China desfășoară peste 100 de nave în jurul Taiwanului. Reacție de la Taipei

Stiri

Data publicării: 23 Mai 2026

Autor: Iulia Horovei

nava pe mare O navă pe mare. Sursa foto: Agerpres/rol ilustrativ
China a desfășurat peste 100 de nave ale marinei și Gărzii de Coastă într-o amplă operațiune în apele din Asia-Pacific, de la Marea Galbenă până la Marea Chinei de Sud, într-o acțiune pe care Taipei o consideră o amenințare directă la adresa stabilității regionale.

China a desfăşurat peste 100 de nave, în special nave ale marinei şi Gărzii de coastă, în apele regionale care se întind de la Marea Galbenă până la Marea Chinei de Sud şi Oceanul Pacific de Vest, a declarat sâmbătă şeful Consiliului de Securitate Naţională al Taiwanului, citat de AFP.

Această desfăşurare a avut loc „în ultimele zile”, după întâlnirea dintre preşedintele american Donald Trump şi omologul său chinez Xi Jinping la Beijing, a declarat Joseph Wu pe platforma X.

Reacția Taiwanului

„În această parte a lumii, China este singura şi unică problemă care sabotează status quo-ul şi ameninţă pacea şi stabilitatea regionale”, a declarat el pe reţeaua socială.

În mesajul său de pe X, Joseph Wu a distribuit o hartă din 23 mai care arată „desfăşurarea maritimă” a Chinei, cu nave ale marinei şi Gărzii de coastă chineze împrăştiate de-a lungul Mării Galbene, în largul Peninsulei Coreene, până la Marea Chinei de Sud şi în vestul Pacificului.

Un responsabil taiwanez din domeniul securităţii a declarat pentru AFP, sub condiţia anonimatului, că navele chineze au fost detectate înainte de summitul de la Beijing, dar că numărul lor a depăşit 100 în ultimele zile.

Tensiuni crescânde între China și Taiwan

China consideră Taiwanul drept una dintre provinciile sale, pe care nu a reuşit să o unifice cu restul teritoriului său de la sfârşitul războiului civil chinez din 1949.

Beijingul pledează pentru o soluţie paşnică, rezervându-şi în acelaşi timp dreptul de a recurge la forţa, după ce şi-a intensificat presiunea militară asupra Taiwanului în ultimii ani, desfăşurând avioane de vânătoare şi nave de război în jurul insulei aproape zilnic.

Remarcile oficialilor taiwanezi intervin după ce Donald Trump a evocat miercuri „problema Taiwanului” atunci când presa l-a întrebat dacă va vorbi cu preşedintele taiwanez Lai Ching-te, în special în contextul unei vânzări de arme pe care Statele Unite ar putea să o efectueze către Taiwan.

„Voi vorbi cu (Lai). Vorbesc cu toată lumea”, a declarat Donald Trump jurnaliştilor care îl întrebau despre o astfel de conversaţie, o linie roşie pentru Beijing. „Vom lucra (la) problema Taiwanului", a promis de asemenea preşedintele american, notează Agerpres.

