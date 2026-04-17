IRI Travel: Interes în creștere pentru Albena. Românii își consolidează poziția de principală piață externă

Rezervările early booking pentru sezonul estival 2026 înregistrează un avans estimat de 40–45% față de anul precedent, consolidând poziția României ca principală piață externă pentru Albena.

România – piața numărul 1 pentru Albena

În sezonul 2025, turiștii români au reprezentat aproximativ 35–40% din totalul turiștilor străini din stațiune, ocupând primul loc între piețele externe și generând cel mai mare volum pe segmentul hotelurilor de 3 și 4 stele all inclusive.

Pentru 2026, estimările indică o creștere a ponderii la 40–45%, dar și o orientare tot mai clară către hoteluri de 4 stele și servicii ultra all inclusive, precum și un comportament de rezervare mai timpuriu cu 2–3 luni.

„Albena a fost onorată să primească oaspeți din România de mai bine de 25 de ani. De-a lungul acestei perioade, ne-am consolidat constant poziția ca destinație recunoscută pentru servicii de înaltă calitate, oferite la un preț corect și competitiv. Ne exprimăm sincerele mulțumiri oaspeților noștri români pentru încrederea și loialitatea lor continuă. Albena rămâne dedicată depășirii așteptărilor lor și îi invităm cu drag să continue să aleagă stațiunea noastră ca destinația lor preferată de vacanță la mare”, declară Krassimir Stanev, directorul executiv al societății Albena – Albena JSCo.

De ce aleg românii Albena

Stațiunea Albena rămâne una dintre cele mai populare destinații externe pentru turiștii români, datorită unui mix clar de avantaje:

-stațiune integrată, cu hoteluri situate la 50–300 m de plajă

-plajă largă, nisip fin și intrare lină în mare

-raport excelent calitate-preț

-facilități extinse pentru familii (peste 60% din turiști)

-acces rapid din România (4,5–6 ore din București).

„Interesul tot mai mare pentru Albena confirmă o tendință clară în comportamentul turistului român: alegerea unor destinații sigure, apropiate și cu servicii constante, în special pentru vacanțele de familie. Pentru 1 Mai 2026 observăm nu doar o creștere a cererii, ci și o maturizare a pieței – turiștii rezervă mai devreme, aleg unități de 4 stele și pun accent pe confort și predictibilitate. Albena rămâne una dintre cele mai echilibrate destinații din regiune, iar pentru IRI Travel este, fără îndoială, una dintre vedetele sezonului 2026”, subliniază Lucian Bădîrcea, CEO Iri Travel.

Lucian Bădîrcea, CEO IRITravel

Albena – stațiunea verde a litoralului bulgăresc

Stațiunea Albena se remarcă printr-un concept unic pe litoralul Mării Negre: un resort integrat în natură, unde marea, pădurea și spațiile verzi coexistă armonios.

hotelurile sunt amplasate între mare și zone extinse de vegetație

stațiunea este înconjurată de păduri de pini, oferind aer curat și o atmosferă relaxată

rețeaua de alei pietonale și parcuri creează un mediu liniștit, fără trafic intens

Un element distinctiv este proximitatea Rezervației Baltata, una dintre cele mai valoroase zone naturale din Bulgaria, care contribuie la calitatea mediului și la experiența autentică de vacanță.

Un cadru ideal pentru familii cu copii

Datorită combinației dintre natură, siguranță și infrastructură, Albena este una dintre cele mai potrivite destinații pentru familii:

-spații verzi generoase și aer curat

-zone fără trafic intens, sigure pentru copii

-plajă largă, cu intrare lină în mare

-hoteluri integrate în natură și facilități dedicate familiilor

„Albena este una dintre puținele stațiuni unde familiile găsesc echilibrul perfect între relaxare, siguranță și facilități dedicate copiilor. Mediul natural și infrastructura gândită pentru familii transformă această destinație într-una dintre cele mai inspirate alegeri pentru vacanțele cu cei mici”, declară Cristina Bădîrcea, director IRI Travel.

Albena – destinație pentru sport și turism active

Pe lângă componenta de relaxare, Albena devine tot mai atractivă și pentru turismul activ, oferind infrastructură diversificată:

22 terenuri de tenis și terenuri de fotbal

facilități pentru volei pe plajă și sporturi nautice

centre fitness, crossfit și activități outdoor

programul „Sports Around”, care permite accesul la activități în întreaga stațiune

Astfel, Albena se poziționează nu doar ca stațiune de vacanță, ci și ca un veritabil hub pentru sport și recreere, potrivit atât pentru turiști activi, cât și pentru grupuri organizate sau cantonamente.

Grad ridicat de ocupare pentru 1 Mai 2026

Cele mai solicitate perioade la început de sezon pentru stațiunea Albena sunt:

1 – 4 mai 2026

30 aprilie – 4 mai 2026

Hotelurile populare au deja un grad de ocupare de 75–85%, iar camerele family și cele cu vedere la mare se epuizează rapid.

Tarife orientative pentru 1 Mai

Laguna Garden 4★ – de la 251 €/persoană (all inclusive)

Malibu 4★ – de la 203 €/persoană (all inclusive)

Laguna Beach 4★ – de la 289 €/persoană (all inclusive)

Gergana 4★ – de la 319 €/persoană (ultra all inclusive)

Maritim Paradise Blue 5★ – de la 543 €/persoană (demipensiune)

Tendințe și perspective 2026

creștere puternică pe early booking

cerere dominantă pentru 4★ all inclusive

interes crescut pentru camere family

disponibilitate limitată în perioadele de vârf

Albena își consolidează poziția ca destinație de top pentru familiile din România și lider pe segmentul all inclusive din Bulgaria.

Pentru minivacanța de 1 Mai 2026, stațiunea oferă un echilibru solid între proximitate, servicii de calitate și tarife competitive, confirmând încă o dată preferința românilor pentru litoralul bulgăresc. Iar pentru sezonul estival, Albena rămâne și e consacrată drept stațiunea dedicată familiilor cu copii.

Krassimir Stanev, director executiv Albena



"Albena a fost onorată să primească oaspeți din România de peste 25 de ani. În această perioadă, ne-am impus constant ca o destinație recunoscută pentru serviciile de înaltă calitate oferite la un preț corect și competitiv.

Le mulțumim sincer oaspeților noștri români pentru încrederea și loialitatea lor continuă.

Albena își menține angajamentul de a le depăși așteptările și îi invităm călduros să continue să aleagă stațiunea noastră ca destinație preferată de pe litoral".

Despre IRI TRAVEL

IRI Travel este una dintre cele mai importante agenții de turism din România, cu o experiență de 20 ani pe piață și parteneriate solide cu hoteluri și operatori internaționali. Agenția oferă pachete complete pentru litoralul românesc, Bulgaria, Grecia, Turcia, Spania, dar și circuite, city break-uri și vacanțe tematice, fiind recunoscută pentru profesionalism, diversitate și prețuri competitive.