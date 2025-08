David Popovici, prima reacție după revenirea din Singapore: N-ar trebui să mă îndoiesc atât de mult de mine

David Popovici s-a întors duminică seară în România, după ce a obținut două medalii de aur la Campionatele Mondiale din Singapore. Înotătorul a declarat că această competiție a fost una „revelatoare” și că este extrem de mândru de forța interioară pe care a găsit-o pentru a merge mai departe, chiar dacă a fost aproape de a renunța. Totodată, el a dezminţit zvonul despre o posibilă retragere.



A fost o întreagă experienţă pentru amândoi, adică a fost un concurs pentru mine, aş spune într-un cuvânt, revelator, aşa, şi în care am reuşit să mă autodepăşesc foarte mult. Iubesc înotul în continuare, nu ştiu de unde aţi înţeles informaţiile astea, dar chiar dacă a fost un concurs şi o perioadă dificilă pentru mine, am reuşit să mă autodepăşesc. Sunt super mândru de mine şi mândru din toată echipa şi echipa mea, din spatele meu. Nu, nicio şansă să mă retrag. Adică îmi place înotul. Dacă va fi cazul, când va fi cazul, habar n-am, în viitor, veţi afla de la mine, a declarat David Popovici, care a vorbit jurnaliştilor alături de celălalt înotător al României care a evoluat la Singapore, al 18-lea la 100 m fluture, transmite Agerpres.

David Popovici: Am fost atât de aproape de a renunţa la competiţia asta





Dublul campion mondial a explicat momentul de cumpănă, dinaintea Mondialelor, când a fost la un pas să renunţe la competiţia de la Singapore: Sunt foarte mândru de mine şi mult mai mândru, decât de medalii şi timpii obţinuţi, sunt de faptul că, deşi am vrut să renunţ şi am fost atât de aproape de a renunţa la competiţia asta, am găsit cumva, alături de familia mea şi iubita mea şi prietenii mei, am găsit cumva puterea în mine să continui să-mi demonstrez că e OK şi că pot şi că poate n-ar trebui să mă îndoiesc atât de mult de mine. Şi sincer mi se pare că ăsta e un subiect poate considerat un pic tabu în sport în general, poate şi în sportul românesc, e puţin abordat şi mi se pare că mai mulţi sportivi ar trebui să vorbească despre momentele în care şi ei s-au îndoit de propriile forţe.

Şi cu atât mai mult mi se pare o poveste mai inspiring', în momentul în care poţi să povesteşti cum ai trecut peste asta. Sunt sportiv, dar la sfârşitul zilei sunt om. Anul trecut a fost un an foarte dificil, dar şi de succes, care a venit la pachet cu un set nou de provocări, despre care parcă nu m-a atenţionat nimeni. Nu mi-a spus nimeni cât de greu o să fie şi când îmi va merge bine, ceea ce e ciudat un pic. Ai zice că nu are ce să se întâmple nasol. Dar a fost un an foarte dificil pentru mine, în care mi-a fost greu să-mi găsesc motivaţia, după cel mai mare succes al vieţii mele la Paris, să devin campion olimpic. Şi, în sfârşit, cred că am ajuns la un răspuns. Pot spune că mi s-a ridicat cumva o piatră de pe inimă, în sensul că nu mă mai interesează titlurile. Sau mă interesează pur si simplu să înot cât de bine şi cât de repede pot. Şi parcă uşor-uşor mă îndrept către plăcerea aia a copilului David Popovici, pe care o aveam când eram mic, făcând abstracţie de toate medaliile strălucitoare.

David Popovici a evitat primirea la Salonul Oficial al aeroportului





Campionul olimpic a vorbit despre trăirile de pe podium, când steagul României era deasupra celor ale Statelor Unite, Australiei sau Marii Britanii: Acum, urcând pe podium şi văzând şi Statele Unite şi Australia pe treptele 2 şi 3 şi ştiind că am reuşit să înving nu numai pe indivizii pe care am reuşit să-i întrec, dar şi pe ţările pe care ei le reprezintă, nişte superputeri mondiale în lumea înotului. Aşa că pentru mine, un băiat din Pantelimon, am reuşit să văd drapelul României mai sus decât drapelul Statelor Unite sau al Australiei sau al Marii Britanii, da, mă face să mă simt bine.



Popovici, primit de obicei la Salonul Oficial după marile sale succese de la Mondiale şi JO, a spus că a preferat acum o primire mai puţin formală, la terminalul sosiri: Da, e mult mai bine aici. La Salonul Oficial e un pic prea... Tocmai că nu am vrut la Salonul Oficial, de-aia suntem aici. Şi am organizat un salon neoficial, care ne place mult mai mult. Chestia e că Salonul Oficial este, aşa cum sugerează şi numele, un pic prea oficial. Prefer o întâlnire sau, mă rog, o sosire la care să aibă acces şi oamenii care se întâmplă să aştepte pe cineva iubit să vină de afară decât ceva ultra-pompos şi oficial.



Popovici a adăugat că speră că succesele sale vor grăbi renovarea bazinului Lia Manoliu: Nu mi se pare că statul face tot ceea ce ar putea să facă în direcţia asta de a face din sport o prioritate naţională şi aşa cum am spus dintotdeauna, mie mi se pare sportul cel mai bun ambasador al ţării. Nu înotul, sportul. Dar înotul este un sport foarte sănătos. Eu, aşa cum am zis de foarte mult timp, una dintre dorinţele mele personale sau obiectivele pe care mi le-am propus prin faptul că am o faţă cunoscută şi o voce totuşi pentru generaţia asta este să încerc să împing renovarea bazinului Lia Manoliu. Nu să împing, ci să ajut să se realizeze şi ca oamenii care se pot ocupa de asta să o şi facă.

Înotătorul își ia o vacanță





Campionul român a adăugat că următorul său obiectiv este să se bucure de o vacanţă binemeritată: Următorul pas la mine în momentul ăsta, la amândoi, de fapt, este să avem o vacanţă frumoasă. Îmi doresc să-mi conduc maşina, îmi doresc să învăţ să fac toate lucrurile pentru care n-am avut timp, pentru că m-am antrenat foarte mult. Vreau să învăţ să gătesc, vreau să-mi iau permisul de motor, vreau să fac mai multe. Vreau să petrec timp cu familia, vreau să-i scot la restaurante. E un loc cu soare şi multă plajă. Şi vrem să înotăm, dar fără antrenor, fără cronometru, eventual în mare sau în ocean şi eventual sub soare, nu într-un bazin acoperit.



Înotătorul român David Popovici a cucerit două medalii de aur, în probele de 100 şi 200 m liber, la Campionatele Mondiale de nataţie de la Singapore. El devine astfel primul înotător din istorie care reuşeşte să câştige probele de 100 şi 200 m liber la două ediţii diferite ale Campionatelor Mondiale (Budapesta 2022 şi Singapore 2025).



Popovici (20 ani, de la CS Dinamo) a reuşit să stabilească un nou record al competiţiei şi un nou record european la 100 metri liber. El a fost la doar 11/100 de recordul mondial al probei (46 sec 40/100), stabilit de chinezul Zhanle Pan la JO 2024, când Popovici a obţinut bronzul.

