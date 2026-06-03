Costică Voicu, fostul șef al Poliției Române, a murit

„Am primit cu tristeţe vestea că generalul Costică Voicu, fost inspector general al Poliţiei Române şi fost rector al Academiei de Poliţie, a trecut la cele veşnice. Personalitate marcantă a sistemului de ordine publică şi a învăţământului de profil, a contribuit la formarea şi îndrumarea a numeroase generaţii de poliţişti, lăsând în urmă o moştenire profesională deosebită. Transmitem sincere condoleanţe familiei şi tuturor celor care i-au fost aproape. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, este mesajul transmis de către Ministerul de Interne,.

De asemenea, Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor a transmis un mesaj de condoleanţe: „Preşedinte al IPA România timp de peste două decenii, în perioada 1992-2018, domnul general Costică Voicu şi-a pus în mod decisiv amprenta asupra dezvoltării organizaţiei, contribuind la transformarea acesteia într-un reper pentru cei care poartă uniforma şi într-un model de bune practici recunoscut la nivel internaţional. Profesionalismul, experienţa şi devotamentul său vor rămâne repere pentru cei care i-au urmat exemplul, dar şi în istoria secţiei noastre”.

Născut în noiembrie 1951 în judeţul Ialomiţa, Costică Vpicu a fost şef al Poliţiei Române, în perioada 1996 – 1997 şi rector al Academiei de Poliţie, în perioada 2000 – 2008.

Trupul neînsuflețit al al lui Costică Voicu va fi depus la Capela Academiei de Poliție (București, Aleea Privighetorilor nr. 1A, sectorul 1), unde miercuri, 3 iunie 2026, la ora 19:00, va avea loc slujba Stâlpilor.

Joi, 4 iunie a.c., de la ora 12:45, cortegiul funerar va pleca de la sediul Academiei de Poliție către Cimitirul Militar Ghencea 3, unde la ora 14:00 va fi oficiată slujba de înmormântare.