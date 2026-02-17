Nicușor Dan a spus ce niciun oficial român nu a recunoscut până astăzi, după anularea alegerilor prezidențiale. ”După aceste declarații, nu știu dacă-l mai iubește USR-ul”

Președintele Nicușor Dan urmează să participe la prima reuniune a Consiliului pentru Pace condus de Donald Trump, o vizită care a stârnit nemulțumiri în rândul ONG-urilor și al unor personalități din mișcarea #rezist. Astăzi, într-un interviu acordat Radio România Actualități, președintele Nicușor Dan a explicat obiectivele acestei călătorii în Statele Unite, rolul României ca observator la prima întâlnire a consiliului și modul în care intenționează să mențină „legătura privilegiată cu Statele Unite”.

Dubii și neîncredere la Washington, dar momentul a fost depășit, asigură Nicușor Dan

Într-o declarație directă, președintele a recunoscut că după alegerile anulate din 2024 au existat „dubii” la Washington față de România, dar speră ca participarea sa să „clarifice o dată pentru totdeauna” relația bilaterală.

”Au existat anumite dubii, neîncredere poate, după alegerile anulate din 2024, din partea administrației americane. Față de tot acest context, cred că prezența României, prin președintele ei, ajută la a clarifica, diplomatic și față de cetățeni, care este relația adevărată bilaterală între România și Statele Unite” a declarat președintele la RRA.

În aceeași intervenție, Nicușor Dan a mai punctat că ”a fost un moment, cum am spus, de neîncredere la adresa democrației din România, dar, prin numeroase luări de poziții din partea administrației, acest moment a fost depășit”.

Analistul Bogdan Chirieac a comentat subiectul într-o intervenție la România TV.

Sinceritatea dezarmantă a lui Nicușor Dan

"Într-adevăr, oficialii români nu au spus-o niciodată, până acum, că luni de zile administrația de la Casa Albă a avut rezerve față de procesul democratic din România, în urma anulării alegerilor din 2024. Totuși, a spus-o pentru prima dată vicepreședintele SUA, JD Vance, dacă vă aduceți aminte. A spus-o la Conferința de Securitate de la München anul trecut, în februarie. Domnul președinte, cu declarațiile de azi, a dat dovadă de o sinceritate dezarmantă, așa cum ar fi trebuit să fie președintele în fața poporului care l-a ales, și cu un procent foarte mare în turul al doilea. A început să spună ceea ce am spus și noi, și anume că relațiile dintre România și SUA au înghețat, ca să ne exprimăm diplomatic, după revenirea lui Donald Trump. Ne-a costat. Ne-au costat vizele. Administrația Biden ne-a inclus în programul Visa Waiver, ca mai apoi să fim excluși din program de noua administrație, după anulare.

Netul userist îl dojenește pe președinte pentru că pleacă la Washington

Mai mult, după declarațiile de azi, nu știu dacă îl mai iubește USR-ul pe președintele Dan. De câteva zile îl tot ponegresc 'ai mei'. De când a luat decizia să meargă la Washington, tot netul userist îl dojenește pe domnul Dan pentru decizia luată. Acum, după întâlnirea de la Washington, să dea Dumnezeu să reușească, să reîncălzească relația cu SUA și să nu pierdem relația cu Europa. Mă gândesc că, dacă merge cu doamna Meloni la Washington, atunci nu se supără foarte tare Europa pe România. Nu o să dea în ea și atunci nu o să dea nici în al nostru. Eu așa cred. Suntem oricum sora mai mică a Italiei, istoric, cultural, etnic, cum vreți. Nicușor Dan a făcut un lucru bun că merge și a mai făcut un lucru bun că a fost sincer în legătură cu relația înghețată SUA-România.

De la 'uniți salvăm Roșia Montană' la 'uniți exploatăm Roșia Montană' - investițiile ne pot apăra la fel de bine ca militarii americani

Relația cu Donald Trump se bazează pe diplomația tranzacțională. Ce înseamnă asta? Înseamnă că trebuie să-i faci niște oferte de business bune. Aici trebuie să vedem dacă are talent de negociator domnul Nicușor Dan. De acolo, America ar putea să fie din nou interesată de România. Dacă militarii americani nu mai apără România, pentru că 800 de soldați vor fi retrași, atunci banii americani vor apăra România la fel de eficient ca militarii. Dacă se investesc niște miliarde de dolari în România, atunci rușii nu vor ataca nici în Marea Neagră, nici în altă parte, nicăieri. Putem să mergem pe această carte a mineralelor rare. Am văzut că Oana Țoiu, ministresa noastră de externe, de la USR, a fost la începutul lunii într-o conferință la Washington despre minerale rare. Dacă acum 10 ani sau 15 ani eram 'uniți salvăm Roșia Montană', acum suntem 'uniți exploatăm Roșia Montană', deci nu e o problemă. Dacă acum 10 ani, în fruntea protestelor era și domnul Dan, acum același domn ar trebui să le spună americanilor că 'România are minerale rare. Haideți companii americane să le exploatăm împreună și să facem bani cu toții. Așa ne și protejați, pentru că o să vă protejați interesele în România'. Vorbesc foarte serios. După cum știți, cu Donald Trump așa se vorbește. Totul e foarte pragmatic", a explicat Bogdan Chirieac.

