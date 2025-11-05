A murit Emeric Ienei, antrenorul care a cucerit Cupa Campionilor Europeni cu Steaua

Emeric Ienei a murit miercuri dimineață, la vârsta de 88 de ani. În ultimele zile, starea sa de sănătate s-a agravat, fiind internat și la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor. Astăzi, Emeric Ienei a murit la domicliul său.

Emeric Ienei a debutat ca antrenor în vara anului 1975, la Steaua, iar în 1986 a reușit câştigarea Cupei Campionilor Europeni.

Emeric Ienei a antrenat 8 echipe în cariera sa, printre care: Steaua, FC Bihor, Chindia Târgoviște, Videoton, Panionios, U Craiova, precum și naționalele României și Ungariei.

Performanțele lui Emeric Ienei

De subliniat sunt următoarele performanțe, respectiv cucerirea Cupei Campionilor Europeni cu roș-albaștrii, în anul 1986, precum și calificarea „tricolorilor” la Campionatul Mondial din 1990, după 20 de ani de absență de la Mondiale.

În urmă cu două zile a murit și fostul atacant al Stelei, Constantin Zamfir, despre care Emeric Ienei spunea că ”Puțini fotbaliști am antrenat în cariera mea care să fi avut atâtea calități precum Zamfir”. Vezi știrea aici!

Cariera lui Emeric Ienei

Emeric Ienei s-a născut pe data de 22 martie 1937, la Agrişu Mic (județul Arad). El a jucat la Steaua Bucureşti între 1954 şi 1969, unde a avut 254 de meciuri, cu 7 goluri). Emeric Ienei a câştigat în 1986, ca antrenor, Cupa Campionilor Europeni, cu Steaua.

Pentru această performanţă a fost decorat în luna martie 2008 cu Ordinul "Meritul Sportiv" Clasa a II-a cu baretă. Pe data de 8 mai 1998, colonelul în retragere Emeric Ienei din Ministerul Apărării Naţionale a fost înaintat la gradul de general de brigadă (cu o stea).

Emeric Ienei a mai activat ca jucător la UTA Arad şi Kayserispor.

Ca antrenor, Emeric Ienei a condus echipa naţionale de fotbal a României în două mandate, precum şi reprezentativa Ungariei. El a fost antrenorul care a reuşit să readucă România la o Cupă Mondială după două decenii, în Italia, în 1990.

În 2000 Emeric Ienei a reușit, ca antrenor, primul succes românesc la EURO

În anul 2000, a condus din nou echipa naţională la un turneu final, respectiv EURO 2000, unde România a obţinut o victorie istorică în faţa Angliei, scor 3-2. Acesta a fost primul succes românesc la un Campionat European.

La nivel de club a antrenat formaţiile FC Bihor, CS Târgovişte, MOL Fehervar, Panionios şi FCU Craiova.

În palmaresul său ca jucător sunt trei titluri de campion şi patru Cupe ale României, iar ca antrenor şase titluri, patru Cupe ale României şi, trofeul suprem al continentului, Cupa Campionilor Europeni, cucerită în 1986.