Un primar din România, care a avut recent percheziții DNA, a dat ordin să se difuzeze filmul despre justiție.

Vorbim despre Emil Boc, primarul Clujului care a avut percheziții DNA acum trei săptămâni. Edilul a dat ordin să se difuzeze în cinematograf filmul Recorder.

Recent, au fost percheziții la primăria Cluj

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat, recent, că verificările pe care DNA le-a făcut la sediul instituției pe care o conduce vizează probleme între două firme asociate, fără legătură cu proiectul de realizare a metroului.

„E o anchetă care e în derulare, pot să vă spun și nu este nimic legat de metrou pentru că am văzut că toată lumea a vorbit de metrou, dar nu are nicio legătură cu asta. Noi suntem victime colaterale în această anchetă penală. Sunt două scandaluri între doi asociați de la o firmă, care și-au făcut plângeri reciproce. Noi doar am oferit documentele cerute. (...) Repet, subiectul principal vizează o plângere între două firme asociate”, a declarat Emil Boc.

El a zis că ancheta DNA nu afectează niciun proiect al municipalității și nu există niciun blocaj din acest motiv.

Serviciul teritorial Cluj al Direcției Naționale Anticorupție (DNA) a făcut, acum trei săptămâni, verificări ale unor documente la Primăria Cluj-Napoca.

