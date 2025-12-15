Cat costă o poză și un salut cu Messi

Fotbalistul argentinian se află într-o vizită în India, iar fanii abia au așteptat să îl vadă.

Ce conține un pachet de 11.000 dolari

Pachetul a costat 11.000 de dolari și a conținut exclusiv bilete în număr limitat, o întâlnire personală cu fotbalistul argentinian, o poză individuală, acces la locuri premium pentru evenimentul sportiv şi un tricou oficial al echipei naţionale a Argentinei semnat de Messi, potrivit site-ului oficial al organizatorului evenimentului, în cadrul unui turneu de trei zile prin principalele oraşe ale ţării, transmite EFE.

S-a ajuns la un preț VIP de 120.000 de dolari

Presa locală a menționat că unele întâlniri private cu fotbalistul, organizate cu uşile închise pentru corporaţii şi invitaţi VIP, au atins cifre mult mai mari, de până la aproximativ 120.000 de dolari.

Pe lângă aceste experienţe premium, evenimentele deschise publicului larg sunt comercializate la preţuri de la aproximativ 3.500 de rupii, respectiv 42 de dolari, pentru cele mai mici, conform informaţiilor transmise organizatorul evenimentului.

Messi, campion mondial cu Argentina şi de opt ori câştigător al "Balonului de Aur"

Lionel Messi, campion mondial cu Argentina şi de opt ori câştigător al "Balonului de Aur", îşi continuă vizita sa în India, cu o agendă marcată în ultima zi de un important personal de securitate.

Autorităţile indiene au transmis, sâmbătă, o anchetă ca urmare a revoltelor ce au determinat evacuarea fotbalistului argentinian de pe un stadion din oraşul Kolkata, din vestul Indiei. Incidentul a dus acuzaţii de corupţie politică şi fraudă la adresa organizatorilor.

Incidente la vizita lui Messi

Criza a izbucnit atunci când vizita starului argentinian a trebuit să fie întreruptă după 22 de minute, după ce au fost aruncate mai multe obiecte din tribune şi a invadării perimetrului de securitate.

"Sunt profund consternată şi şocată de proasta gestionare de astăzi pe stadionul Salt Lake", a declarat Mamata Banerjee, ministrul şef al Bengalului de Vest, într-un comunicat dat publicităţii.

De asemenea, Banerjee a anunţat crearea unui comitet condus de un judecător, cu mandatul de a investiga deficienţele de securitate ce l-au pus în pericol pe starul lui Inter Miami şi au dus la acuzaţii ale poliţiei în oraş.

De unde a pornit controversa

Controversa a izbucnit în interiorul stadionului Salt Lake, oficial cunoscut ca Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, unde mii de suporteri au denunţat o înşelătorie după ce au plătit bilete scumpe şi au văzut cum un zid de politicieni şi oficiali i-a blocat jucătorului vederea pentru a face fotografii, împiedicând spectacolul sportiv.

În urma revoltelor de pe stadion şi a manifestațiilor de la hotelul jucătorului, anturajul lui Messi a părăsit Kolkata sub pază intensă, cu scopul de a-şi continua turneul în oraşul Hyderabad.

Messi, întâmpinat de o mulţime frenetică în India

Lionel Messi a aterizat sâmbătă în Kolkata și a fost întâmpinat de o mulţime frenetică, ce a stat toată noaptea în faţa aeroportului şi a hotelului, să marcheze începutul turneului intitulat GOAT Tour (Great of All Times). Evenimentul reprezintă revenirea starului argentinian pe subcontinent după 14 ani şi a reaprins o pasiune aproape religioasă în capitala fotbalului indian, scrie Agerpres.

