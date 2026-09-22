Jumătate din România nu are acces la servicii medicale de bază. Zakarias Zoltan, propunere pentru un pact de siguranță națională / video

Jumătate din România nu are acces la servicii medicale de bază. Zakarias Zoltan, propunere pentru un pact de siguranță națională

Jumătate din populația României, concentrată în mediul rural, este aproape ruptă de serviciile medicale de bază. La dezbaterea HEALTH FORUM organizată de DCMedia Group, deputatul Zakarias Zoltan cere transformarea sănătății publice și a prevenției în chestiuni de siguranță națională. Parlamentarul propune un pact național similar celui din domeniul apărării.

În cadrul dezbaterii HEALTH FORUM: „Vaccinarea pe tot parcursul vieții, o viață fără boli prevenibile prin vaccinare”, organizată de DCMedia Group, deputatul Zakarias Zoltan, membru în Comisia pentru sănătate și familie din Camera Deputaților și președinte al Alianței Maghiare din Transilvania, a cerut o schimbare: scoaterea medicinei preventive de sub influența intereselor de partid.

„Fiind un element care afectează evoluția demografică, cu care avem probleme în ultimele decenii, ar trebui recunoscut în general că partea de prevenție și mai ales aceste elemente care țin de sănătatea publică ar trebui considerate elemente de siguranță națională. Și, din aceasta, ar rezulta, în primul rând, că trebuie eliminată politica din aceste teme. Deci, dezbaterile politice și abordarea pe bază de politică sau chiar ideologie trebuie eliminate”, spune Zakarias Zoltan.

România celor fără salvare: 50% din populație, ruptă de asistența medicală elementară

Discuțiile despre reformă se blochează frecvent în alocările bugetare, însă adevărata dramă ține de modul în care este desenată harta serviciilor medicale. Pentru jumătate din populația țării, accesul la un specialist rămâne o iluzie.

„Noi avem o problemă generală în sistem privind accesibilitatea sistemului. Se discută despre nevoia de reformare a sistemului de sănătate și am participat la mai multe dezbateri, unde pe lângă principalul element care se amintește și anume finanțarea în sistemul de sănătate, se amintește tot mai mult problema de organizare, adică de accesibilitate. Dacă o luăm așa în modul gros, am auzit și enunțuri prin care s-a zis că aproape 50% din populația României, trăind în mediu rural, are o accesibilitate scăzută față de serviciile de sănătate, chiar în unele cazuri serviciile de bază”, susține Zoltan.

Când la această izolare geografică și infrastructurală se adaugă manipulările din spațiul public, reticența oamenilor se face mai mare. Fără un medic de familie la care să ceară un sfat de încredere, cetățeanul din mediul rural devine o țintă sigură pentru zvonuri și teorii fanteziste.

„Ori, dacă prin elemente de dezbatere politică, încrederea populației scade și mai mult, atunci peste acest deficit de accesibilitate sistemică se suprapune un element în plus. Ca să pornim pe acest drum de a mări rata de prevenție și prin vaccinare, în primul rând acest lucru ar trebui eliminat”, punctează Zakarias Zoltan.

Modelul pactului pe apărare, aplicat la viața cetățenilor

Dacă toate partidele au găsit un numitor comun când a fost vorba despre achizițiile militare și bugetul alocat armatei, aceeași responsabilitate trebuie să existe și pentru salvarea vieților de zi cu zi. Lipsa unui acord general lasă sistemul sanitar pradă improvizațiilor de la o guvernare la alta.

„După aceea, dacă se face acest lucru, și asta este o chestie care privește toți decidenții. Deci dacă s-a putut face pact național sau să-l numim oricum, pe probleme de apărare, pe alte probleme care s-au considerat de siguranță națională, atunci ar trebui inclus și această problemă de sănătate publică în acest palier, prin care toate formațiunile care participă la procesul decizional să intre în acest pact național”, a precizat Zakarias Zoltan.

Abia după ce clasa politică decide să își retragă influența din actul medical, dezbaterea se poate muta pe calcule financiare și strategii.

„Și după aceea, dacă acest lucru de bază se asigură, atunci putem să mergem și la detalii de finanțare și la alte detalii care țin mai mult de specialiștii din domeniu”, conchide Zoltan.

Fără un front comun și fără o strategie clară pentru satele izolate, România riscă să adâncească ruptura dintre o elită urbană cu acces la clinici private și o masă uriașă de oameni abandonați în fața bolii. Sănătatea publică nu poate supraviețui ca teren de luptă electorală; ea reprezintă, în forma cea mai pură, viitorul biologic al acestei țări.