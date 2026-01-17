Trei studii internaționale majore publicate în anul 2018 au dus la schimbarea ghidurilor europene și americane privind aspirina, după ce au arătat clar că beneficiul real se vede în prevenția secundară, adică la pacienții care au suferit deja un infarct sau un accident vascular cerebral.

Studiile au arătat că în prevenția primară, la pacienții care nu au avut infarct sau AVC, lucrurile se inversează, iar riscul de sângerare digestivă și cerebrală poate depăși avantajele.

Medicul cardiolog Gabriel Tatu-Chițoiu a explicat în emisiunea Academia de Sănătate de la DC Medical că aspirina ar trebui luată preventiv doar în anumite condiții.

Mai mult, medicul ne-a explicat că aspirina luată fără indicație nu doar că crește riscul de sângerare digestivă, dar poate da de gol o problemă gravă: cancerul.

Cum poate detecta cancerul?

Dr. Gabriel Tatu-Chițoiu spune că a întâlnit pacienți care au început să sângereze sub aspirină și, în urma investigațiilor, au fost diagnosticați cu cancer gastric despre care nu știau.

În aceste cazuri, leziunea a fost depistată la timp, iar pacienții au fost operați, cu evoluție bună.

"Aspirina ne ajută uneori să descoperim cancere gastrice.

Un pacient începe să sângereze sub aspirină și, în felul acesta, descoperim un cancer gastric de care nu aveam habar. Am avut vreo trei pacienți descoperiți astfel, luând aspirină fără indicație.

Practic, aspirina le-a scos la iveală leziunea și au fost operați, cu o evoluție foarte bună", a declarat dr. Gabriel Tatu-Chițoiu, medic cardiolog, în exclusivitate la Academia de Sănătate.

Vezi emisiunea AICI: