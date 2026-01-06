€ 5.0905
|
$ 4.3557
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0905
|
$ 4.3557
 
DCNews Stiri Imnul Uniunii Europene, cântat la slujba de Bobotează de la Constanța. ÎPS Teodosie: „Vrem, nu vrem, suntem în UE”
Data actualizării: 14:12 06 Ian 2026 | Data publicării: 14:01 06 Ian 2026

Imnul Uniunii Europene, cântat la slujba de Bobotează de la Constanța. ÎPS Teodosie: „Vrem, nu vrem, suntem în UE”
Autor: Alexandra Curtache

teodosie Foto: Agerpres
 

Imnul Uniunii Europene a fost interpretat marți, alături de imnul României, în cadrul slujbei de Bobotează organizate la Constanța de către ÎPS Teodosie.

Arhiepiscopul Tomisului a declarat în fața mulțimii că apartenența României la Europa ar data încă din secolul al IV-lea, susținând că „vrem, nu vrem, suntem în UE”.

Momentul a avut loc înainte de interpretarea imnurilor, când ÎPS Teodosie a cerut explicit ca acestea să fie cântate în cadrul ceremoniei religioase.

„Să cânte imnul României și imnul Uniunii Europene. Vrem nu vrem, suntem în UE, suntem din secolul III, înaintea celorlalți. Să ascultăm aceste imne”, a declarat Arhiepiscopul Tomisului, conform Info Sud-Est.

Ulterior, răspunzând întrebărilor jurnaliștilor, Teodosie și-a nuanțat afirmația, făcând referire la Primul Conciliu Ecumenic de la Niceea, din anul 325 d.Hr.

„Bazele Europei s-au pus în 325”

„În secolul IV, de fapt, 325, atunci s-au pus bazele Europei, la Sinodul I Ecumenic, la care a participat mitropolitul nostru, Marcu… vrem, nu vrem, suntem de-atunci”, a spus ÎPS Teodosie.

Declarațiile vin în contextul în care arhiepiscopul este anchetat de Patriarhia Română pentru mai multe luări de poziție controversate, inclusiv afirmații considerate favorabile președintelui rus Vladimir Putin.

Citește și: Programul slujbelor de Bobotează 2026. Când se va putea lua Agheasma Mare la Patriarhie, Constanţa, Galaţi sau Brăila

Boboteaza, tribună religioasă și politică

Boboteaza este unul dintre cele mai importante evenimente publice asociate cu imaginea Arhiepiscopului Tomisului, fiind organizată anual sub forma unor festivități grandioase, cu participare masivă și expunere mediatică. De-a lungul timpului, evenimentul a fost marcat frecvent de declarații cu tentă politică.

În 2025, ÎPS Teodosie a fost aproape nedespărțit de George Simion, liderul partidului extremist AUR. Anul acesta, Simion nu a fost prezent la slujbă, însă a participat Cosmin Hristu, parlamentar AUR de Constanța, prezent și la ediția precedentă.

Relațiile apropiate ale lui ÎPS Teodosie cu lideri ai AUR și cu alte figuri extremiste, precum Diana Șoșoacă, sunt invocate de analiști drept una dintre explicațiile scorurilor electorale ridicate obținute de partidele extremiste în Dobrogea. La alegerile parlamentare din 2024, acestea au depășit 40% din voturi în județele Constanța și Tulcea, mult peste media națională.

Un „cult al personalității” construit în 25 de ani

În ultimii 25 de ani, Arhiepiscopul Tomisului a construit la Constanța un adevărat cult al personalității, funcționând adesea în paralel cu structurile oficiale ale Bisericii Ortodoxe Române. Influența sa s-a sprijinit pe o rețea extinsă de preoți, sprijin politic, mediul de afaceri local, instituții publice și, în ultimii ani, pe social media.

Această influență a fost folosită inclusiv pentru susținerea unor activități ale mișcării neolegionare din România, dezvoltate în jurul mănăstirii Văcăreștii Noi, fapt pentru care ÎPS Teodosie a fost sancționat de Biserică.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

imn
uniunea europeana
boboteaza
constanta
ips teodosie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Coaliția de Voință, proiect ambițios privind apărarea Ucrainei în fața Rusiei
Publicat acum 23 minute
Sabotaj pe Pârtia Bucovina: Teleschiul și tunurile de zăpadă, scoase din funcțiune
Publicat acum 29 minute
Mircea Badea, marea întrebare după incendiul din Elveția. Cum este posibil așa ceva?
Publicat acum 49 minute
Mesaj ferm din Europa: Groenlanda aparţine poporului său
Publicat acum 1 ora si 7 minute
Imnul Uniunii Europene, cântat la slujba de Bobotează de la Constanța. ÎPS Teodosie: „Vrem, nu vrem, suntem în UE”
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 15 ore si 51 minute
”Monstruozitatea” dată pe sub ușă de Guvernul Bolojan. Bogdan Chirieac: Așa îți poți pierde casa!
Publicat pe 04 Ian 2026
Dmitri Medvedev propune răpirea unui important lider din UE, după modelul Maduro
Publicat pe 04 Ian 2026
Harta care provoacă fiori unei țări din UE. Mesaj din anturajul lui Trump: Ce urmează după Venezuela / foto în articol
Publicat acum 22 ore si 43 minute
Ghiseul.ro, anunț de ultimă oră pentru români: plățile care sunt sistate
Publicat acum 18 ore si 15 minute
Plicurile pe care nimeni din Armata Venezuelei nu a avut curajul să le deschidă, în fața SUA. Generalul Mîndrescu: Au paralizat
 
razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close