€ 5.0965
|
$ 4.3037
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0965
|
$ 4.3037
 
DCNews Stiri Tragedie pentru legendarul fotbalist Iuliu Hajnal. I-a fost amputat piciorul drept
Data publicării: 18:09 17 Feb 2026

Tragedie pentru legendarul fotbalist Iuliu Hajnal. I-a fost amputat piciorul drept
Autor: Tiberiu Vasile

Tragedie pentru legendarul fotbalist Iuliu Hajnal. I-a fost amputat piciorul drept Fotbalistul Iuliu Hajnal. Sursa Foto: Facebook Beatrice Mercado

Legendarul fotbalist Iuliu Hajnal, simbol al ASA Târgu Mureș, trece prin momente dramatice. Medicii au fost nevoiți să îi amputeze piciorul drept după complicații medicale grave.

Drama lui Iuliu Hajnal, în vârstă de 74 de ani, a intrat într-o fază critică. Fostul mijlocaș al clubului ASA Târgu Mureș, cunoscut pentru performanțele sale, a trecut printr-o serie de probleme medicale severe care i-au afectat serios calitatea vieții.

Potrivit apropiaților, medicii au fost nevoiți recent să îi amputeze piciorul drept din cauza unei infecții care nu a mai putut fi controlată.

Lovitură după o perioadă complicată

Aceasta lovitură vine după o perioadă deja complicată. În iulie 2025, Hajnal a suferit o hemoragie cerebrală care i-a paralizat piciorul stâng și i-a afectat vorbirea. Recuperarea a fost anevoioasă, iar problemele medicale nu s-au oprit aici. Câteva luni mai târziu, fostul fotbalist a mai trecut printr-un accident vascular.

"Tata nici nu mai vede, zărește doar umbre"

În urmă cu patru luni, fiul său, Laszlo Hajnal, a dezvăluit că starea tatălui său rămâne fragilă. Fostul mare jucător nu mai vede cu adevărat, ci percepe doar umbre și lumina vagă.

„Din păcate, tata nici nu mai vede, zărește doar umbre. Am fi vrut să-i facem transplant de retină la Barcelona, dar e greu din cauza problemelor pe care le are la inimă”, a spus Laszlo Hajnal, în octombrie 2025, pentru GOLAZO.ro.

Ultima apariție publică: forță și curaj

Ultima apariție publică a fostului mijlocaș a avut loc pe 20 octombrie 2025, la premiera documentarului „Bölöni - Legenda care ne leagă”. Iuliu Hajnal a venit în scaun cu rotile, vizibil slăbit, dar hotărât să fie prezent.

Loți Bölöni s-a apropiat, l-a îmbrățișat și i-a mângâiat obrazul, gest care a emoționat sala, aplauzele izbucnind imediat. Momentul a demonstrat respectul și admirația pe care generațiile mai tinere îl poartă legendarului fotbalist.

Sprijinul Ligii Profesioniste de Fotbal

Cornel Cacovean, fostul președinte al ASA Târgu Mureș, a explicat că Liga Profesionistă de Fotbal a intervenit pentru a-l ajuta pe Hajnal, oferindu-i 20.000 de lei, împărțiți în două tranșe, prin efortul președintelui Gino Iorgulescu.

De altfel, în 2013, LPF a creat un fond lunar de 8.333 de euro pentru foștii fotbaliști aflați în dificultate, fond obținut prin reduceri salariale ale conducerii LPF.

Viața modestă, dar mândria profesională intactă

În ciuda greutăților, Iuliu Hajnal trăiește dintr-o pensie de doar 2.300 de lei. Totuși, fostul mijlocaș rămâne mândru de cariera sa.

„Noi aveam salarii de la întreprindere. Am fost angajatul Combinatului Chimic. Și aveam pe patru ore salariu de la Combinat. Ca să ne plătească până la opt ore, restul era suportat de armată. Indemnizația de efort era de 200 de lei, prima de victorie, 50 de lei acasă și 100 de lei în deplasare.

Regret foarte mult că nu m-am dus la Steaua. Am avut oferte foarte serioase pe care le-am refuzat. Ofertă chiar de la ministrul apărării. Steaua m-a luat cu japca și-am zis nu! N-am vrut să plec”, a povestit Hajnal în 2023 pentru gsp.ro.

CITEȘTE ȘI: Mircea Lucescu, externat din spital. Unde va merge selecționerul pentru investigații
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

iuliu hajnal
fotbalist
targu mures
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Instanţa supremă a anulat condamnarea lui Dan Şova în dosarul "CET Govora"
Publicat acum 12 minute
Șervețelele umede au blocat Stația de Epurare Brașov: Apel la populație pentru protejarea rețelei de canalizare
Publicat acum 14 minute
Cum ar trebui să negocieze Nicușor Dan pentru România în SUA. ES Zuckerman: Președintele Trump înțelege lucrul ăsta. I-a spus asta lui Iohannis
Publicat acum 24 minute
Tragedie pentru legendarul fotbalist Iuliu Hajnal. I-a fost amputat piciorul drept
Publicat acum 1 ora si 11 minute
Audit STB. Daniel Băluță: Până unde vreți să ajungeți, domnule Ciucu?
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 56 minute
INML, rezultat test antidrog pentru Robert Negoiță
Publicat acum 7 ore si 34 minute
De ce a convocat Nicușor Dan liderii coaliției la Cotroceni. Ipoteza lui Chirieac
Publicat acum 11 ore si 4 minute
Horoscop 17 februarie 2026. Eclipsă de Soare/Lună Nouă în Vărsător. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 10 minute
Trei ambasadori, rechemați de către președintele Nicușor Dan. Anunț de ultimă oră de la Cotroceni
Publicat acum 8 ore si 43 minute
Marco Rubio, precizări despre acordarea vizelor pentru SUA. Viktor Orban a zâmbit cu satisfacție când l-a auzit / video viral
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close