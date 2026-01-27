Coco Gauff și-a distrus racheta de tenis, în vestiarul Australian Open. "Credeam că nu sunt camere de filmat" - VIDEO

Coco Gauff a fost învinsă clar de Svitolina, scor 1-6, 2-6, la Australian Open 2026. Jucătoarea americană a ieşit de pe teren, încercând să-şi stăpânească furia, însă a "explodat" apoi, pe culoarele de la vestiare.

Coco Gauff a fost filmată în timp ce își distrugea racheta de tenis. La conferinţa de presă, ea s-a arătat indignată, deoarece imaginile au apărut pe rețelele sociale, devenind virale.

Cum explică Coco Gauff reacția de la finalul meciului cu Svitolina de la Australian Open

"Am încercat să mă duc într-un loc unde credeam că nu sunt camere de filmat. Am o mică problemă cu retransmisia. Am impresia că, în anumite momente... Acelaşi lucru i s-a întâmplat şi Arynei (n.red. Sabalenka) după ce am jucat contra ei în finala US Open (n.red. anul 2023).

Cred că nu este nevoie să difuzeze asta, pentru că nu-mi place neapărat să sparg rachete. Am spart una în sferturile de finală sau în optimile de finală la Roland Garros. Am spus că nu o voi mai face niciodată pe teren, pentru că nu cred că dă o imagine bună.

Dar da, am încercat să merg într-un loc unde nu ar fi difuzat-o, dar evident că au făcut-o. Poate ar trebui să discutăm despre asta, pentru că am impresia că în acest turneu, singurul loc privat pe care îl avem este vestiarul", a declarat Coco Gauff.

Video

Coco Gauff releases her frustrations after a disappointing defeat in the Australian Open quarter-finals ???? pic.twitter.com/4Ur9jlxR0P — TNT Sports (@tntsports) January 27, 2026

