Europa, lovită de un episod meteo extrem la mjlocul lunii mai: Val de frig, furtuni severe și ninsori, inclusiv în România

Europa se confruntă cu unul dintre cele mai neobișnuite episoade meteorologice din această primăvară, după ce un val de aer rece și instabil s-a instalat deasupra continentului. Sistemul transportă aer rece din latitudinile nordice mult mai spre sud decât în mod normal pentru această perioadă și creează condiții pentru temperaturi apropiate de îngheț, furtuni violente și precipitații abundente, potrivit Severe Weather.

Contrastul dintre aerul rece care coboară din nord și masele de aer cald și umed din bazinul mediteranean favorizează dezvoltarea unui episod sever de instabilitate atmosferică, ce ar putea afecta mai multe regiuni europene timp de câteva zile consecutive.

Zonele cele mai expuse fenomenelor periculoase se întind din nordul Italiei către coasta Adriaticii și vestul Balcanilor, unde combinația dintre instabilitate atmosferică și forfecarea puternică a vântului poate genera furtuni supercelulare, căderi de grindină de mari dimensiuni și inundații locale.

Imaginile satelitare evidențiază foarte clar amploarea schimbării de circulație atmosferică: un vast sistem depresionar domină aproape întreg continentul, în timp ce un anticiclon puternic se consolidează deasupra Atlanticului de Nord și nord-vestului Africii.

Modelele meteorologice și animațiile atmosferice arată că valul rece va continua să influențeze Europa pe parcursul întregii săptămâni, menținând vreme instabilă în regiunea mediteraneană și împingând un front rece neobișnuit pentru luna mai către vestul și centrul continentului.

Totuși, spre săptămâna viitoare, circulația atmosferică ar urma să se modifice, iar temperaturile să înceapă să crească treptat dinspre vest.

Un nucleu depresionar puternic schimbă complet vremea în Europa

Schimbarea de vreme a fost favorizată de apariția unui blocaj atmosferic puternic în Atlanticul de Nord. Acesta a permis pătrunderea unui flux de aer polar spre sudul continentului european. În același timp, deasupra Europei centrale s-a dezvoltat un nou nucleu depresionar foarte intens.

Acest sistem va continua să împingă aerul rece peste mari părți ale continentului între joi și duminică, menținând un tipar atmosferic blocat și o circulație persistentă din nord.

Cele mai puternice abateri negative de temperatură se vor resimți inițial în vestul și centrul Europei, apoi aerul rece va avansa spre sud, afectând Europa Centrală și regiunea mediteraneană până la finalul zilei de vineri.

Diferențele față de valorile normale ale perioadei vor fi impresionante. În unele regiuni din vestul și sud-vestul Europei, inclusiv în Maroc și Algeria, temperaturile vor coborî cu 10 până la 14°C sub media climatologică.

Risc de îngheț la sol, temperaturi aproape de 0 grade Celsius

În multe zone, diminețile vor deveni neobișnuit de reci pentru mijlocul lunii mai, existând risc de îngheț la sol și temperaturi apropiate de 0°C.

Nici valorile maxime din timpul zilei nu vor depăși niveluri normale pentru această perioadă. În numeroase regiuni, temperaturile se vor opri între 10 și 15°C, iar local chiar sub 10°C în cursul zilelor de joi și vineri. Practic, vorbim despre temperaturi cu aproximativ 15 grade mai mici decât normalul climatologic al lunii mai.

Pe măsură ce weekendul avansează, sistemul atmosferic principal va începe să își piardă din intensitate treptat, însă masa de aer rece va continua să influențeze sudul și sud-estul continentului, în special zona mediteraneană.

Mediterana și Balcanii, sub amenințarea furtunilor severe

Interacțiunea dintre aerul rece și masele de aer cald din sud va intensifica semnificativ un flux foarte puternic de vânturi la mare altitudine deasupra Mediteranei. Acest lucru va crea condiții ideale pentru dezvoltarea unor furtuni bine structurate și extinse, deoarece vânturile puternice de la altitudine vor genera o forfecare atmosferică accentuată.

În același timp, apele tot mai calde ale Mării Mediterane furnizează suficientă energie pentru apariția instabilității atmosferice moderate, care, combinată cu dinamica puternică a atmosferei, poate produce fenomene severe.

Între zilele de joi și sâmbătă sunt așteptate furtuni de mai multe tipuri și de intensitate ridicată în nordul și centrul Italiei, de-a lungul Adriaticii și în vestul Balcanilor.

Aceste furtuni pot aduce ploi foarte puternice într-un timp scurt. În plus, vânturile care vin din sud-vest vor favoriza acumulări mari de precipitații în zonele montane, mai ales în Carpați, Apeninii sud-centrali și Alpii Dinarici.

Modelele meteo de înaltă rezoluție indică posibilitatea unor acumulări locale de peste 100-150 mm de precipitații, mai ales acolo unde ploile intense se vor suprapune peste precipitațiile frontale și efectele reliefului.

Masa de aer rece va aduce și un nou episod de ninsoare în zonele montane înalte. În Alpi, până luni dimineață, stratul nou de zăpadă ar putea depăși local 50 cm. Ninsori sunt prognozate și în Pirineii centrali în următoarele zile.

Revine căldura săptămâna viitoare

După acest episod rece și instabil, prognozele indică o schimbare treptată a configurației atmosferice în Europa.

Blocajul anticiclonic din Atlanticul de Nord ar urma să se destrame, iar circulația atmosferică să permită instalarea unor condiții mai stabile peste continent.

În a doua parte a lunii mai, temperaturile ar putea reveni rapid la valori normale sau chiar peste normal. Primele regiuni care vor resimți încălzirea vor fi vestul și sud-vestul Europei, iar aerul mai cald se va extinde ulterior către centrul și estul continentului.

Există inclusiv semnale că unele zone europene ar putea intra într-un episod de căldură accentuată imediat după retragerea actualului val de frig.