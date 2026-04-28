Ce ne așteaptă după căderea Guvernului Bolojan: Analiza lui Chirieac

Analistul politic Bogdan Chirieac a intervenit telefonic la Știrile România TV, prezentate de Marilena Nedelcu, unde a vorbit despre căderea Guvernului Bolojan și consecințele politice și economice ale acesteia. Potrivit analistului politic, după demiterea premierului Ilie Bolojan va urma o perioadă de incertitudine politică, cu dificultăți în formarea unui nou guvern.

„În acest moment, deznodământul este clar. Până și domnul Bolojan, care s-a crezut născut în scaunul de premier, acum constată că, totuși, în țara asta Parlamentul are ultimul cuvânt și că, da, așa cum stau lucrurile acum, va fi demis.

Grija mea nu mai e pentru domnul premier Bolojan, că dânsul se va descurca, va rămâne în politică - l-au transformat într-un erou, să vedeți propaganda de după - întrebarea mea este ce se întâmplă după ce pleacă domnul Bolojan săptămâna viitoare din funcția de premier.

Va rămâne agățat de putere săptămâni de-a rândul? Nu se va putea forma un nou guvern? Dânsul rămâne președinte PNL și a spus că nu va face parte din niciun guvern alături de PSD. Va fi schimbat domnul Bolojan din funcția de președinte PNL? Ce va face USR? Îl va alege în funcția de președinte pe domnul Bolojan, în locul domnului Dominic Fritz? Vor conduce amândoi partidul USR și cu rămășițe din PNL? Nici asta nu este principala preocupare, ci felul în care vom traversa groapa economică ce va urma imediat după căderea Guvernului Bolojan”, a spus Bogdan Chirieac.

VEZI ȘI: Protest în Piața Victoriei! Austeritatea a scos oamenii în stradă. Lideri sindicali: Nu ne temem de căderea Guvernului. E doar începutul

„Relansarea economică este imposibilă”

Bogdan Chirieac a explicat că reducerile de cheltuieli nu au fost făcute eficient, iar restructurările au afectat mai mult mediul privat decât aparatul de stat. Acesta a criticat lipsa criteriilor de performanță și a explicat că reformele promovate de Ilie Bolojan nu au fost reale, ci doar declarații.

„Relansarea economică, cu taxele și impozitele actuale, este imposibilă. Acolo trebuie luate măsuri fundamentale. În acest moment, ideea este cine va veni și cum va arăta viitorul guvern.

AUR nu va face parte din viitorul guvern. Cel puțin așa ni se spune acum. Nu știu cum va arăta acest guvern. E un secret. Ni se spune: „Există un plan, dar nu vi-l spunem”. Măi, fraților, nu vă puteți juca cu viitorul României și cu pensiile și salariile oamenilor. Nu se poate!

Deocamdată ați spus că reduceți cheltuielile guvernamentale. Cei dați afară au fost cei din mediul privat odată cu recesiunea economică, nu cei de la stat. Nici pe cei de la stat nu e bine să-i dai afară că i-ai plătit, i-ai școlit, au experiență. Pune-le criterii de performanță, nu am văzut criterii de performanță. Nu am văzut criterii de performanță pe nicăieri, deci reformele lui Bolojan nu au fost reforme, au fost vorbe în vânt”, a spus Bogdan Chirieac la România TV.

VEZI ȘI: Victoria Stoiciu a demisionat din PSD: Am refuzat să semnez moțiunea de cenzură. Update: Reacția lui Sorin Grindeanu