Hepatita în România. Dr. Liana Gheorghe, vești bune din sănătate. Câţi pacienţi au ieşit pozitivi, din 70.000 teste

"Programul se numește Livero2. Este un program din acesta de screening pentru pacienții din comunitățile vulnerabile. El a fost câștigat de Institutul Clinic Fundeni și de Universitatea Grigore T. Popa din Iași. De fapt, suntem două unități principale beneficiare de screening care am câștigat aceste proiecte și sunt două programe surori, gemene, care acoperă sudul României și estul României. Estul este coordonat de Universitatea Grigore T. Popa din Iași și de colega mea doamna profesor Anca Trifan. Acoperă tot ceea ce înseamnă Moldova și Dobrogea, iar toată zona de Oltenia și Muntenia, începând cu Mehedinți și terminând cu Ialomița, este asigurată de proiectul Livero2-Sud, deci sud și est, două proiecte gemene.

Scopul proiectelor

Ce își propun aceste proiecte? Își propun să testeze, deci avem niște obiective extrem de clare negociate cu Comisia Europeană pe care cu siguranță până în noiembrie 2023 trebuie să le îndeplinim, dar suntem pe drumul cel bun, își propun să acopere, să testeze pentru infecțiile virale hepatice 120.000 de persoane pe fiecare proiect.

Dintre aceste persoane 72.000 trebuie să provină din grupurile vulnerabile, deci nu sunt destinate strict grupurilor vulnerabile, dar 2/3 din proiect trebuie să vină de acolo, 32.000 de persoane din mediul rural și dintre persoanele depistate pozitive în cadrul acestui screening, 2.500 în fiecare dintre regiune, în fiecare dintre cele două proiecte, să meargă în centre de vârf, de stadializare și de prevenție, în Institutul Clinic Fundeni, la Spitalul Universitar București, la Centrul de Gastroenterologie din Iași și la Spitalul Județean din Craiova pentru ca acești pacienți să beneficieze ulterior de diagnosticul complet al bolii și să fie incluși în tratament. Vă dați seama, sunt practic 240.000, un sfert de milion de persoane care vor fi acoperite screening prin aceste programe." a explicat profesor doctor Liana Gheorghe, medic primar gastroenterologie și profesor al UMF ”Carol Davila”, în cadrul Academiei de Sănătate.

Aproape 70.000 de persoane au fost testate în sudul României

"Proiectul ar fi trebuit să înceapă în 2020, în luna iulie, în plină pandemie, ceea ce a fost practic imposibil. Am pierdut practic un an din acest proiect și am început în 28 iulie, Ziua Internațională a Hepatitelor, 2021 și trebuie să vă spun că până acum, în 10 luni de screening, din cei 120.000 de mii, care reprezintă obiectivul nostru, am ajuns deja la cifra de 70.000, 69 de mii și ceva, ceea ce ne face să sperăm să spunem că suntem pe drumul cel bun. Am screenat aproape 70.000 de persoane din arealul nostru geografic și cam tot atât și colegii noștri din est.

În fiecare areal geografic sunt practic 12 județe. În momentul de față noi suntem extinși în 6 județe, cu care urmează să terminăm screening-ul și ne vom extinde în celelalte 6 județe pentru că nu putem merge logistic cu toate județele deodată.", a explicat Liana Gheorghe.

Procentul de infecții hepatice depistate

Liana Gheorghe a vorbit și despre procentul de infecții hepatice depistate. Se pare că numărul acestora a scăzut considerabil în ultimii ani, iar România stă mult mai bine la acest capitol.

"Aici avem niște date extrem de interesante. Trebuie să vă spun că în momentul de față, din cei 70.000 de persoane practic noi am depistat 1.644 de pozitivi, dar trebuie să recunosc că în sud cifrele sunt ceva mai joase decât în este. Deci avem 1.644 de subiecți pozitivi care nu erau conștienți de acest status, 622 dintre ei sunt infectați cu virus C și 1.022 cu virus hepatic B. Asta ne duce la niște date de prevalență pentru virusul hepatic B de 1,66% și pentru virusul hepatic C, de 1,21%. Ca să înțelegeți ce înseamnă acest lucru am să vă spun că înainte România era pe harta Europei cu niște cifre foarte exacte. pentru virusul B aveam 4,3% și acum suntem la 1,66%, deci o scădere dramatică a prevalenței.

Pentru virusul C eram cu 2,5% prevalență virală și în momentul de față avem 1,2%, deci cam cu 1% mai puțin. Ce înseamnă asta? Înseamnă că România a performat foarte bine în ultima vreme. Au fost foarte multe campanii de derulate de către societatea de gastroenterologie în diferite zone și ne-a ajutat foarte mult că autoritățile au reconfirmat în fiecare an posibilitatea pacienților de a intra în tratament, practic nu există limită pentru tratamentul anti-hepatită B în România și există doar acele mici disfuncționalități în programele cost-volum pentru hepatica C, dar în general avem un acces generos. Asta înseamnă că screening-ul, cu diagnosticul și cu tratamentul au fost bine făcute în România.", a mai spus Liana Gheorghe.

