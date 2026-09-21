Medicamentele inovative, domeniul neglijat de România. Alexandru Rogobete: Statul ar putea recupera 4 euro pentru fiecare euro investit

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății. - Foto: Agerpres

Alexandru Rogobete, fost ministru al Sănătății, a explicat, în exclusivitate pentru DCNews, de ce investițiile în medicamente inovative și în industria farmaceutică ar putea aduce beneficii atât sistemului de sănătate, cât și economiei.

Alexandru Rogobete a explicat, în exclusivitate pentru DCNews, cum ar putea statul român să investească în medicamente inovative și în industria farmaceutică, astfel încât aceste investiții să genereze beneficii atât în sistemul de sănătate, cât și în economie. Mai ales în contextul în care România se află „la coada Europei” la accesul acestui tip de tratamente, potrivit Ioanei Bianchi, director al Asociației Române a Producătorilor Internaționali de Medicamente (A.R.P.I.M.).

Conform celor mai „recente studii europene”, un euro investit în inovație ar genera, în decurs de patru ani, beneficii de patru ori mai mari pentru stat, spune Rogobete.

Cum ar putea statul să beneficieze de pe urma investițiilor în medicamente inovative

„Medicamentele inovative sunt aparent mai scumpe, dar investițiile statului în inovația farmaceutică, în medicamentele inovative, au o serie de beneficii, dacă le-am analiza economic, la un ciclu de patru ani, am vedea, de fapt, beneficiile reale ale inovației și ale tehnologiei de ultimă oră.

Toate studiile europene făcute în ultima perioadă arată că pentru un euro investit în inovație, într-un ciclu de patru ani, statul recuperează patru euro. De ce? Gândiți-vă la un pacient care beneficiază de tratamente de ultimă oră, aceste medicamente inovative, face mai puține complicații, boala lui se vindecă mai repede. Ce înseamnă asta pentru economia medicală? Înseamnă că perioada de tratament a pacientului e mai scurtă, deci ca stat investesc mai puțin în rezolvarea medicală a pacientului prin faptul că stă mai puțin în spital, nu are atâtea efecte secundare, nu face alte complicații care, și ele, la rândul lor, trebuie tratate, are rata de infecție mai mică, deci nu cheltuiesc atât de mulți bani pentru antibiotice; iar lista poate continua.

Dar este și un aspect social: omul se întoarce mai repede în societate, la locul de muncă, în familie. Toate aceste lucruri duc, pe perioada de viață a pacientului, la o sumă de bani cheltuită mai mică pentru tratarea lui. Și, foarte important, inovația atrage cercetare clinică: ea aduce foarte mulți bani în spitalele unde se fac studii clinice. Avem numeroase argumente ca să folosim medicamente inovative, ca să investim în industria farmaceutică, pentru că ea, la rândul ei, aduce beneficii în economie, dezvoltă linii de producție în România. Noi avem, astăzi, 41 de fabrici”, a explicat Alexandru Rogobete, fostul ministru al Sănătății, la interviurile DCNews.

Rogobete, despre măsurile necesare pentru relansarea economiei

Acesta a explicat și ce măsuri consideră necesare pentru relansarea economiei și pentru atragerea investițiilor în domeniul sănătății.

„Ținând cont de aceste crize suprapuse, cred că PSD va veni cu o serie de măsuri concrete pe cele mai importante paliere: investiții în economie - deblocarea crizei din economie. Acea lansare economică, despre care se tot vorbește, nu se poate face ținând marile companii, fie din România sau din alte țări cu sediile aici, fără buget. Din punctul meu de vedere, vorbind strict de zona de sănătate, (n.r. e nevoie de investiții), cât mai repede, prin credit fiscal, prin tot felul de măsuri economice practicate și în alte țări, astfel încât companiile să-și dorească să investească capital în această țară.

O a doua măsură pe care o văd fezabilă și curajoasă, deși multă lume spune că nu se poate, dar eu ma ambiționez și mă încăpățânez să zic că se poate, sunt investițiile în regim public-privat. Acest mecanism a dezvoltat multe țări europene, se practică în toată lumea în care oamenii nu se gândesc a doua zi că nu mai au acces la tratamente și medicamente”, a mai spus Alexandru Rogobete, în dialog cu analistul politic Bogdan Chirieac.