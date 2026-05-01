S-a aflat! De ce a făcut Petruț Rizea AVC la doar 25 de ani! Cum a fost deturnată o problemă reală

Scriam ieri că Petruț Rizea (25 de ani), profesorul pentru învățământ primar pe care îl știți de la interviurile DC News și Părinți și pitici, a suferit un accident vascular cerebral (AVC).

Și tot ieri vă scriam de ce a făcut AVC. De unde știam? A scris Petruț Rizea public. Nu a fost niciun secret. Petruț Rizea a spus că s-a ajuns aici din cauza epuizării muncii de profesor. Cu toate acestea, unii internauți au descoperit ei adevărata cauză care a dus aici: VACCINUL ÎMPOTRIVA COVID-19.

Au trecut... nici nu mai știm cât. Au trecut cinci ani. Și sunt unii care cred că faci AVC de la vaccin. O să luăm doar câteva dintre comentariile de la știrea pe care am publicat-o ieri despre Petruț Rizea pentru a vedea că astăzi, la orice problemă medicală, va spune cineva „este de la vaccin”. Chiar dacă te-a călcat mașina.

„Pînă la epuizare care și ea e posibilă însă puțin cam imposibil să ducă la avc, aș vrea să știu dacă s.a vaccinat”,

„Cate vaccinuri atatea Avc uri”,

„Vaccinul bata l vina , isi face efectul .....”,

„O fi crezut in stiinta...pacat!”,

„Pe la noi profesorii nu predau nimic , se duc la ore și stau efectiv. Unii nici nu se mai duc”,

„Am intrat doar sa vad câți au scris că motiv de deces este vaccinul..”,

„Suntem oi, ne merităm soarta”,

„Știința globalistilor , care doresc exterminarea populației !”,

„Probabil de la vaccin. În UK lumea cere despăgubiri de zeci de mii de lire din cauza efectelor secundare”,

„Era vaccinat??”,

„A luat si el una sau doua doze de ser experimental "sigur si eficient" la bord? Nu ca zic, dar vreau sa spun...”,

„Mă doare în p#lă când le ziceam și la rudele mele bă nu vă vaccinați toți.îmi săreau în cap ,să mai moară din proști”,

„Renumita antivaccinistā doctor Flavia Grosan a murit. La ea cauza a fost empatia față de vaccinați? Chiar nu realizează oile atotcunoscātoare cât sunt de penibile?”,

„Unora le e atât de greu să accepte faptul că au fost manevrați, încât suportă tot felul de situații medicale groaznice: infarct, AVC, edem pulmonar la 20 și ceva de ani, diabet, boli autoimune, tromboze, slăbiciune musculară, dar nu se întreabă dacă nu cumva toate au vreo legătură cu încrederea lor în „sigur și eficient”.

Sau, dacă se întreabă, neagă repede, ca și cum s-ar simți obligați să apere „știința” și serul magic experimental”.

Totuși, au fost și comentarii care arătau că sunt și oameni care au înțeles articolul despre Petruț Rizea care vorbea, în esență, despre epuizarea profesorilor:

„Un prost aruncă o piatră în lac și 10 deștepți se chinuie să o scoată. Vorbește unul de vaccin, probabil intenționat, și sar 50 de vacciniști să îl combată, uitând că topicul e altul. Că educația erodează mintea și trupul, că nerecunoștința oamenilor te însingurează, că reformele facute parcă împotriva cadrelor didactice te golesc de entuziasm și motivație, că eficientizarea statului înseamnă doar și, în primul rând, tăierea salariilor profesorilor, mărirea încadrării cu ore, creșterea numărului de elevi la clasă... toate făcute, de fapt, cu scopul de a mai arunca pe drumuri câțiva amărâți care au crezut ca vor face carieră în școală, ca dascăli. Cum să nu te epuizeze fizic și psihic faptul că altădată profesorul era respectat și venerat, că erau liceeni care se lăudau că l-au avut profesor pe Rebreanu, George Călinescu, și alte personalități ale culturii și, rețineți, erau liceeni, nu studenți! Iar azi ești atacat din toate părțile, elevi, părinți, inspectori, miniștri ai educației, autorități, postaci fără treabă pe acasă... Cine sa te mai respecte? Cine să te mai înțeleagă?”





Așadar... sunt unii oameni care cred că AVC-ul se face de la vaccin. Sunt atâtea cazuri care contrazic acest lucru, dincolo de dovezile medicale evidente. Ne povestea Ioana Milea, psihoterapeut, tot la DC News, că a făcut AVC la 26 de ani, adică în urmă cu mai bine de un deceniu. Pe atunci nu era COVID-19, „nu se inventase” nici virusul, nici vaccinul, ca să zicem așa. Și totuși, oamenii făceau și în trecut AVC, nu doar în era post vaccin COVID-19.

Dacă vreți să aflați povestea Ioanei Milea, o puteți vedea aici. A fost invitată în cadrul emisiunii Drpsy de la DC News unde a vorbit deschis despre lupta ei și despre cum a reușit să-și recapete mersul și vorbirea printr-un proces recuperare intens.

Și revenind la Petruț Rizea. Pe profesori oricum nimeni nu-i crede. „Ce, bă, nu le ajung cele peste 100 de zile libere anual?!” / „Ce atâta stres pe profesori?! Nu e ca și când scot genii pe bandă rulantă!!!” - știți deja reacțiile multora când aud de profesori și educatori. Unii preferă să dea vina pe orice decât să înțeleagă cât de greu este să fii profesor - și mai ales profesor tânăr - în România, mai ales astăzi când elevii sunt acaparați de TikTok. Și apar stresul, epuizarea, frustrarea. Și de aici drumul spre boli este sigur și lin.

În România, în 2019 am avut vreo 600.000 de spitalizări din gripă. 600.000 de pacienți nu doar că nu s-au vaccinat, dar au avut, din cauza gripei, un risc crescut de AVC de până la 8 ori și de până la 10 ori riscul de infarct miocardic. Acest lucru ar trebui să comunicăm populației largi, dincolo de conspirații. O boală banală omoară, indirect, prin niște comorbidități care duc la deces.

Accidentul vascular cerebral (AVC) apare atunci când fluxul de sânge la o parte a creierului este întrerupt sau redus, privând ţesutul cerebral de oxigen şi nutrienţi. Fără oxigen, celulele creierului încep să moară sau se deteriorează după doar câteva minute, iar simptomele apar în părţile corpului controlate de celulele respective (ex: slăbiciune bruscă, paralizie sau amorţeală a feţei, a braţelor sau a picioarelor).

Un accident vascular cerebral este o afecţiune gravă care necesită îngrijire de urgenţă, acesta putând provoca leziuni cerebrale de durată, invaliditate pe termen lung sau chiar decesul pacientului.

Factori de risc medical: Valori ale tensiunii arteriale mai mari de 120/80 milimetri de mercur (mm Hg);

Fumatul sau expunerea la fumul de ţigară (fumatul pasiv); Colesterolul ridicat; Diabetul; Apneea în somn; Bolile cardiovasculare, inclusiv insuficienţă cardiacă, defecte cardiace, infecţii cardiace sau ritm cardiac anormal, diagnosticate de specialiştii cardiologi; Antecedente personale sau familiale de accident vascular cerebral, infarct miocardic sau atac ischemic tranzitoriu.

Eu nu pretind că știu cauza pentru care Petruț Rizea a făcut AVC, nu am făcut Medicina, nici școala vieții făcută pe Facebook nu o am, așa că voi lăsa, pentru cine are timp să urmărească, mai multe interviuri marca DC News despre AVC, emisiuni făcute cu invitați specialiști: