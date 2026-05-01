DCNews Stiri Victor Ponta: Am două motive pentru care votez moțiunea împotriva lui Ilie Bolojan / video
Data actualizării: 12:28 01 Mai 2026 | Data publicării: 12:23 01 Mai 2026

EXCLUSIV Victor Ponta: Am două motive pentru care votez moțiunea împotriva lui Ilie Bolojan / video
Autor: Ioan-Radu Gava

Victor Ponta, fost premier al Romaniei Victor Ponta, fost premier al Romaniei. Foto: Agerpres

Fostul premier Victor Ponta a explicat care sunt motivele pentru care va vota, în calitate de parlamentar, moțiunea de cenzură împotriva lui Ilie Bolojan.

Victor Ponta, fost premier al României, a spus care sunt cele două motive care îl determină să voteze moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR împotriva lui Ilie Bolojan.

„Eu am două nemulțumiri fundamentale (n.r. legate de Guvernul Bolojan) pentru care voi vota moțiunea de cenzură“, a spus Victor Ponta.

„Prima este legată de zona economică. Eu cred că măsurile luate de Guvernul Bolojan au accentuat pe termen mediu și lung declinul economic românesc și nu ne-au scos din criză. Că nu mai aveam deficit 9, ci avem 7,9 ...“, a precizat fostul premier.

CITEȘTE ȘI               -             EXCLUSIV Victor Ponta vorbește de „legenda Bolojan“: Scenariul în care poate să câștige viitoarele alegeri parlamentare / video

„Știți cum s-a ajuns la deficitul ăla? Nu s-au achitat facturile“, a spus Bogdan Chirieac.

„Pe primul trimestru au spus că avem un deficit de 1%. Normal, dacă nu ai plătit nimic“, a punctat Victor Ponta.

„A doua nemulțumire pe care o am este legată de faptul că domnul Bolojan nu s-a băgat deloc în politica externă și a lăsat ca România să fie un cățeluș care fuge ba la Bruxelles, ba la Washington, ba la Kiev. Băi, tu, România, ce vrei? Nu să fugi dintr-o parte în alta astfel încât să nu se supere nici Donald Trump, nici Ursula von der Leyen, nici Volodimir Zelenski, nici Maia Sandu. Nu asta e politică externă!“, a mai punctat fostul premier al României, într-un interviu exclusiv la DC News alături de analistul politic Bogdan Chirieac și jurnalistul Răzvan Dumitrescu.

CITEȘTE ȘI               -             EXCLUSIV Victor Ponta, după discuția cu un USR-ist: Ar trebui să mă duc la Cotroceni să conduc președinția în locul lui Nicușor Dan / video

Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Viața unei familii de români între două capitale europene: „Suntem așa, cred că, de vreo câteva luni”
Publicat acum 31 minute
Victor Ponta: Am două motive pentru care votez moțiunea împotriva lui Ilie Bolojan / video
Publicat acum 33 minute
Telefoanele pe care WhatsApp nu va mai funcționa din septembrie 2026
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Indienii folosesc bălegar de vacă pentru a găti, din cauza penuriei de gaz
Publicat acum 1 ora si 25 minute
Eşti ceea ce întrebi. Un formator de profesori încurajează copiii să pună întrebări
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 58 minute
S-a aflat! De ce a făcut Petruț Rizea AVC la doar 25 de ani! Cum a fost deturnată o problemă reală
Publicat acum 4 ore si 19 minute
Horoscop 1 mai 2026. Lună Plină în Scorpion. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
Publicat acum 1 ora si 50 minute
Chirieac: Două personalități politice vor ocupa un loc foarte important în alegerile parlamentare din 2028
Publicat acum 5 ore si 49 minute
TOP bancuri de 1 Mai
Publicat acum 2 ore si 29 minute
Victor Ponta vorbește de „legenda Bolojan“: Scenariul în care poate să câștige viitoarele alegeri parlamentare / video
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close