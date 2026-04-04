Cum a reușit un un bărbat să înșele automatele SGR. Descoperirile polițiștilor la percheziție

Un bărbat din Botoșani a fost prins în timp ce încerca să înșele automatele SGR, folosind o metodă ingenioasă pentru a obține în mod fraudulos bonuri valorice. Polițiștii spun că acesta ar fi folosit sticle nereciclabile, pe care le marca cu etichete speciale pentru a păcăli sistemul de Garanție-Returnare.

Detalii despre reținere

Vineri, oamenii legii de la IPJ Botoșani au reținut un bărbat în vârstă de 43 de ani, din municipiu, cercetat pentru înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată. „La data de 03 aprilie 2026, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Botoșani au emis ordonanță de reținere pe numele unui bărbat, de 43 de ani, din municipiul Botoșani, cercetat pentru comiterea infracțiunilor de înșelăciune și falsul în înscrisuri sub semnătură privată”, a transmis IPJ Botoșani.

Cum a încercat să păcălească sistemul

Conform anchetatorilor, bărbatul ar fi imprimat etichete cu coduri de bare pentru sticle destinate automatelor SGR. Aceste etichete au fost aplicate pe sticle nereciclabile, după care a introdus recipientele în două aparate de reciclare din incinta unor supermarketuri din Botoșani. Sistemul a fost indus în eroare, iar acesta a obținut astfel mai multe bonuri valorice în mod ilegal.

Descoperirile polițiștilor la percheziție

Joi, polițiștii au efectuat o percheziție la locuința bărbatului. În urma verificărilor, au fost găsite probe importante, inclusiv 3.000 de etichete tip cod de bare și o etichetă SGR pentru ambalaj cu garanție.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și dus la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Botoșani.

CITEȘTE ȘI: Cum a păcălit un șofer român de TIR sistemul de taxe pe autostrăzile din Franța de 144 de ori

