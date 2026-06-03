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Costică Voicu, fostul șef al Poliției Române, a murit

Autor: Crişan Andreescu
Data publicării: 03 Iun 2026
Costica Voicu
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Generalul Costică Voicu, fostul șef al Poliției Române, a murit la 74 de ani. Anunţul morții  a fost făcut de către Ministerul de Interne, dar şi de către organizaţii ale poliţiştilor.

„Am primit cu tristeţe vestea că generalul Costică Voicu, fost inspector general al Poliţiei Române şi fost rector al Academiei de Poliţie, a trecut la cele veşnice. Personalitate marcantă a sistemului de ordine publică şi a învăţământului de profil, a contribuit la formarea şi îndrumarea a numeroase generaţii de poliţişti, lăsând în urmă o moştenire profesională deosebită. Transmitem sincere condoleanţe familiei şi tuturor celor care i-au fost aproape. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, este mesajul transmis de către Ministerul de Interne,.

De asemenea, Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor a transmis un mesaj de condoleanţe: „Preşedinte al IPA România timp de peste două decenii, în perioada 1992-2018, domnul general Costică Voicu şi-a pus în mod decisiv amprenta asupra dezvoltării organizaţiei, contribuind la transformarea acesteia într-un reper pentru cei care poartă uniforma şi într-un model de bune practici recunoscut la nivel internaţional. Profesionalismul, experienţa şi devotamentul său vor rămâne repere pentru cei care i-au urmat exemplul, dar şi în istoria secţiei noastre”.

Născut în noiembrie 1951 în judeţul Ialomiţa, Costică Vpicu a fost şef al Poliţiei Române, în perioada 1996 – 1997 şi rector al Academiei de Poliţie, în perioada 2000 – 2008.

Trupul neînsuflețit al al lui  Costică Voicu va fi depus la Capela Academiei de Poliție (București, Aleea Privighetorilor nr. 1A, sectorul 1), unde miercuri, 3 iunie 2026, la ora 19:00, va avea loc slujba Stâlpilor.

Joi, 4 iunie a.c., de la ora 12:45, cortegiul funerar va pleca de la sediul Academiei de Poliție către Cimitirul Militar Ghencea 3, unde la ora 14:00 va fi oficiată slujba de înmormântare.

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