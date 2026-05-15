Procurorul Gigi Valentin Ştefan, acuzat că promitea decizii favorabile prin influenţă asupra magistraţilor de la CAB și ÎCCJ - REFERAT
Data publicării: 15 Mai 2026

Procurorul Gigi Valentin Ştefan, acuzat că promitea decizii favorabile prin influenţă asupra magistraţilor de la CAB și ÎCCJ - REFERAT
Autor: Gabriela Ungureanu

justitie Justiție. Foto: Unsplash
Procurorul Gigi Valentin Ştefan, reţinut de Parchetul General într-un dosar de corupţie, ar fi afirmat că are influenţă asupra unor judecători de la Curtea de Apel Bucureşti şi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, potrivit referatului prin care s-a cerut arestarea sa preventivă la Instanţa supremă.

Procurorul Gigi Valentin Ştefan a fost reţinut de Parchetul General într-un dosar în care este acuzat de corupţie. El ar fi susţinut că ar avea influenţă asupra unor judecători de la Curtea de Apel Bucureşti şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie și, astfel, i-ar putea determina pe aceştia să pronunţe o decizie favorabilă într-un dosar civil, conform referatului cu propunere de arestare preventivă transmis ICCJ.

Procuror acuzat că a primit bani pentru a interveni într-un dosar penal de la Constanţa

Potrivit documentului, la 8 aprilie 2026, în intervalul 08:58:01 - 09:46:26, procurorul, aflat în biroul său din sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, ar fi primit direct o sumă de bani de la o persoană. Suma nu a putut fi stabilită până în acest moment al anchetei, lăsând să se creadă că are influenţă asupra unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa şi promiţând că îl va face pe acesta să îndeplinească un act ce intră în îndatoririle sale de serviciu, respectiv de a soluţiona într-un sens favorabil solicitantului dosarul penal pe care îl avea în lucru cu privire la acesta.

Noi detalii din referat: procurorul ar fi promis soluţie favorabilă într-un dosar civil de la ÎCCJ

Totodată, în referat se menţionează că, în acelaşi context, după primirea sumei de bani, procurorul Gigi Valentin Ştefan ar fi lăsat să se creadă că are influenţă asupra judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Bucureşti/Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi ar fi promis că îi va determina pe aceştia să îndeplinească un act care intră în îndatoririle lor de serviciu, respectiv de a soluţiona cauza civilă pe care o aveau pe rol cu privire la anularea unui ordin de ministru, în sensul emiterii unei soluţii favorabile lui Popa George Dorel.

Totodată, în document se precizează că, în perioada decembrie 2025 - mai 2026, Gigi Valentin Ştefan, aflându-se în exercitarea atribuţiilor de serviciu şi prevalându-se de influenţa şi autoritatea conferite de funcţia deţinută, ar fi primit şi ar fi acceptat promisiunea, în mod repetat, în mod direct, pentru sine, sume de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite de la diverse persoane interesate în soluţionarea favorabilă a unor cauze penale, administrative ori profesionale.

Anchetatori: influenţă promisă asupra funcţionarilor pentru soluţii favorabile, transferuri şi avize

În schimbul acestor foloase, anchetatorii afirmă că acesta şi-ar fi exercitat ori ar fi promis că îşi va exercita influenţa asupra unor funcţionari publici, procurori, poliţişti, personal din cadrul instituţiilor publice ori alte persoane cu atribuţii decizionale, pentru a determina urgentarea unor proceduri, obţinerea unor soluţii favorabile, intervenţii în dosare penale, intervenţii pentru urgentarea demersurilor privind redobândirea permisului de conducere, facilitarea unor transferuri profesionale, emiterea unor avize şi documente sau intervenţii pentru sprijinirea unor afaceri şi proiecte economice, inclusiv prin facilitarea unor contacte şi demersuri pe lângă funcţionari publici şi persoane cu funcţii de conducere din cadrul unor instituţii publice.

Gigi Valentin Ştefan ar fi creat şi ar fi întreţinut relaţii de influenţă în scopul obţinerii de beneficii materiale şi personale

Din ansamblul activităţilor desfăşurate rezultă că Gigi Valentin Ştefan ar fi creat şi ar fi întreţinut relaţii de influenţă în scopul obţinerii de beneficii materiale şi personale, lăsând să se creadă că are influenţă asupra unor funcţionari publici şi acceptând ori primind foloase pentru ar interveni pe lângă aceştia în vederea îndeplinirii, neîndeplinirii, urgentării ori întârzierii unor acte ce intrau în atribuţiile lor de serviciu, se mai menţionează în referat.

Din exploatarea măsurilor de supraveghere tehnică (înregistrări în mediul ambiental) încuviinţate de către judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în condiţiile şi în temeiurile antereferite, au rezultat indicii cu privire la comiterea unor noi fapte de corupţie.

Procurorii Gigi Ştefan şi Teodor Niţă, urmăriţi penal şi reţinuţi într-un dosar de corupţie

Prin urmare, din document reiese că, în perioada decembrie 2025 - mai 2026, procurorul Ştefan Gigi Valentin, aflându-se în exercitarea atribuţiilor de serviciu, în biroul său din incinta Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, ar fi primit direct, în mod repetat, pentru sine, sume de bani/foloase ori ar fi acceptat promisiunea unor foloase/bunuri pentru a-şi exercita influenţa asupra mai multor persoane.

Procurorii Gigi Ştefan şi Teodor Niţă de la Parchetul Curţii de Apel Constanţa au fost puşi sub urmărire penală şi reţinuţi pentru 24 de ore de procurorii Parchetului General într-un dosar în care sunt acuzaţi trafic de influenţă şi abuz în serviciu, notează Agerpres.

