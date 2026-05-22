DCNews Stiri Cod galben de ploi și descărcări electrice în Capitală
Data publicării: 22 Mai 2026

Cod galben de ploi și descărcări electrice în Capitală
Autor: Elena Aurel

furtuna Sursa foto: Florin Răvdan
ANM a emis o atenționare Cod galben de ploi și descărcări electrice pentru București.

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis vineri seara o atenţionare nowcasting Cod galben de ploi şi descărcări electrice, valabilă în Bucureşti până la ora 19:30.

Potrivit ANM, se vor semnala, local, averse care vor acumula 15...25 l/mp, intensificări ale vântului (rafale de 45...55 km/h), descărcări electrice şi grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).

Avertizările de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioadă de maximum 6 ore.

Cod galben de averse şi descărcări electrice pentru Oltenia, Muntenia şi Moldova

De asemenea, meteorologii au emis, vineri, noi avertizări nowcasting Cod galben de averse şi descărcări electrice, valabile pe parcursul orei următoare în zone din Oltenia, Muntenia şi Moldova.

Vor fi averse cu caracter torenţial, ce vor acumula 15 - 25 l/mp, intensificări ale vântului (rafale de 45 - 55 km/h), descărcări electrice şi grindină de mici dimensiuni (1 - 2 cm) în localităţi din judeţele Dolj, Galaţi, Vaslui şi Brăila.

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM. 

Cod galben în zone din patru judeţe

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o serie de avertizări nowcasting Cod galben de averse, intensificări ale vântului şi descărcări electrice, valabile în zone din patru judeţe.

Potrivit meteorologilor, se vor semnala averse torenţiale, care vor acumula 15 - 25 l/mp, intensificări ale vântului (rafale de 45 - 55 km/h), descărcări electrice şi grindină de mici dimensiuni (1 - 2 cm), în mai multe localităţi din judeţul Dolj.

De asemenea, fenomene meteorologice similare sunt prognozate şi pentru zone din judeţele Braşov, Sibiu şi Tulcea.

