Început de primăvară cu ploi abundente, grindină și tornadă. Precedentul creat de ciclonul Deborah în România: la ce să ne așteptăm VIDEO

Jurnalistul Val Vâlcu a remarcat, în interviul realizat cu Florinela Georgescu, directoarea de prognoză a Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), că, în ultimele zile, am trăit momente de alternanță între ploi de vară, torențiale, și ploaia mocănească, de toamnă. Mai mult, o tornadă a fost filmată în Teleorman.

”Da, ne-am așteptat la acest lucru. Ciclonul Deborah a avut o formare favorizată de o masă de aer foarte rece, în straturile mai înalte. De aceea, s-au creat premisele primelor manifestări de instabilitate atmosferică din acest an. Este foarte devreme pentru astfel de manifestări, dar, odată creându-se acest precedent, de acum înainte ne putem aștepta ca, de câte ori plouă mai abundent, să fie și episoade mai scurte sau mai lungi cu caracteristici de instabilitate atmosferică, respectiv ploi cu caracter de aversă și grindină” a răspuns Florinela Georgescu, la DCNews și DCNewsTV. Aceasta a vorbit și despre posibilitatea formării tornadelor, punctând că ”mai degrabă, vorbim despre un nor în formă de pâlnie, neavând confirmarea că acel nor s-a dezvoltat până la sol”.