€ 5.2488
|
$ 4.5231
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2488
|
$ 4.5231
 
DCNews Stiri Tribunalul Botoșani respinge acțiunea privind studiile lui Nicușor Dan. Cererea de acces la documente, considerată nefondată
Data publicării: 22 Mai 2026

Tribunalul Botoșani respinge acțiunea privind studiile lui Nicușor Dan. Cererea de acces la documente, considerată nefondată
Autor: Loredana Iriciuc

Nicușor Dan. FOTO: Florin Răvdan, trimisul special DC News în Cipru Nicușor Dan. FOTO: Florin Răvdan, trimisul special DC News în Cipru
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Tribunalul Botoșani a respins vineri, ca neîntemeiată, acțiunea formulată de fosta judecătoare Lăcrămioara Axinte. Aceasta solicitase Universității din București să facă publice informații legate de studiile președintelui Nicușor Dan.

Demersul a fost inițiat în luna februarie a acestui an, iar fosta magistrată a invocat prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Decizia instanței: acțiune respinsă ca nefondată

„Solutia pe scurt: Respinge acţiunea, ca neîntemeiată. Cu recurs. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin grefa instanţei”, se arată pe portalul instanțelor de judecată, potrivit Agerpres.

Acțiunea a fost formulată după ce reclamanta a primit un răspuns administrativ pe care l-a considerat insuficient din partea Universității din București.

Ce informații au fost cerute despre studiile președintelui

Lăcrămioara Axinte a solicitat instanței să oblige universitatea să clarifice dacă Nicușor Dan a fost student la Facultatea de Matematică în perioada 1989–1992 și dacă și-a finalizat studiile.

De asemenea, a cerut copii ale foii matricole și ale diplomei de licență.

„Noi toţi avem dreptul să cunoaştem adevărul despre studiile făcute de actualul preşedinte al României. Există nişte neconcordanţe, atât pe site-ul oficial al campaniei electorale, în care afirmă că a absolvit Facultatea de matematică a Universităţii Bucureşti. Neconcordanţa este între această afirmaţie personală de pe site, pentru că este pusă la persoana I singular, neconcordanţele din CV-ul disponibil pe site-ul Camerei Deputaţilor.

O să vedeţi că sunt nişte studii care se suprapun. În acelaşi interval de timp a fost şi student la Ecole Normale Superieur, a fost şi masterand şi a fost şi doctorand. Apoi am văzut şi modalitatea în care a fost obţinut atestatul de echivalare a unei diplome de studii aprofundate din Franţa cu o diplomă de licenţă din România”, a declarat Lăcrămioara Axinte la momentul depunerii acțiunii.

Fosta judecătoare Lăcrămioara Axinte a fost propusă anterior de Alianța pentru Unirea Românilor pentru un post de judecător la Curtea Constituțională a României.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

nicusor dan
tribunalul botosani
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Ilie Bolojan: PNL trebuie să se definească mai clar ca un partid conservator-liberal
Publicat acum 28 minute
În fața riscului de dezmembrare a Canadei, Mark Carney declară Alberta drept „esenţială“ pentru viitorul ţării. E cea mai bogată în resurse provincie
Publicat acum 39 minute
Românii au talent 2026, ultima semifinală. Cine sunt concurenții care speră la un loc în Marea Finală
Publicat acum 56 minute
Tulsi Gabbard a demisionat. Donald Trump a reacţionat imediat
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Pentagonul a publicat noi imagini cu OZN-uri. Arhiva a adunat peste 1 miliard de accesări / video
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 10 ore si 56 minute
Acord privind noua lege a salarizării, semnat de PNL, PSD, USR și UDMR. Ce se întâmplă cu salariile bugetarilor din 2027
Publicat acum 8 ore si 1 minut
Adrian Năstase, după ce Oana Țoiu a anunțat desecretizarea arhivelor MAE: "Ce lovitură dă, încă o dată, USR-ul"!
Publicat acum 11 ore si 32 minute
Prima reacție a lui Bolojan, după ce Comisia Europeană a tăiat drastic prognoza de creștere economică a României: "Era de așteptat"
Publicat acum 13 ore si 12 minute
O fetiță de 2 ani a murit după ce tatăl ei a uitat-o în mașină. Și-a dat seama ce a făcut abia când mama nu a găsit copilul la creșă
Publicat acum 13 ore si 23 minute
Bogdan Ghiță, membru al formației Ro-Mania, a murit. Doliu în muzica românească
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close