Tribunalul Botoșani respinge acțiunea privind studiile lui Nicușor Dan. Cererea de acces la documente, considerată nefondată

Demersul a fost inițiat în luna februarie a acestui an, iar fosta magistrată a invocat prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Decizia instanței: acțiune respinsă ca nefondată

„Solutia pe scurt: Respinge acţiunea, ca neîntemeiată. Cu recurs. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin grefa instanţei”, se arată pe portalul instanțelor de judecată, potrivit Agerpres.

Acțiunea a fost formulată după ce reclamanta a primit un răspuns administrativ pe care l-a considerat insuficient din partea Universității din București.

Ce informații au fost cerute despre studiile președintelui

Lăcrămioara Axinte a solicitat instanței să oblige universitatea să clarifice dacă Nicușor Dan a fost student la Facultatea de Matematică în perioada 1989–1992 și dacă și-a finalizat studiile.

De asemenea, a cerut copii ale foii matricole și ale diplomei de licență.

„Noi toţi avem dreptul să cunoaştem adevărul despre studiile făcute de actualul preşedinte al României. Există nişte neconcordanţe, atât pe site-ul oficial al campaniei electorale, în care afirmă că a absolvit Facultatea de matematică a Universităţii Bucureşti. Neconcordanţa este între această afirmaţie personală de pe site, pentru că este pusă la persoana I singular, neconcordanţele din CV-ul disponibil pe site-ul Camerei Deputaţilor.

O să vedeţi că sunt nişte studii care se suprapun. În acelaşi interval de timp a fost şi student la Ecole Normale Superieur, a fost şi masterand şi a fost şi doctorand. Apoi am văzut şi modalitatea în care a fost obţinut atestatul de echivalare a unei diplome de studii aprofundate din Franţa cu o diplomă de licenţă din România”, a declarat Lăcrămioara Axinte la momentul depunerii acțiunii.

Fosta judecătoare Lăcrămioara Axinte a fost propusă anterior de Alianța pentru Unirea Românilor pentru un post de judecător la Curtea Constituțională a României.