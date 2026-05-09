Se răcește vremea. Elena Mateescu (ANM), prognoza meteo actualizată

Într-o intervenție telefonică la România TV, sâmbătă seara, Elena Mateescu, directorul general al ANM, a precizat că vremea va fi caracterizată de instabilitate în următoarele zile.

„Vom avea o perioadă de instabilitate atmosferică ce va fi caracterizată prin ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului cu rafale care pot depăși 40-50 km/h, cantități de apă de 15-25 l/mp, izolat 30-50 l/mp, până sâmbătă seara la ora 22:00. Codul galben afectează cea mai mare parte a Olteniei și Transilvaniei, dar și nordul Munteniei, nordul și vestul Moldovei, local, în Carpații Meridionali. De la ora 22:00 până mâine la 10:00 vor fi afectate nordul și vestul Moldovei, local Carpații Orientali“, a precizat Elena Mateescu.

Temperaturile vor fi sub normalul datei din calendar, în special în regiunile intracarpatice, potrivit directorului general al ANM.

„Așadar, un final de săptămână - și chiar și debutul săptămânii viitoare - ce va fi caracterizat de astfel de fenomene ce vor aduce, în fiecare zi, cantități în general cuprinse între 15-20 l/mp, local 25-30 l/mp.

Termic, maximele vor fi între 17 și 26 de grade Celsius, cu 25-26 în Capitală. Ulterior este posibil să consemnăm și o răcire, în special în regiunile intracarpatice, unde valorile de temperaturi se vor situa sub normalul datei din calendar, cu maxime de 13-15 grade Celsius, în timp ce în sud și sud-est se va mai ajunge la 23-24 grade Celsius“, a mai precizat, la România TV, Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie.