Vot decisiv pentru viitorul marilor parchete. Ioan Viorel Cerbu, propus la șefia DNA, în fața membrilor CSM
Data actualizării: 11:59 15 Mar 2026 | Data publicării: 11:35 15 Mar 2026

Vot decisiv pentru viitorul marilor parchete. Ioan Viorel Cerbu, propus la șefia DNA, în fața membrilor CSM
Autor: Bogdan Bolojan

CSM

Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) decide luni soarta candidaturilor pentru funcțiile de conducere din Justiție. Alex Florenţa și Marius Voineag sunt sub lupa Consiliului după ce prima rundă de vot a generat un blocaj.

Alex Florenţa, actualul procuror general, și Marius Voineag, șeful DNA, au făcut o alegere neașteptată: nu au mai solicitat un al doilea mandat la vârful instituțiilor, ci au optat pentru posturi de adjuncți. Deși au trecut deja prin etapa interviurilor, votul de săptămâna trecută a rămas indecis. Ambii au obținut câte trei voturi „pentru” și trei „împotrivă”.

Din acest motiv, procedura de vot se reia luni. De această dată, candidații nu vor mai trece prin sesiunea de întrebări din partea procurorilor din CSM.

Candidați noi și rezultate parțiale

Tot în ședința de luni, Ioan Viorel Cerbu apare în fața membrilor CSM. Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, l-a selectat pe acesta pentru funcția de procuror-şef al DNA.

Până în acest moment, bilanțul audierilor este unul mixt. Din cei cinci candidați care au trecut prin fața Consiliului, doar Codrin Horaţiu Miron are aviz favorabil pentru conducerea DIICOT. În schimb, Cristina Chiriac și Gill-Julien Grigore-Iacobici au primit avize negative pentru funcțiile de procuror general, respectiv adjunct la DIICOT.

Avizul pe care îl oferă Secţia pentru procurori a CSM are caracter consultativ. După această etapă, propunerile ministrului Radu Marinescu ajung pe masa președintelui Nicuşor Dan.

Dacă un candidat primește un aviz negativ din partea CSM, ministrul Justiției are obligația să organizeze un nou interviu cu acesta. Ulterior, ministrul poate face una dintre următoarele alegeri:

-Menține propunerea și trimite documentația către Președintele României;

-Retrage candidatura și lansează o nouă procedură de selecție în termen de 60 de zile.

Decizia finală aparține Președintelui, care poate refuza o numire prin prezentarea motivelor în mod public. Decretul de numire sau refuzul argumentat trebuie să apară în termen de maximum 60 de zile de la propunerea oficială.

