Românii au returnat peste 2,4 miliarde de ambalaje în primele șase luni din 2026 prin SGR: Rata de colectare a ajuns la 82%

Imagine cu un aparat Returo folosit pentru reciclarea ambalajelor. Foto: arhivă

Românii au returnat peste 2,4 miliarde de ambalaje prin Sistemul de Garanție-Returnare în primele șase luni ale anului, iar rata de colectare a crescut la 82%, potrivit datelor publicate de RetuRO.

Rata de colectare a ambalajelor pentru primele şase luni a ajuns la 82%, comparativ cu 79% în aceeaşi perioadă a anului trecut, confirmând progresul constant al sistemului şi integrarea returnării ambalajelor în comportamentul de zi cu zi al consumatorilor, informează, joi, RetuRO.

Potrivit unui comunicat al administratorului Sistemului de Garanţie-Returnare, în perioada ianuarie - iunie 2026, românii au returnat prin SGR peste 2,4 miliarde de ambalaje.

La nivel teritorial, cele mai mari cantităţi de ambalaje au fost returnate în decurs de şase luni în Bucureşti (331,3 milioane de ambalaje), urmat de judeţele Ilfov (117 milioane), Timiş (107,2 milioane), Cluj (101,1 milioane) şi Constanţa (100,4 milioane).

Progresul este vizibil şi în ceea ce priveşte reciclarea

"Performanţa sistemului se reflectă într-un grad extins de acoperire la nivel naţional. Infrastructura de colectare acoperă în prezent 92% dintre localităţile cu peste 1.500 de locuitori şi 74% dintre localităţile cu peste 200 de locuitori, facilitând, astfel, accesul consumatorilor la SGR la nivelul întregii ţări", se arată în comunicat.

Progresul este vizibil şi în ceea ce priveşte reciclarea, obiectivul final al Sistemului de Garanţie-Returnare.

Astfel, în primul semestru al anului 2026, întreaga cantitate de materiale colectate prin SGR a ajuns în staţiile de reciclare. RetuRO a predat către reciclatori aproximativ 187.300 de tone de materiale, cu 6% mai mult decât în aceeaşi perioadă din 2025, când au fost predate aproximativ 176.500 de tone.

Toate materialele colectate prin Sistemul de Garanţie-Returnare au ca destinaţie instalaţiile de reciclare, unde sunt transformate în materii prime secundare şi reintegrate în circuitul economic. În medie, sunt livrate zilnic către reciclatori aproximativ 70 de camioane cu materiale procesate în centrele RetuRO de numărare şi sortare.

RetuRO funcţionează cu finanţare exclusiv privată

RetuRO Sistem Garanţie Returnare este o companie ce funcţionează pe principiul not for profit - ceea ce înseamnă că eventualul profit realizat de companie în urma colectării de ambalaje de băuturi va fi reinvestit, exclusiv, în dezvoltarea SGR.

Compania a fost creată de un consorţiu de trei acţionari privaţi: Asociaţia Berarii României pentru Mediu (30%), Asociaţia Producătorilor de Băuturi Răcoritoare pentru Sustenabilitate (30%) şi Asociaţia Retailerilor pentru Mediu (20%) şi un acţionar public, statul român, prin autoritatea centrală de mediu, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (20%).

RetuRO, administratorul SGR, funcţionează cu finanţare exclusiv privată şi are rolul de a asigura transparenţa asupra cantităţilor de ambalaje pentru băuturi puse pe piaţă şi returnate de consumatori, contribuind la dezvoltarea durabilă a României, prin gestionarea responsabilă a deşeurilor de ambalaje, în vederea atingerii ţintelor de reciclare impuse României de către Uniunea Europeană, conform Agerpres.

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