Zilele Județului Dâmbovița 2026, o nouă ediție între 4 - 7 iunie. Programul evenimentului  

"Așa cum ne-am obișnuit deja, Zilele Județului sunt un prilej de întâlnire și bucurie, în care oamenii se văd, vorbesc și petrec timp împreună. Sunt momente în care Dâmbovița se vede altfel - prin felul în care reușim să fim aproape unii de alții, indiferent de vârstă sau de ritmul vieții de zi cu zi.

Și în acest an, am pregătit un program pentru toate vârstele: evenimente culturale și expoziții tematice, ateliere creative pentru copii, competiții sportive pentru tineri, activități interactive, zone de relaxare și multe alte surprize.

Seara, atmosfera se mută pe scena din Parcul Chindia, unde publicul va avea parte de concerte susținute de unii dintre cei mai îndrăgiți artiști ai momentului: Florin Ristei, Șatra B.E.N.Z., Antonia, Deliric, Puya și INNA.

Evenimentul se va încheia, ca în fiecare an, cu un show de artificii și lasere, care va lumina cerul și va oferi un final spectaculos celor patru zile de sărbătoare.

Consiliul Județean Dâmbovița vă invită să fim împreună la Zilele Județului Dâmbovița 2026 - patru zile de evenimente, întâlniri, muzică și bucurie, pentru toți dâmbovițenii, a declarat președintele PSd al Consiliului Județean, Corneliu Ștefan.