Discursul lui Nicușor Dan de Ziua Europei, un punct de cotitură. Chirieac: S-ar putea să avem cel mai bun președinte de după Revoluție

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat, în cadrul unei intervenții la Realitatea TV, discursul președintelui Nicușor Dan. Chirieac a lăudat prestația șefului statului, punctând că acesta a reușit o trecere spectaculoasă de la mandatul de primar la cel de președinte.

Analistul remarcă că președintele a reușit să livreze un mesaj „chirurgical”, abordând teme sensibile precum erorile de strategie ale Uniunii Europene și importanța parteneriatului strategic cu Statele Unite, în ciuda contextului politic tensionat de la București.

„Din nou constatăm că președintele Nicușor Dan e un președinte foarte bun. Incredibil de bun după un mandat la Primăria Capitalei, care nu a fost glorios. Însă ca președinte poate că vom avea cel mai bun președinte pe care l-a avut România după Revoluție. În primul rând discursul pe care l-a avut în care a punctat impecabil, chirurgical. A făcut întâi diferența între 1 ianuarie 2007 și azi, la o distanță de 19 ani când România a crescut incredibil din momentul în care am devenit membru cu drepturi depline”, a declarat analistul la Realitatea TV.

„A avut curajul să stabilească unde a greșit Europa în ultimii ani, ceea ce pentru liderii de la Bruxelles e o palmă căci se insinuase progresismul, s-a renunțat la energia nucleară, au fost aberații în domeniul politicii de mediu. A vorbit despre neglijarea industriei de apărare cu consecințele de acum, dar a și fixat obiectivul de politică externă nu doar al României, relația specială pe care trebuie să insistăm să o avem cu Statele Unite indiferent de cutremurele care au loc acum”, a continuat Chirieac.

În ciuda faptului că recepția oficială de Ziua Europei, la care urma să participe și Roberta Metsola, a fost anulată din cauza instabilității guvernamentale, Bogdan Chirieac a remarcat și echilibrul pe care președintele l-a transmis.

„Apoi nu a ignorat situația politică din acest moment. A avut negocieri care vor continua. A fost senzația de calm, serenitate, fără vreun anunț catastrofal sau care să rupă prima pagină a ziarelor. Un discurs de președinte din toate punctele de vedere, asta în ciuda faptului că a fost anulată din cauza crizei politice recepția de azi de la ora 18:00 de la Palatul Cotroceni, în cinstea Zilei Europei, în care trebuia să vină și Roberta Metsola, președinta Parlamentului European”, a conchis Bogdan Chirieac.