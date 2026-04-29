Avertismentul șefului IATA despre zborurile din această vară: Vor fi forțate să le anuleze
Data publicării: 20:22 29 Apr 2026

Avertismentul șefului IATA despre zborurile din această vară: Vor fi forțate să le anuleze
Autor: Gabriela Ungureanu

avion avioane aeroport Avioane. Sursa foto: Agerpres

Tot mai multe avertismente sunt lansate cu privire la posibilitatea - aproape inevitabilă - de a anula zboruri în această vară.

Companiile aeriene din întreaga lume ar putea fi forţate în această vară să anuleze zboruri în urma reducerii aprovizionării cu combustibil pentru avioane, a avertizat directorul general al Asociaţiei Internaţionale a Transportatorilor Aerieni (IATA), Willie Walsh, într-un interviu acordat Reuters.

”Anticipăm perturbări ale aprovizionării cu combustibil”

Probabil Asia va fi prima afectată, urmată de Europa, apoi Africa şi America Latină. "Cred că o să vedem că operatorii aerienei încep să reducă programul curselor aeriene, în condiţiile în care ne îndreptăm spre sezonul de vârf de vară şi anticipăm perturbări ale aprovizionării cu combustibil", a declarat Willie Walsh. Totuşi, acesta nu se aşteaptă la un colaps complet al călătoriilor aeriene în următoarele luni.

"Cred că oamenii vor continua să zboare în timpul verii, ei se aşteaptă să aibă parte de o vacanţă în timpul verii, aşa cum au avut în anii precedenţi", a explicat şeful IATA, indicând că există o cerere solidă în continuare.

Prețul kerosenului, dublat de războiul din Iran

De la începutul războiului din Iran, preţul kerosenului s-a dublat.

Asia este considerată în mod special vulnerabilă la criză deoarece multe ţări sunt puternic dependente de combustibilii importaţi. În acelaşi timp, ţările din Asia care au producţie proprie şi capacităţi de rafinare, inclusiv China şi Coreea de Sud, îşi reduc exporturile pentru a se asigura ca nevoile lor interne sunt satisfăcute.

IATA reprezintă aproximativ 350 de companii aeriene din întreaga lume, echivalentul a 80% din traficul aerian mondial.

zboruri anulate
razboi
iran
combustibil
avioane
kerosen
IATA
