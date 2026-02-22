Macron îi scrie lui Trump, după ce președintele SUA s-a "răzbunat" pe doi oficiali francezi

Documentul, consultat parțial de publicația La Tribune Dimanche și de agenția AFP, evidențiază îngrijorările Parisului față de măsurile luate de Washington.

În scrisoarea sa, Macron îi "atrage atenția personal" lui Trump asupra situației în care se află Thierry Breton, fost comisar european. Din decembrie 2025, acestuia i s-a interzis accesul pe teritoriul Statelor Unite. Departamentul de Stat american a formulat acuzații de cenzură la adresa sa, după ce Breton a promovat reglementări europene pentru serviciile digitale.

Washingtonul consideră că aceste norme afectează interesele companiilor informatice americane și limitează libertatea de exprimare. În acest context, secretarul de stat Marco Rubio a criticat măsurile europene pe care le-a numit "acţiuni flagrante de cenzură extrateritorială".

Emmanuel Macron a apărat însă poziția europeană în mesajul său: "sancţiunile adoptate împotriva lui Thierry Breton afectează autonomia de reglementare europeană şi, mai mult, se bazează pe analize greşite: reglementarea digitală europeană nu are, de fapt, nicio aplicare extrateritorială şi se aplică fără discriminare pe teritoriul european, tuturor companiilor vizate".

Consecințe severe pentru un judecător de la Haga

Al doilea caz prezentat în scrisoare este cel al judecătorului Nicolas Guillou de la Curtea Penală Internațională (CPI). Acesta a fost sancționat de Statele Unite în august 2025, ca urmare a deciziilor luate în dosarul legat de mandatul de arestare emis pentru premierul israelian Benjamin Netanyahu.

Pe lângă interdicția de călătorie, magistratul se confruntă cu restricții financiare și tehnologice majore pe teritoriul francez. Banca sa i-a retras cardul Visa, iar accesul la servicii precum Amazon sau Airbnb i-a fost blocat, deoarece acestea sunt platforme americane. Președintele Macron spune că astfel de măsuri "afectează principiul independenţei justiţiei şi mandatul CPI".

Nicolas Guillou a discutat despre această situație la Bruxelles, unde a precizat că poate să reziste o perioadă fără facilitățile menționate, dar a lansat și un avertisment:

"Nu voi rezista dacă nu se întâmplă nimic". Judecătorul a făcut un apel către Uniunea Europeană pentru măsuri care să garanteze suveranitatea bancară și digitală a cetățenilor săi în fața unor astfel de presiuni externe.