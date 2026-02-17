Tragedie pentru legendarul fotbalist Iuliu Hajnal. I-a fost amputat piciorul drept

Drama lui Iuliu Hajnal, în vârstă de 74 de ani, a intrat într-o fază critică. Fostul mijlocaș al clubului ASA Târgu Mureș, cunoscut pentru performanțele sale, a trecut printr-o serie de probleme medicale severe care i-au afectat serios calitatea vieții.

Potrivit apropiaților, medicii au fost nevoiți recent să îi amputeze piciorul drept din cauza unei infecții care nu a mai putut fi controlată.

Lovitură după o perioadă complicată

Aceasta lovitură vine după o perioadă deja complicată. În iulie 2025, Hajnal a suferit o hemoragie cerebrală care i-a paralizat piciorul stâng și i-a afectat vorbirea. Recuperarea a fost anevoioasă, iar problemele medicale nu s-au oprit aici. Câteva luni mai târziu, fostul fotbalist a mai trecut printr-un accident vascular.

"Tata nici nu mai vede, zărește doar umbre"

În urmă cu patru luni, fiul său, Laszlo Hajnal, a dezvăluit că starea tatălui său rămâne fragilă. Fostul mare jucător nu mai vede cu adevărat, ci percepe doar umbre și lumina vagă.

„Din păcate, tata nici nu mai vede, zărește doar umbre. Am fi vrut să-i facem transplant de retină la Barcelona, dar e greu din cauza problemelor pe care le are la inimă”, a spus Laszlo Hajnal, în octombrie 2025, pentru GOLAZO.ro.

Ultima apariție publică: forță și curaj

Ultima apariție publică a fostului mijlocaș a avut loc pe 20 octombrie 2025, la premiera documentarului „Bölöni - Legenda care ne leagă”. Iuliu Hajnal a venit în scaun cu rotile, vizibil slăbit, dar hotărât să fie prezent.

Loți Bölöni s-a apropiat, l-a îmbrățișat și i-a mângâiat obrazul, gest care a emoționat sala, aplauzele izbucnind imediat. Momentul a demonstrat respectul și admirația pe care generațiile mai tinere îl poartă legendarului fotbalist.

Sprijinul Ligii Profesioniste de Fotbal

Cornel Cacovean, fostul președinte al ASA Târgu Mureș, a explicat că Liga Profesionistă de Fotbal a intervenit pentru a-l ajuta pe Hajnal, oferindu-i 20.000 de lei, împărțiți în două tranșe, prin efortul președintelui Gino Iorgulescu.

De altfel, în 2013, LPF a creat un fond lunar de 8.333 de euro pentru foștii fotbaliști aflați în dificultate, fond obținut prin reduceri salariale ale conducerii LPF.

Viața modestă, dar mândria profesională intactă

În ciuda greutăților, Iuliu Hajnal trăiește dintr-o pensie de doar 2.300 de lei. Totuși, fostul mijlocaș rămâne mândru de cariera sa.

„Noi aveam salarii de la întreprindere. Am fost angajatul Combinatului Chimic. Și aveam pe patru ore salariu de la Combinat. Ca să ne plătească până la opt ore, restul era suportat de armată. Indemnizația de efort era de 200 de lei, prima de victorie, 50 de lei acasă și 100 de lei în deplasare.

Regret foarte mult că nu m-am dus la Steaua. Am avut oferte foarte serioase pe care le-am refuzat. Ofertă chiar de la ministrul apărării. Steaua m-a luat cu japca și-am zis nu! N-am vrut să plec”, a povestit Hajnal în 2023 pentru gsp.ro.

CITEȘTE ȘI: Mircea Lucescu, externat din spital. Unde va merge selecționerul pentru investigații

