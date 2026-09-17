Neurochirurgia modernă. Dr. Ștefan Cosmin Suditu, la Academia de Sănătate

Dr. Ștefan Cosmin Suditu, medic neurochirurg, ne-a explicat cele mai noi schimbări din neurochirurgie, de la roboți și supraspecializare până la operațiile pe creier și coloană.

Dr. Ștefan Cosmin Suditu, doctor în Științe Medicale, medic primar Neurochirurgie, a fost invitat la Academia de Sănătate de la DC Medical și DC News.

Alături de acad. prof. univ. dr. Irinel Popescu, realizatorul emisiunii Academia de Sănătate, și jurnalistul Val Vâlcu, dr. Ștefan Cosmin Suditu ne-a vorbit despre:

Cum se măsoară succesul unei operații

"Succesul unei intervenții chirurgicale se cuantifică prin ceea ce poate să facă pacientul postoperator"

Neurochirurgia cerebrală și spinală

"Ca să vorbim despre neurochirurgie, trebuie să separăm această mare specialitate în două grupe principale: neurochirurgia cerebrală și neurochirurgia spinală.

Pentru că, din fiecare dintre aceste două mari categorii, vom extrage subspecialități în care, realmente, văzând de la an la an, de la generație la generație de neurochirurgi, apar tehnici noi, abordări noi și, bineînțeles, suntem martori la o creștere masivă a calității actului medical"

România nu are o bază națională de date

"Din păcate, nu există o practică națională, o practică unitară de informare. Nu există o bază de date, să zicem: centrul ăla e mai bun pe vasculară sau celălalt centru pe tumoră cerebrală sau pe patologie spinală"

Robotul nu înlocuiește neurochirurgul

"În primul rând, aș dori să facem o distincție între autonomia robotului chirurgical și prezența robotului chirurgical ca adjuvant. Atât în neurochirurgia cerebrală, cât și în neurochirurgia spinală, robotul are un rol bine determinat, însă, ca să zic așa, robotul este pornit de neurochirurg și este oprit de neurochirurg"

Neurochirurgia și neuroradiologia intervențională

"Neurochirurgia vasculară merge mână în mână cu neuroradiologia intervențională. Atât pe partea diagnostică, cât și pe partea terapeutică. Și aici o să iau doar anevrismele, anevrismele cerebrale"

Anevrismul cerebral: operație sau embolizare?

"Anevrismul de arteră bazilară, anevrismul de arteră cerebeloasă posteroinferioară sunt structuri foarte, foarte profunde în creier și este mult mai dificil să le tratezi chirurgical decât endovascular"

Neurochirurgia și tratamentul cancerului

"Progresele în neurochirurgie au făcut ca supraviețuirea pacienților cu glioblastoame, astrocitoame anaplazice să crească, iar calitatea vieții după rezecția unei asemenea leziuni să fie mai bună, grație avansului tehnologic, a progreselor care s-au făcut"

Glioblastomul și diagnosticul molecular

"În cazul unui glioblastom, trebuie să-l judecăm în funcție de localizare, dacă este un glioblastom rezecabil sau nerezecabil, dacă este un glioblastom care poate fi doar operat în vederea recoltării unui fragment bioptic și ulterior pacientul să fie tratat"

Ce faci după un traumatism cranian

"Din perspectiva traumatismului craniocerebral trebuie să ne concentrăm asupra stării de conștiință, trebuie să ne concentrăm asupra semnelor neurologice care trădează o eventuală hemoragie cerebrală, un hematom extradural, care este rapid mortal dacă nu este evacuat, tratat"

Traumatismul de coloană: de ce nu trebuie mobilizat

"Din perspectiva unei leziuni multisegmentare și la nivelul coloanei vertebrale, trebuie să evaluăm pacientul motor, motor și senzitiv, astfel încât neurochirurgul la care ajunge pacientul să știe din start că există un pacient cu o anumită dizabilitate neurologică deja manifestă în momentul diagnosticului"

Hernia de disc

"Hernia de disc clasică, cum o studiem și o tratăm, se abordează chirurgical în momentul în care avem o corelație clinico-imagistică"

Emisiunea va fi difuzată joi, 17 septembrie, de la ora 18:00, pe:

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