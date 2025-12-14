PSD a decis cum votează la moțiunea împotriva ministrului Diana Buzoianu

Luni, 15 decembrie, va fi dezbătută şi supusă votului la Senat moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu.

Moțiunea este intitulată „Prahova sub asediu. Peste 100.000 de români condamnați la sete și boală sub privirea complice a ministrei mediului Diana Buzoianu”

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a anunțat, miercuri, în plen depunerea unei moțiuni simple împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu.

„Vom depune moțiunea simplă intitulată „Prahova sub asediu. Peste 100.000 de români condamnați la sete și boală sub privirea complice a ministrei mediului Diana Buzoianu”. Avem semnăturile a 39 de senatori”, a precizat Peiu în urmă cu câteva zile.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a anunțat că dezbaterea și votul moțiunii simple vor avea loc luni.

„Termenul stabilit pentru dezbatere și votul asupra moțiunii în condițiile respectării Regulamentului, articolele 170, 174, este luni, 15 decembrie, ora 16:00”, a spus Abrudean.

Criza de la Paltinu. Ultimele evoluții

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Prahova a anunțat duminică ridicarea interdicției de consum al apei impusă anterior în sistemele Vărbilău și Șotrile. Apa poate fi folosită și pentru băut, gătit și spălat.

Potrivit unui comunicat al DSP Prahova, se menține interdicția de consum instituită anterior (interdicție de consum pentru băut, gătit și spălat) în sistemul de distribuție al apei Aluniș, până la confirmarea încadrării apei furnizate la nivelul parametrilor de potabilitate.

„De îndată ce vor fi finalizate analizele probelor de apă prelevate și din aceste sisteme, după evaluarea rezultatelor acestor analize și în funcție de rezultatele acestor analize, vom informa asupra condițiilor de consum și de utilizare a apei furnizate în aceste sisteme”, a precizat directorul executiv al DSP Prahova, Cătălin Constantin Albu, citat în comunicat.

Întreruperea furnizării de apă potabilă a survenit în data de 28 noiembrie în condițiile lucrărilor de la , și codului portocaliu de precipitații. Mai multe zone din județ au fost afectate de întreruperea distribuției de apă potabilă.

DSP Prahova a stabilit și comunicat măsurile preventive pentru protecția consumatorilor din zonele de aprovizionare cu apă potabilă afectate, respectiv interdicția de consum până la reîncadrarea apei furnizate prin aceste sisteme în parametrii de potabilitate prevăzute în normele legale.

În urma reluării distribuției apei, furnizorii de apă care exploatează sistemele de aprovizionare cu apă potabilă afectate și Direcția de Sănătate Publică Județeană Prahova au prelevat probe de apă de la punctele de consum reprezentative din zonele de aprovizionare cu apă potabilă amintite în vederea analizării acestora.

Evaluarea rezultatelor analizelor de laborator a probelor de apă potabilă prelevate în sistemele Vărbilău și Șotrile a arătat încadrarea parametrilor analizați în valorile admise conform normelor în vigoare. În urma acestor analize a fost anunțată ridicarea restricțiilor de consum al apei în aceste două sisteme.