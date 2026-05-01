MAE, atenționare de călătorie în Marea Britanie

Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru Marea Britanie.
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord asupra faptului că, în conformitate cu datele publicate de autorităţile guvernamentale, a fost ridicat nivelul de ameninţare privind posibilitatea unui atentat terorist la nivelul 4 (sever - posibilitate foarte ridicată).
După producerea unui atac recent în Golders Green, în nordul Londrei, autorităţile britanice apreciază că riscul unor noi atentate este ridicat şi recomandă prudenţă maximă în locurile publice intens frecventate, în special în gări, aeroporturi şi în proximitatea instituţiilor de învăţământ sau religioase.
CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Anglia, țara în care plățile cash pare că au pierdut lupta cu plățile electronice - opinie
Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la următoarele numere de telefon, în funcţie de circumscripţia consulară, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanenţă:
De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi următoarele telefoane de urgenţă ale oficiilor consulare ale României:
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Anca Murgoci