Ilie Bolojan, anunț după ședința PNL: „Am luat decizia să nu susținem investirea guvernului Eugen Tomac”

Congres PNL rol ilustrativ

În acest moment are loc la grupul parlamentar al PNL din Camera Deputaților ședința Biroului Politic Național, convocată pentru a stabili poziția formațiunii în legătură cu votul de încredere pentru Guvernul Eugen Tomac.

UPDATE: DECLARAȚII LIVE Ilie Bolojan:

-Subiectul principal al ședinței PNL a fost atitudinea privind investirea guvernului Eugen Tomac. Analizând contextul politic, PNL a luat decizia să nu susțină investirea acestui guvern. Ca efect al acestei decizii, grupurile parlamentare, nu vor participa la vot sau vor fi prezent, nu votez.

-De ce am luat această decizie? În primul rând, pentru că dat fiind situația în care avem un guvern fără o susținere politică explicită, fără o susținere parlamentară explicită, acest guvern nu are puterea să continue reformele necesare pentru România și, deci, nu este o soluție în momentul de față.

-Un guvern fără susținere politică nu poate spera decât la supraviețuire. Un guvern fără o susținere politică și parlamentară este mai slab decât un guvern minoritar.

-În condițiile în care un astfel de guvern va veni cu o măsură cum sunt multe dintre cele pe care orice guvern care vine va trebui să le pună în practică ca urmare a deficitelor, a angajamentelor pe care le are România și a situației noastre economice, care va fi dificil de asumat, acest guvern va rămâne singur, pentru că nimeni nu-l va susține.

-Atunci când în comisiile parlamentare vor fi subiecte propuse de parlamentari care vor da bine în ochii electoratului, dar care vor însemna, din păcate, creșteri de cheltuieli sau de scăderi de venituri ale bugetului de stat, vor fi susținute de către o bună parte de parlamentari și nimeni nu va fi la răspundere, dar toți vor fi la beneficii.

-Dintr-o perspectivă politică, această propunere e o propunere este o formulă de paravan pentru a scuti PSD de răspunderea pe care o are pentru situația în care am ajuns. (...) Este anormal să nu-ți asumi răspunderea guvernării.

-La Ministerul Muncii avem o propunere care este un fost parlamentar PNL, nu mai e membru al partidului. Dar legea salarizării, care a fost răspunderea miniștrilor Muncii din 2021 până acum, și care trebuia finalizată în 2023 ca jalon pe care ne-am angajat să-l răspundem, nu mai e asigurată de cineva care vine din zona care a raspuns de acest proiect, în schimb este numai bună de pus etichete pentru alte formațiuni politice. Deci, din punct de vedere al răspunderii politice, este anormal ceea ce se întâmplă să existe propuneri care acoperă niște zone bănoase, dar partea de răspundere care nu sună bine, să fie aruncată în alte zone.

-Din punct de vedere al responsabilității, acest partid a fost resonsabil pentru țara noastră.

-Apreciez apelul președintelui la responsabilitate, dar era mai bine dacă venea înainte de moţiune.

Update: Conform unor surse, liberalii au votat să nu susţină Guvernul Tomac. La şedinţa din Parlament, liberalii ar urma să stea în bănci şi să nu voteze Executivul.

Întâlnirea reunește conducerea partidului și parlamentarii liberali, iar tema este modul în care PNL se va poziționa în plenul Parlamentului.

Conducerea PNL urmează să comunice oficial hotărârea luată la finalul ședinței Biroului Politic Național. Până atunci, nu există o decizie publică oficială finală cu privire la modul în care parlamentarii liberali vor vota în Parlament.

Mai mulţi lideri importanţi ai partidului lipsesc de la această şedinţă. Hubert Thuma, Alina Gorghiu, Toma Petcu, Nicoleta Pauliuc, Adrian Veştea sunt câteva dintre numele absente. Singurul liberal pro Eugen Tomac prezent la şedinţă este Rareş Bogdan, care s-a şi declarat de acord cu declaraţia susţinută miercuri seară de preşedintele Nicuşor Dan.

„Îl știu de mult timp pe domnul Tomac, este coleg la Bruxelles. Ce vă pot spune este că este primul premier din ultimul an care înțelege exact parteneriatul cu Statele Unite, ceea ce pe mine mă bucură.

În momentul în care o persoană care este un proeuropean convins și care îmbrățișează valorile conservatoare legate de familie, credință și patriotism este pusă să facă un guvern, cred că trebuie să privim cu foarte mare atenție, dar cu cât se poate de multă deschidere. Apreciez dorința dânsului de dialog.

Emoția colectivă nu poate să fie ținută, oricât de mult se investește în online, timp de doi ani și jumătate. Cred că trebuie să ne gândim în primul rând la guvernare, la investiții pentru România și la ce facem din punct de vedere al securității regionale", a declarat Rareş Bogdan înaintea şedinţei.

Informațiile vor fi actualizate pe DCNews.ro pe măsură ce vor fi comunicate deciziile oficiale ale conducerii PNL.