€ 5.0988
|
$ 4.4463
|
DCNews TV
Curs valutar: € 5.0988
|
$ 4.4463
 
DCNews Vremea Început de primăvară cu ploi abundente, grindină și tornadă. Precedentul creat de ciclonul Deborah în România: la ce să ne așteptăm VIDEO
Data actualizării: 22:32 31 Mar 2026 | Data publicării: 22:21 31 Mar 2026

EXCLUSIV Început de primăvară cu ploi abundente, grindină și tornadă. Precedentul creat de ciclonul Deborah în România: la ce să ne așteptăm VIDEO
Autor: Roxana Neagu

grindina romania captură foto MeteoPlus/ grindină în România, în martie

Ciclonul Deborah a creat un precedent meteorologic în țara noastră, unde, în luna martie, am înregistrat fenomene meteo precum grindină sau tornadă.

Jurnalistul Val Vâlcu a remarcat, în interviul realizat cu Florinela Georgescu, directoarea de prognoză a Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), că, în ultimele zile, am trăit momente de alternanță între ploi de vară, torențiale, și ploaia mocănească, de toamnă. Mai mult, o tornadă a fost filmată în Teleorman. 

”Da, ne-am așteptat la acest lucru. Ciclonul Deborah a avut o formare favorizată de o masă de aer foarte rece, în straturile mai înalte. De aceea, s-au creat premisele primelor manifestări de instabilitate atmosferică din acest an. Este foarte devreme pentru astfel de manifestări, dar, odată creându-se acest precedent, de acum înainte ne putem aștepta ca, de câte ori plouă mai abundent, să fie și episoade mai scurte sau mai lungi cu caracteristici de instabilitate atmosferică, respectiv ploi cu caracter de aversă și grindină” a răspuns Florinela Georgescu, la DCNews și DCNewsTV. Aceasta a vorbit și despre posibilitatea formării tornadelor, punctând că ”mai degrabă, vorbim despre un nor în formă de pâlnie, neavând confirmarea că acel nor s-a dezvoltat până la sol”. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

vremea romania
ciclon
ploi
grindina
tornada
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
x close