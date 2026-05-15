Liber la creșteri de salarii în 47 firme de stat. Adrian Negrescu intervine: Să-i explice cineva premierului

”Să îi explice cineva premierului ca multe dintre companiile de stat care înregistrează profit o fac pentru simplul motiv că au un monopol în piață și că își permit să crească costurile de producție (vezi cazul Hidroelectrica) când își doresc. În plus, multe dintre ele fac profit pentru că nu fac investiții.

Explicatia cum că cele 47 de firme de stat au dreptul să crească salariile pentru că se află pe profit e cel puțin deplasată.

În mod normal, aceste firme de stat ar trebui să ofere produse și servicii cât mai ieftine (mai ales în zona de energie), nu să umble după un profit speculativ, iar salariile să fie crescute, astfel, din pix.

Bolojan a deschis ”Cutia Pandorei” în materie salarială și nu este exclus ca, în perioada următoare, și alte categorii de bugetari să ceara creșteri de salarii pe diverse motive legate de ”profitabilitate” sau ”importanță sistemică”” intervine economistul Adrian Negrescu după anunțul Guvernului.

Anunțul Guvernului despre majorările salariale

Joi, Guvernul a aprobat un set de măsuri care permite mai multor companii aflate în subordinea autorităților locale să majoreze salariile în funcție de inflație și să ocupe posturile vacante. Decizia vizează 47 de societăți și a fost adoptată printr-un memorandum inițiat de Ministerul Dezvoltării.

”E vorba despre 47 de companii care sunt pe profit”

"Guvernul a aprobat aceste majorări salariale și nu este vorba numai despre majorări salariale. O să vă explic exact despre ce este vorba. Este vorba despre 47 de companii din subordinea unităților administrativ teritoriale, în principal ar fi vorba despre apă canal, salubritate, transport, companii pentru care memorandumul a adoptat o serie de măsuri. Ca să fie foarte clar, e vorba despre 47 de companii care sunt pe profit. Nu discutăm despre companii care au pierderi. Vorbim doar de companii care au activitate foarte bună. Pentru ele guvernul a acceptat ca din propriul lor buget de venituri și cheltuieli să fie inclusă o majorare salarială cu rata inflației, pentru salariați, și de asemenea s-a acceptat ocuparea unor posturi vacante. Unele dintre ele nu mai puteau funcționa, având în vedere că plecaseră foarte mulți angajați. Totodată, s-a acceptat crearea unor posturi noi atunci când apăreau activități suplimentare. De exemplu, dacă ai cumpărat autobuze îți trebuie șoferi. Dacă nu angajezi șoferi, degeaba ai cumpărat autobuze. Vă dau doar un exemplu.

Când se vor putea face și angajări

Deci, atunci când au apărut activități noi în cadrul companiilor respective, toate pe profit, repet, ele își vor putea angaja oameni pe acele posturi. Dacă au mari probleme cu posturile vacante se aprobă ocuparea de posturi. Guvernul a acceptat ca aceste companii să-și acorde, din propriul lor buget de venituri și cheltuieli, toate pe profit, să acorde 6,5% pentru salariați, rata inflației. Nu vă pot spune exact din ce județe sunt, dar le veți vedea când va fi publicat memorandumul. Sunt 43 de operatori pentru care s-au acceptat majorările acestea salariale în valoare totală de 83,1 milioane de lei; 66,4 milioane de lei pentru posturile vacante la 33 de operatori și 18,3 milioane de lei cheltuieli aferente pentru posturi total noi înființate. Pentru 43 de operatori s-au acordat majorări. Pentru 47 s-a decis în total, numai că unii nu au cerut și majorări. Unii au cerut doar posturi", a declarat Ioana Ene Dogioiu, purtător de cuvânt al Guvernului României.