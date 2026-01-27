Coco Gauff și-a distrus racheta de tenis, în vestiarul Australian Open. "Credeam că nu sunt camere de filmat" - VIDEO

Coco Gauff a răbufnit pe culoarele de la Australian Open 2026, la finalul partidei pierdute cu Elina Svitolina.
Coco Gauff a fost învinsă clar de Svitolina, scor 1-6, 2-6, la Australian Open 2026. Jucătoarea americană a ieşit de pe teren, încercând să-şi stăpânească furia, însă a "explodat" apoi, pe culoarele de la vestiare.
Coco Gauff a fost filmată în timp ce își distrugea racheta de tenis. La conferinţa de presă, ea s-a arătat indignată, deoarece imaginile au apărut pe rețelele sociale, devenind virale.
"Am încercat să mă duc într-un loc unde credeam că nu sunt camere de filmat. Am o mică problemă cu retransmisia. Am impresia că, în anumite momente... Acelaşi lucru i s-a întâmplat şi Arynei (n.red. Sabalenka) după ce am jucat contra ei în finala US Open (n.red. anul 2023).
Cred că nu este nevoie să difuzeze asta, pentru că nu-mi place neapărat să sparg rachete. Am spart una în sferturile de finală sau în optimile de finală la Roland Garros. Am spus că nu o voi mai face niciodată pe teren, pentru că nu cred că dă o imagine bună.
Dar da, am încercat să merg într-un loc unde nu ar fi difuzat-o, dar evident că au făcut-o. Poate ar trebui să discutăm despre asta, pentru că am impresia că în acest turneu, singurul loc privat pe care îl avem este vestiarul", a declarat Coco Gauff.
Coco Gauff releases her frustrations after a disappointing defeat in the Australian Open quarter-finals ???? pic.twitter.com/4Ur9jlxR0P— TNT Sports (@tntsports) January 27, 2026
