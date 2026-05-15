DCNews Stiri
Data publicării: 15 Mai 2026

Deși vara se apropie, în Bucegi stratul de zăpadă depășește 1,5 metri. Traseele montane de altitudine, închise
Autor: Loredana Iriciuc

Deși vara se apropie, în Bucegi stratul de zăpadă depășește 1,5 metri. Traseele montane de altitudine, închise / FOTO: magnific.com @freepik
Traseele turistice de mare altitudine din Masivul Bucegi rămân închise, după ce stratul de zăpadă a ajuns la peste 150 de centimetri în zona Vârfului Omu. Salvamontiștii avertizează că vremea se menține instabilă, iar în weekend sunt prognozate noi ninsori la altitudini mari.

Reprezentanții Salvamont Prahova au transmis, vineri, pe pagina oficială de Facebook, că diferențele de temperatură dintre stațiuni și zona alpină sunt semnificative.

Temperaturi de primăvară în stațiuni, iarnă pe Platoul Bucegi

În zonele turistice de la baza muntelui, temperaturile ajung la aproximativ 18 grade Celsius. În schimb, pe Platoul Bucegi și în zona Vârfului Omu, valorile termice rămân scăzute, cu temperaturi negative pe timpul nopții și cel mult 1 sau 2 grade Celsius în timpul zilei.

„Deşi ne îndreptăm vertiginos spre vară, la munte întâlnim încă două anotimpuri. Jos, în staţiuni avem temperaturi de 18°C, iar sus, pe Platoul Bucegi, avem strat mare de zăpadă, de peste 150 cm la Vârful Omu, cu temperaturi negative pe timpul nopţii şi de 1-2°C ziua”, se arată în postare.

Salvamontiștii spun că vântul puternic și precipitațiile anunțate pentru acest weekend vor accentua riscul din zona alpină. La peste 2.200 de metri altitudine sunt așteptate ploi abundente și episoade de ninsoare, iar rafalele de vânt vor viscoli zăpada.

Turiștii sunt sfătuiți să evite traseele de mare altitudine

Din cauza condițiilor dificile, traseele montane de altitudine rămân închise în această perioadă. Salvamontiștii le recomandă turiștilor să aleagă doar trasee de joasă altitudine și să evite deplasările spre zonele alpine.

Lista completă a traseelor închise poate fi consultată pe site-ul oficial Salvamont Prahova.

