea acestor ziduri invizibile, orice strategie națională rămâne o hârtie fără valoare. Până când sistemul nu le oferă oamenilor un drum ușor și sigur spre prevenție, vina pentru bolile care ar putea reapărea pe scară largă aparține și celor care refuză să facă regulile să funcționeze.