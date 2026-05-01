Victor Ponta: Am două motive pentru care votez moțiunea împotriva lui Ilie Bolojan / video

Victor Ponta, fost premier al României, a spus care sunt cele două motive care îl determină să voteze moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR împotriva lui Ilie Bolojan.

„Eu am două nemulțumiri fundamentale (n.r. legate de Guvernul Bolojan) pentru care voi vota moțiunea de cenzură“, a spus Victor Ponta.

„Prima este legată de zona economică. Eu cred că măsurile luate de Guvernul Bolojan au accentuat pe termen mediu și lung declinul economic românesc și nu ne-au scos din criză. Că nu mai aveam deficit 9, ci avem 7,9 ...“, a precizat fostul premier.

„Știți cum s-a ajuns la deficitul ăla? Nu s-au achitat facturile“, a spus Bogdan Chirieac.

„Pe primul trimestru au spus că avem un deficit de 1%. Normal, dacă nu ai plătit nimic“, a punctat Victor Ponta.

„A doua nemulțumire pe care o am este legată de faptul că domnul Bolojan nu s-a băgat deloc în politica externă și a lăsat ca România să fie un cățeluș care fuge ba la Bruxelles, ba la Washington, ba la Kiev. Băi, tu, România, ce vrei? Nu să fugi dintr-o parte în alta astfel încât să nu se supere nici Donald Trump, nici Ursula von der Leyen, nici Volodimir Zelenski, nici Maia Sandu. Nu asta e politică externă!“, a mai punctat fostul premier al României, într-un interviu exclusiv la DC News alături de analistul politic Bogdan Chirieac și jurnalistul Răzvan Dumitrescu.

