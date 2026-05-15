OMS avertizează asupra pliculețelor cu nicotină, tot mai populare în rândul tinerilor: Sunt făcute special pentru a crea dependență

OMS avertizează asupra pliculețelor cu nicotină, un produs care câștigă teren rapid în mai multe regiuni ale lumii, în special în rândul adolescenților și al tinerilor. Un nou raport publicat vineri de Organizația Mondială a Sănătății atrage atenția asupra modului în care industria tutunului promovează agresiv aceste produse, folosind reclame și strategii orientate către publicul tânăr.

Potrivit documentului, aceste pliculețe, cunoscute și sub denumirea de „pouch-uri”, sunt plasate între buză și gingie, iar nicotina este absorbită prin mucoasa bucală. OMS spune că ele schimbă „rapid” piața globală a produselor cu nicotină și tutun.

Etienne Krug, coordonator în cadrul departamentului pentru promovarea sănătății și prevenție al OMS, a declarat că autoritățile din mai multe state observă o extindere accelerată a acestor produse.

„Guvernele constată o răspândire rapidă a acestor produse, în special în rândul adolescenților și tinerilor, care sunt vizați în mod agresiv prin tactici comerciale înșelătoare”, a afirmat acesta.

Oficialul OMS a avertizat că produsele cu arome dulci și concentrații ridicate de nicotină „sunt concepute pentru a crea dependență”.

Pliculețele cu nicotină, o piață de aproape 7 miliarde de dolari

În raport se arată că vânzările globale au explodat într-un singur an. În 2024 au fost comercializate peste 23 de miliarde de pliculețe cu nicotină, cu aproximativ 50% mai multe decât în anul precedent.

Estimările OMS indică faptul că piața mondială a acestor produse a ajuns în 2025 la aproape 7 miliarde de dolari.

America de Nord rămâne cea mai mare piață pentru aceste produse. Raportul oferă și un exemplu concret: un brand cunoscut de pliculețe cu nicotină era prezent în aproximativ 9.000 de magazine din Statele Unite în 2017, iar în 2024 ajunsese să fie distribuit în circa 150.000 de puncte de vânzare.

Creșteri importante au fost observate și în Europa, mai ales în Germania, Polonia și Suedia. OMS estimează că expansiunea va continua rapid inclusiv în alte state, printre care Pakistan.

„Nu este doar o tendință de piață, ci o provocare de sănătate publică cu evoluție rapidă”, a declarat Vinayak Prasad, reprezentant al campaniei antitutun din cadrul organizației.

OMS insistă asupra faptului că nicotina provoacă „o dependență foarte mare”, iar impactul asupra adolescenților poate fi mai grav, deoarece creierul acestora este încă în dezvoltare.

Promovare prin influenceri și reclame „discrete”

Raportul critică dur modul în care aceste produse sunt promovate online de influenceri. Producătorii folosesc ambalaje colorate, arome dulci și campanii pe rețelele sociale pentru a atrage consumatori tineri.

OMS atrage atenția și asupra mesajelor publicitare care pun accent pe utilizarea „discretă” a produselor, sugerând că acestea pot fi consumate fără ca părinții sau profesorii să observe. În raport sunt menționate sloganuri precum „Uitați de reguli” sau „Oricând, oriunde”.

Vinayak Prasad a criticat companiile care încearcă să prezinte aceste produse ca alternative mai sigure decât țigările clasice sau chiar ca soluții pentru renunțarea la fumat.

„Pliculețele cu nicotină nu sunt produse lipsite de riscuri și n-ar trebui comercializate în așa fel încât să creeze o nouă generație de persoane dependente”, a spus acesta.

Și ONG-ul STOP, implicat în campanii antitutun, avertizează asupra fenomenului. Directorul organizației, Jorge Alday, susține că strategia de promovare amintește de începuturile vapingului în rândul adolescenților.

„Marketingul pliculețelor cu nicotină din prezent seamănă foarte mult cu ceea ce am văzut acum 10 ani, înainte de explozia epidemiei de vaping în rândul tinerilor”, a declarat acesta.

Spre finalul raportului, OMS avertizează asupra pliculețelor cu nicotină și cere statelor să introducă reguli mai stricte pentru vânzarea și promovarea acestor produse. Organizația precizează că aproximativ 160 de țări nu au încă reglementări clare pentru această categorie, iar doar 16 state au interzis complet comercializarea lor.

