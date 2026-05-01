DCNews Stiri MAE, atenționare de călătorie în Marea Britanie
Data publicării: 13:36 01 Mai 2026

MAE, atenționare de călătorie în Marea Britanie
Autor: Ioan-Radu Gava

marea britanie regatul unit big ben londra În imagine, steagul Regatului Unit și Big Benul din Londra. Sursa foto: Agerpres

Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru Marea Britanie.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord asupra faptului că, în conformitate cu datele publicate de autorităţile guvernamentale, a fost ridicat nivelul de ameninţare privind posibilitatea unui atentat terorist la nivelul 4 (sever - posibilitate foarte ridicată).

După producerea unui atac recent în Golders Green, în nordul Londrei, autorităţile britanice apreciază că riscul unor noi atentate este ridicat şi recomandă prudenţă maximă în locurile publice intens frecventate, în special în gări, aeroporturi şi în proximitatea instituţiilor de învăţământ sau religioase.

CITEȘTE ȘI              -            EXCLUSIV Anglia, țara în care plățile cash pare că au pierdut lupta cu plățile electronice - opinie

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la următoarele numere de telefon, în funcţie de circumscripţia consulară, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanenţă:

  • Consulatul General al României la Londra: +44 20 8741 4311; +44 20 8741 3252; +44 20 8741 3955; +44 20 8741 3464; +44 20 8741 8707; +44 20 8741 6657; +44 20 8741 8211; +44 20 8741 2372;
  • Consulatul General al României la Manchester: +44 16 1236 0478; +44 16 1236 9687; +44 16 1237 1546; +44 16 1237 5513; +44 16 1236 8995; +44 16 1923 4947;
  • Consulatul General al României la Birmingham: +44 12 1820 6427; +44 12 1820 6428; +44 12 1820 6429; +44 12 1820 6430; +44 12 1820 6431; +44 12 1820 6431;
  • Consulatul General al României la Edinburgh: +44 13 1524 9491; +44 13 1524 9492.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi următoarele telefoane de urgenţă ale oficiilor consulare ale României:

  • Consulatul General al României la Londra: +44 77 3871 6335;
  • Consulatul General al României la Manchester: +44 75 3560 4342;
  • Consulatul General al României la Birmingham: +44 74 8403 6250;
  • Consulatul General al României la Edinburgh: +44 79 5185 8445.

Cele mai noi știri
Publicat acum 38 minute
Sute de persoane, arestate în Turcia la o demonstrație de 1 Mai în Piața Taksim / video
Publicat acum 44 minute
E prea grea matematica în școală? Prof. Mihail Bălună: Unde greșesc profesorii și cum ar trebui predată, de fapt / video
Publicat acum 1 ora si 12 minute
Poliţia a urmărit cu elicopterul un tânăr de 19 ani care gonea pe A2. Era băut şi conducea cu viteză
Publicat acum 1 ora si 12 minute
România pierde miliarde: De ce pleacă turiștii și banii din țară. ANAT reacţionează la propunerea ministrului Darău
Publicat acum 1 ora si 15 minute
OMV Petrom, anunț privind lipsa combustibilului la benzinării
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 4 minute
S-a aflat! De ce a făcut Petruț Rizea AVC la doar 25 de ani! Cum a fost deturnată o problemă reală
Publicat acum 4 ore si 56 minute
Chirieac: Două personalități politice vor ocupa un loc foarte important în alegerile parlamentare din 2028
Publicat acum 7 ore si 25 minute
Horoscop 1 mai 2026. Lună Plină în Scorpion. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
Publicat acum 8 ore si 55 minute
TOP bancuri de 1 Mai
Publicat acum 5 ore si 6 minute
UPDATE: Cei doi frați de 9 și 11 ani, dispăruți din Râșnov, au fost găsiți în siguranță
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close