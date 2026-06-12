Blocaj total pentru Guvernul Tomac și riscul scenariului bulgăresc: Vlad Nistor explică poziția președintelui Nicușor Dan

Eugen Tomac; Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

România este blocată din cauza neînțelegerilor existente între partidele politice. Profesorul Vlad Nistor speră ca România să nu ajungă în situația Bulgariei.

Profesorul Vlad Nistor, directorul general al Institutului Diplomatic Român, a vorbit despre Guvernul Tomac și a explicat că situația politică este blocată din cauza neînțelegerilor dintre partidele politice.

Potrivit acestuia, PSD nu vrea să colaboreze cu AUR și Ilie Bolojan, PNL și USR nu vor să lucreze cu PSD, iar UDMR și AUR nu vor să susțină un guvern din care nu fac parte, acestea fiind motivele pentru care nu se poate ajunge la o înțelegere între partide.

„Dacă ar trece Guvernul Tomac, ce fel de guvern ar fi? Politic, tehnocrat sau prezidențial?”, a întrebat jurnalistul Răzvan Dumitrescu.

„Complicată întrebare. (...) Aici nu e vorba de guvern. Aici e vorba despre partidele politice, iar blocajul este total, pentru că Partidul Social Democrat spune că el nu vrea două lucruri: Bolojan și AUR, că nu poate colabora într-un guvern cu AUR.

Partidul Național Liberal - și în anexa acestuia, Uniunea Salvați România - declară, Urbi et Orbi, că nu mai vor niciun fel de colaborare cu un guvern cu sau susținut de către Partidul Social Democrat.

UDMR spune că ei nu au ce căuta într-un guvern din care nu fac parte și nu văd de ce l-ar sprijini.

AUR spune că ar putea intra la guvernare într-o formă sau alta, dar în niciun caz nu poate sprijini un guvern din care nu face parte. Deci blocajul este absolut total”, a spus profesorul Vlad Nistor.

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„Sper să nu ajungem în situația Bulgariei”

Potrivit profesorului, situația este dificilă din cauza lipsei de susținere politică între partide. De asemenea, acesta speră ca România să nu ajungă în situația Bulgariei, care a avut 7 runde de alegeri în 5 ani din cauza faptului că partidele nu se înțelegeau între ele.

„Pe declarații așa arată, dar poate se conving unii să voteze”, a spus Răzvan Dumitrescu.

„Eu cred că va fi foarte complicat, pentru că, dacă intuiția mea este corectă, fără să am informații, deputații și senatorii vor fi foarte disciplinați și nu vor vota, cum au decis partidele lor. Ieri am văzut o declarație, mai degrabă pe surse, și am vorbit cu un lider PSD care a spus că și lor le trece prin cap povestea asta, că nu pot fi ei singurul partid important care să voteze Guvernul Tomac dacă toți ceilalți nu îl votează, pentru că s-ar zice că e guvern PSD.

Cărțile sunt în continuare la președintele Dan. Ăsta e și motivul pentru care era, lumea zice, „nervos” în declarații. Eu cred că mai degrabă „îngrijorat”.

Eu cred că era foarte supărat, pe bună dreptate. Cu toții suntem supărați că România e fără guvern. Sigur mai sunt țări, și o să spuneți Belgia și Bulgaria, dar Bulgaria, pentru că are altă constituție, în vreme de 5 ani a avut 7 runde de alegeri pentru că partidele politice nu se înțelegeau între ele. (...) Sper să nu ajungem acolo”, a spus profesorul Vlad Nistor la emisiunea „Ce se întâmplă?“, pe DCNews și DCNews TV.

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