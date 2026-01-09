După mai mult de 25 de ani de negocieri, Uniunea Europeană este pe punctul de a încheia un acord comercial cu Mercosur, care ar putea primi vineri aprobarea statelor membre, în pofida furiei fermierilor şi a opoziţiei Franţei, transmit AFP și Agerpres.

Vineri, 9 ianuarie 2026, au loc discuții pentru regulamentul pentru aplicarea clauzei de salvgardare din acordurile comerciale cu Mercosur. De asemenea, sunt în curs negocierile cu Ecuador privind investițiile durabile făcute de țara sud-americană.

O mișcare de ultim moment al Italiei ar putea determina înclinarea balanței în favoarea statelor care sunt pro-acord și semnarea acestuia zilele următoare de către Ursula von der Leyen și statele sud-americane. Toate acestea în timp ce fermierii din întreaga Europă protestează în marile orașe față de semnarea acordului, fiind îngrijorați că produsele sud-americane, mai ieftine, vor inunda piața și le vor afecta capacitatea de vânzare.

Foto: Ioan Radu Gava / DC News

Petre Daea: Reacția fermierilor e justificată

L-am contactat pe Petre Daea, fost ministru al Agriculturii, pentru a face un comentariu privitor la acest acord și riscurile pentru fermierii autohtoni. Potrivit lui Petre Daea, reacția agricultorilor europeni „e justificată“, mai ales după „greutățile“ generate în piață de produsele ucrainene.

„Influența este, din nefericire cunoscută și discutată de-a lungul vremii. Acest acord are o perioadă extrem de lungă de negociere care justifică abordările serioase pe care trebuie să le aibă fermierii din Uniunea Europeană față de impactul acestui acord cu produsele dintr-o anumită zonă unde costurile de producție și modul de realizare este diferit față de cel din UE și intră pe piață cu alte pretenții și reguli care pot afecta negativ fermierii.

Nu întâmplător există această reacție la acest acord. Reacția e cunoscută și e justificată știindu-se foarte clar ce fac fermierii români, prin ce greutăți trec și cât de mult îi afectează concurența pe piață. A se vedea situația cu produsele din Ucraina, care a creat dezordine în piață și a afectat direct fermierii. Un supliment de intervenție pe piață ca urmare a Acordului dintre Uniunea Europeană și Mercosur ridică îngrijorări“, a spus Petre Daea.

„Cu agricultura nu e de joacă“

Fostul ministru a făcut și un apel la oficialii români să țină cont de reacția fermierilor și de îngrijorările acestora. „Cu agricultura nu e de joacă“, a spus Petre Daea.

„Cred că acest acord ar trebui să mai aștepte, până când se pun condițiile cuvenite în așa fel încât să nu fie afectat fermierul Uniunii Europene, implicit și fermierul român. Ar mai trebui discutat și găsită soluția care să poată să armonizeze interesele fermierilor din Uniunea Europeană. Cu agricultura nu e de joacă!

Aceste probleme care vizează interesul fermierilor trebuie discutate și fundamentate foarte bine cu toate instituțiile angajate pe acest culoar al interesului de stat, dar în primul rând cu fermierii și să se țină seama de situația pe care o avem în țară și de poziția lor în acest spațiu economic extrem de volatil. Trebuie puse pe hârtie niște calcule clare și stabilită modalitatea prin care fermierii români nu sunt afectați, ci, dimpotrivă, sunt ajutați“, a conchis Petre Daea, fost ministru al Agriculturii.