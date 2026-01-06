Imnul Uniunii Europene, cântat la slujba de Bobotează de la Constanța. ÎPS Teodosie: „Vrem, nu vrem, suntem în UE”

Arhiepiscopul Tomisului a declarat în fața mulțimii că apartenența României la Europa ar data încă din secolul al IV-lea, susținând că „vrem, nu vrem, suntem în UE”.

Momentul a avut loc înainte de interpretarea imnurilor, când ÎPS Teodosie a cerut explicit ca acestea să fie cântate în cadrul ceremoniei religioase.

„Să cânte imnul României și imnul Uniunii Europene. Vrem nu vrem, suntem în UE, suntem din secolul III, înaintea celorlalți. Să ascultăm aceste imne”, a declarat Arhiepiscopul Tomisului, conform Info Sud-Est.

Ulterior, răspunzând întrebărilor jurnaliștilor, Teodosie și-a nuanțat afirmația, făcând referire la Primul Conciliu Ecumenic de la Niceea, din anul 325 d.Hr.

„Bazele Europei s-au pus în 325”

„În secolul IV, de fapt, 325, atunci s-au pus bazele Europei, la Sinodul I Ecumenic, la care a participat mitropolitul nostru, Marcu… vrem, nu vrem, suntem de-atunci”, a spus ÎPS Teodosie.

Declarațiile vin în contextul în care arhiepiscopul este anchetat de Patriarhia Română pentru mai multe luări de poziție controversate, inclusiv afirmații considerate favorabile președintelui rus Vladimir Putin.

Boboteaza, tribună religioasă și politică

Boboteaza este unul dintre cele mai importante evenimente publice asociate cu imaginea Arhiepiscopului Tomisului, fiind organizată anual sub forma unor festivități grandioase, cu participare masivă și expunere mediatică. De-a lungul timpului, evenimentul a fost marcat frecvent de declarații cu tentă politică.

În 2025, ÎPS Teodosie a fost aproape nedespărțit de George Simion, liderul partidului extremist AUR. Anul acesta, Simion nu a fost prezent la slujbă, însă a participat Cosmin Hristu, parlamentar AUR de Constanța, prezent și la ediția precedentă.

Relațiile apropiate ale lui ÎPS Teodosie cu lideri ai AUR și cu alte figuri extremiste, precum Diana Șoșoacă, sunt invocate de analiști drept una dintre explicațiile scorurilor electorale ridicate obținute de partidele extremiste în Dobrogea. La alegerile parlamentare din 2024, acestea au depășit 40% din voturi în județele Constanța și Tulcea, mult peste media națională.

Un „cult al personalității” construit în 25 de ani

În ultimii 25 de ani, Arhiepiscopul Tomisului a construit la Constanța un adevărat cult al personalității, funcționând adesea în paralel cu structurile oficiale ale Bisericii Ortodoxe Române. Influența sa s-a sprijinit pe o rețea extinsă de preoți, sprijin politic, mediul de afaceri local, instituții publice și, în ultimii ani, pe social media.

Această influență a fost folosită inclusiv pentru susținerea unor activități ale mișcării neolegionare din România, dezvoltate în jurul mănăstirii Văcăreștii Noi, fapt pentru care ÎPS Teodosie a fost sancționat de Biserică.