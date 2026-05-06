Corneliu Ștefan: Noi ne-am făcut datoria

"Moțiunea de cenzură a trecut, iar cele 281 de voturi de astăzi vin după luni în care peste 80% dintre români au spus clar că direcția impusă de Ilie Bolojan nu mai poate continua.

Iar noi ne-am făcut datoria și i-am ascultat.

Nu mai vorbim doar despre opinii, ci despre realitate: inflație crescută, taxe și impozite crescute, consum în scădere, presiune pe locurile de muncă și o economie împinsă într-o zonă deosebit de periculoasă pentru țară.

Toate acestea au fost urmarea unor decizii luate fără dialog și fără corecții la timp.

PSD a atras atenția și a venit cu soluții, dar acestea nu au fost luate în calcul.

Ar fi fost iresponsabil să mergem mai departe pe același drum.

De aici înainte, este nevoie de calm, echilibru și decizii corecte.

România are nevoie de direcție, responsabilitate și măsuri luate cu gândul la oameni", a punctat liderul PSD Dâmbovița.