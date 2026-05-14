€ 5.2052
|
$ 4.4455
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2052
|
$ 4.4455
 
DCNews Stiri Info utile Zilele Județului Dâmbovița 2026, o nouă ediție între 4 - 7 iunie. Programul evenimentului  
Data publicării: 14 Mai 2026

Zilele Județului Dâmbovița 2026, o nouă ediție între 4 - 7 iunie. Programul evenimentului  
Autor: Crişan Andreescu

Ștefan
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Timp de patru zile, Dâmbovița devine locul în care cultura, tradiția, muzica și bucuria de a fi împreună se reunesc într-un program bogat, astfel încât fiecare să găsească un motiv să rămână, a anunțat Corneliu Ștefan.

"Așa cum ne-am obișnuit deja, Zilele Județului sunt un prilej de întâlnire și bucurie, în care oamenii se văd, vorbesc și petrec timp împreună. Sunt momente în care Dâmbovița se vede altfel - prin felul în care reușim să fim aproape unii de alții, indiferent de vârstă sau de ritmul vieții de zi cu zi.

Și în acest an, am pregătit un program pentru toate vârstele: evenimente culturale și expoziții tematice, ateliere creative pentru copii, competiții sportive pentru tineri, activități interactive, zone de relaxare și multe alte surprize.

Seara, atmosfera se mută pe scena din Parcul Chindia, unde publicul va avea parte de concerte susținute de unii dintre cei mai îndrăgiți artiști ai momentului: Florin Ristei, Șatra B.E.N.Z., Antonia, Deliric, Puya și INNA.

Evenimentul se va încheia, ca în fiecare an, cu un show de artificii și lasere, care va lumina cerul și va oferi un final spectaculos celor patru zile de sărbătoare.

Consiliul Județean Dâmbovița vă invită să fim împreună la Zilele Județului Dâmbovița 2026 - patru zile de evenimente, întâlniri, muzică și bucurie, pentru toți dâmbovițenii, a declarat președintele PSd al Consiliului Județean, Corneliu Ștefan.

Zilele Județului Dâmbovița 2026, o nouă ediție între 4 - 7 iunie  Zilele Județului Dâmbovița 2026, o nouă ediție între 4 - 7 iunie  

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 18 minute
Sorana Cîrstea - Coco Gauff, meci de foc în semifinalele de la WTA Roma 2026 / Rezultat
Publicat acum 21 minute
Ilie Bolojan, declarații de ultimă oră de la Guvern: "Fie disponibilizări, fie reduceri de venituri pentru bugetari"
Publicat acum 25 minute
Navă ancorată lângă Strâmtoarea Ormuz, capturată și escortată spre Iran
Publicat acum 28 minute
Şeful Autorităţii Vamale Române, Mihai Savin, pus sub control judiciar
Publicat acum 44 minute
Biroul permanent al Senatului a decis ca Senatul să atace la CCR OUG privind programul SAFE, susține Daniel Zamfir
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 29 minute
Scaun gol la Ce Se Întâmplă. Politicianul care nu a mai venit la emisiune. Răzvan Dumitrescu spune că e "caz unic"
Publicat acum 4 ore si 48 minute
Mircea Badea, observație care a aprins discuția în platoul DC News! „Așa au pățit și Geoană, și Crin Antonescu!”
Publicat acum 4 ore si 17 minute
Unde fuge Ilie Bolojan? Răzvan Dumitrescu a aflat „programul artistic” al premierului / VIDEO
Publicat acum 17 ore si 39 minute
Băsescu: S-a răsuflat Mesia ăla (Georgescu), s-a inventat alt Mesia - ”Mesia Bolojan”
Publicat acum 5 ore si 5 minute
PSD cere ca premierul Ilie Bolojan să răspundă politic, după reţinerea lui Mihai Savin, şeful AVR
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close